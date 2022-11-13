Vụng Trộm Không Thể Giấu do Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn đóng chính hiện đang là một trong những dự án thu hút sự chú ý của khán giả. Được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên nổi tiếng, tác phẩm nhanh chóng gây được tiếng vang ngay sau khi công bố.

Ban đầu, khi bộ phim công bố nam chính Trần Triết Viễn và nữ chính Triệu Lộ Tư đã nhận về nhiều phản ứng trái chiều. Phần đông đều cho rằng họ không phù hợp với thiết lập nhân vật. Nhưng khi lần lượt hình ảnh trong phim được tiết lộ, không ít cư dân mạng đã phải "quay xe" ngay lập tức, bởi Tang Trĩ (Triệu Lộ Tư) siêu đáng yêu và Đoàn Gia Hứa (Trần Triết Viễn) thì cực kì điển trai.

Thời gian qua, hashtag liên quan đến tạo hình Tang Trĩ của Triệu Lộ Tư xuất hiện trên bảng hot search Weibo với lượng người tìm kiếm và bình luận đông đảo. Mới đây nhất, hình ảnh mặc đầm jean đơn giản phối cùng áo khoác len trắng và giày thể thao, hóa thân thành một Trang Trĩ vừa năng động vừa đáng yêu của nữ diễn viên sinh năm 1998 tiếp tục "đốn tim" netizen.

Ngay khi vừa được chia sẻ, hình ảnh trẻ trung xinh xắn đầy khí chất của mỹ nhân Tinh Hán Xán Lạn cũng nhanh chóng thu hút sự chú ý, nhận được cơn mưa lời khen cho ngoại hình xinh đẹp ngút ngàn, rất phù hợp với hình tượng nữ chính Tang Trĩ trong nguyên tác.

"Vụng trộm không thể giấu" là câu chuyện kể về nữ chính Tang Trĩ năm trung học tuy học giỏi nhưng hay gây náo loạn nên luôn bị thầy giáo gọi phụ huynh đến trường, vì sợ ba mẹ biết nên Tang Trĩ muốn nhờ anh trai Tang Diên đi thay, tuy nhiên hai anh em vừa về nhà đã chọc tức nhau nên kế hoạch tan thành mây khói. Trùng hợp thay bạn của anh trai, chính là nam chính Đoàn Gia Hứa cũng ở đó nên Tang Trĩ đã chớp thời cơ nhờ vả. Sau lần giúp đỡ bất đắc dĩ, hai người thân thiết với nhau hơn, lúc này Đoàn Gia Hứa chỉ coi Tang Trĩ như em gái mà chăm sóc, bảo ban.

Sau này Đoàn Gia Hứa tốt nghiệp đại học, đến một nơi khác làm việc, hiểu lầm chồng chất cộng với khoảng cách khiến mối quan hệ của họ rạn nứt, Tang Trĩ ôm mối tình đơn phương giấu chặt trong lòng. Mối quan hệ của họ chỉ bắt đầu lại khi Tang Trĩ thi vào trường đại học Nghi Hà nơi Đoàn Gia Hứa sống và làm việc. Tại đây hai người trải qua nhiều việc dần hiểu nhau hơn, tình cảm được nhen nhóm và đơm hoa kết trái.