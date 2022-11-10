Hình ảnh mới nhất được đoàn phim Vụng Trộm Không Thể Giấu đăng tải đã nhận được nhiều sự chú ý từ khán giả, ai nấy càng mong chờ ngày được gặp cặp đôi chính trên màn ảnh nhỏ.

Vụng Trộm Không Thể Giấu là bộ phim ngôn tình chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình siêu hot của tác giả Trúc Dĩ với sự tham gia đóng chính của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn. Ngay sau khi có những thông tin đầu tiên, bộ phim đã nhanh chóng gây được tiếng vang và thu hút sự chú ý từ đông đảo khán giả.

Sau thời gian dài ghi hình, đoàn phim Vụng Trộm Không Thể Giấu cũng đã hoàn tất những cảnh quay cuối cùng và bước vào giai đoạn hậu kỳ. Mới đây, đoàn làm phim cũng vừa phát hành poster mới nhất cho cặp đôi chính Trần Triết Viễn và Triệu Lộ Tư. Trong ảnh, cả hai diễn viên chính đều xuất hiện với vẻ ngoài đậm chất thanh xuân khi ở thời niên thiếu làm xao xuyển người nhìn. Được biết, hình ảnh Triệu Lộ Tư được đoàn phim đăng tải trên weibo chính thức vào đúng sinh nhật của cô nàng cùng những lời chúc tốt đẹp và ngọt ngào.

Bên cạnh poster, đoàn phim còn "xả" loạt khoảnh khắc hậu trường đầy đáng yêu của Triệu Lộ Tư. Trong tạo hình nhân vật Tang Trĩ, người đẹp 1998 xuất hiện với một loạt trang phục theo phong cách đơn giản năng động nhưng không kém phần dễ thương. Xuyên suốt quá trình quay phim, nữ diễn viên luôn giữ cho mình trạng thái tràn đầy năng lượng, những cử chỉ đáng yêu, vô tư nhảy nhót nô đùa của cô nàng đã khiến khán giả đều không khỏi rung động. Bộ phim Vụng Trộm Không Thể Giấu kể về mối tình thầm kín của cô bé Tang Trĩ với người bạn thân của anh trai tên Đoàn Gia Hứa. Phải xa cách một thời gian khi "hồ ly" Đoàn Gia Hứa tốt nghiệp và chuyển đến thành phố khác, nhưng vì hy vọng sẽ được ở bên cạnh người mình yêu nên Tang Trĩ đã nỗ lực thi vào một trường đại học tại nơi anh đang sống. Tại đây, cô nàng đã cố gắng kéo gần khoảng cách và mong rằng tình yêu của mình sẽ được anh hồi đáp. Sau 7 năm sau gặp lại, Tang Trĩ chẳng thể ngờ, nguyện vọng năm xưa của mình lại có thể trở thành hiện thực... Bộ phim dự kiến lên sóng vào năm 2023 trên nền tảng Youku khiến khán giả háo hức mong đợi.

Vụng Trộm Không Thể Giấu chính thức đóng máy vào đúng dịp sinh nhật Triệu Lộ Tư, đoàn phim đã làm một điều bất ngờ dành cho cô nàng? Bộ phim Vụng Trộm Không Thể Giấu chính thức đóng máy vào đúng ngay dịp sinh nhật của nữ chính Triệu Lộ Tư. Chính vì thế, đoàn phim đã làm một điều bất ngờ dành cho cô nàng vào dịp này.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vua-dong-may-vung-trom-khong-the-giau-tung-poster-nhan-vat-moi-nhat-chieu-dai-fan-voi-loat-anh-hau-truong-cung-xiu-cua-trieu-lo-tu-523347.html