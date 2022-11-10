Vừa đóng máy, Vụng Trộm Không Thể Giấu tung poster nhân vật mới nhất, 'chiêu đãi' fan với loạt ảnh hậu trường 'cưng xỉu' của Triệu Lộ Tư

Sao quốc tế 10/11/2022 17:02

Hình ảnh mới nhất được đoàn phim Vụng Trộm Không Thể Giấu đăng tải đã nhận được nhiều sự chú ý từ khán giả, ai nấy càng mong chờ ngày được gặp cặp đôi chính trên màn ảnh nhỏ.

Vụng Trộm Không Thể Giấu là bộ phim ngôn tình chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình siêu hot của tác giả Trúc Dĩ với sự tham gia đóng chính của Triệu Lộ TưTrần Triết Viễn. Ngay sau khi có những thông tin đầu tiên, bộ phim đã nhanh chóng gây được tiếng vang và thu hút sự chú ý từ đông đảo khán giả. 

Vừa đóng máy, Vụng Trộm Không Thể Giấu tung poster nhân vật mới nhất, 'chiêu đãi' fan với loạt ảnh hậu trường 'cưng xỉu' của Triệu Lộ Tư - Ảnh 1

Sau thời gian dài ghi hình, đoàn phim Vụng Trộm Không Thể Giấu cũng đã hoàn tất những cảnh quay cuối cùng và bước vào giai đoạn hậu kỳ. Mới đây, đoàn làm phim cũng vừa phát hành poster mới nhất cho cặp đôi chính Trần Triết Viễn và Triệu Lộ Tư.

Trong ảnh, cả hai diễn viên chính đều xuất hiện với vẻ ngoài đậm chất thanh xuân khi ở thời niên thiếu làm xao xuyển người nhìn. Được biết, hình ảnh Triệu Lộ Tư được đoàn phim đăng tải trên weibo chính thức vào đúng sinh nhật của cô nàng cùng những lời chúc tốt đẹp và ngọt ngào.

Vừa đóng máy, Vụng Trộm Không Thể Giấu tung poster nhân vật mới nhất, 'chiêu đãi' fan với loạt ảnh hậu trường 'cưng xỉu' của Triệu Lộ Tư - Ảnh 2

Vừa đóng máy, Vụng Trộm Không Thể Giấu tung poster nhân vật mới nhất, 'chiêu đãi' fan với loạt ảnh hậu trường 'cưng xỉu' của Triệu Lộ Tư - Ảnh 3

Bên cạnh poster, đoàn phim còn "xả" loạt khoảnh khắc hậu trường đầy đáng yêu của Triệu Lộ Tư. Trong tạo hình nhân vật Tang Trĩ, người đẹp 1998 xuất hiện với một loạt trang phục theo phong cách đơn giản năng động nhưng không kém phần dễ thương. Xuyên suốt quá trình quay phim, nữ diễn viên luôn giữ cho mình trạng thái tràn đầy năng lượng, những cử chỉ đáng yêu, vô tư nhảy nhót nô đùa của cô nàng đã khiến khán giả đều không khỏi rung động.

Vừa đóng máy, Vụng Trộm Không Thể Giấu tung poster nhân vật mới nhất, 'chiêu đãi' fan với loạt ảnh hậu trường 'cưng xỉu' của Triệu Lộ Tư - Ảnh 4

Vừa đóng máy, Vụng Trộm Không Thể Giấu tung poster nhân vật mới nhất, 'chiêu đãi' fan với loạt ảnh hậu trường 'cưng xỉu' của Triệu Lộ Tư - Ảnh 5

Vừa đóng máy, Vụng Trộm Không Thể Giấu tung poster nhân vật mới nhất, 'chiêu đãi' fan với loạt ảnh hậu trường 'cưng xỉu' của Triệu Lộ Tư - Ảnh 6

Vừa đóng máy, Vụng Trộm Không Thể Giấu tung poster nhân vật mới nhất, 'chiêu đãi' fan với loạt ảnh hậu trường 'cưng xỉu' của Triệu Lộ Tư - Ảnh 7

Vừa đóng máy, Vụng Trộm Không Thể Giấu tung poster nhân vật mới nhất, 'chiêu đãi' fan với loạt ảnh hậu trường 'cưng xỉu' của Triệu Lộ Tư - Ảnh 8

Vừa đóng máy, Vụng Trộm Không Thể Giấu tung poster nhân vật mới nhất, 'chiêu đãi' fan với loạt ảnh hậu trường 'cưng xỉu' của Triệu Lộ Tư - Ảnh 9

Bộ phim Vụng Trộm Không Thể Giấu kể về mối tình thầm kín của cô bé Tang Trĩ với người bạn thân của anh trai tên Đoàn Gia Hứa. Phải xa cách một thời gian khi "hồ ly" Đoàn Gia Hứa tốt nghiệp và chuyển đến thành phố khác, nhưng vì hy vọng sẽ được ở bên cạnh người mình yêu nên Tang Trĩ đã nỗ lực thi vào một trường đại học tại nơi anh đang sống. Tại đây, cô nàng đã cố gắng kéo gần khoảng cách và mong rằng tình yêu của mình sẽ được anh hồi đáp. Sau 7 năm sau gặp lại, Tang Trĩ chẳng thể ngờ, nguyện vọng năm xưa của mình lại có thể trở thành hiện thực...

Vừa đóng máy, Vụng Trộm Không Thể Giấu tung poster nhân vật mới nhất, 'chiêu đãi' fan với loạt ảnh hậu trường 'cưng xỉu' của Triệu Lộ Tư - Ảnh 10

Bộ phim dự kiến lên sóng vào năm 2023 trên nền tảng Youku khiến khán giả háo hức mong đợi.

Vụng Trộm Không Thể Giấu chính thức đóng máy vào đúng dịp sinh nhật Triệu Lộ Tư, đoàn phim đã làm một điều bất ngờ dành cho cô nàng?

Vụng Trộm Không Thể Giấu chính thức đóng máy vào đúng dịp sinh nhật Triệu Lộ Tư, đoàn phim đã làm một điều bất ngờ dành cho cô nàng?

Bộ phim Vụng Trộm Không Thể Giấu chính thức đóng máy vào đúng ngay dịp sinh nhật của nữ chính Triệu Lộ Tư. Chính vì thế, đoàn phim đã làm một điều bất ngờ dành cho cô nàng vào dịp này.

Xem thêm
Từ khóa:   Triệu Lộ Tư Trần Triết Viễn Vụng trộm không thể giấu phim hoa ngữ sao hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Vụng Trộm Không Thể Giấu chính thức đóng máy vào đúng dịp sinh nhật Triệu Lộ Tư, đoàn phim đã làm một điều bất ngờ dành cho cô nàng?

Vụng Trộm Không Thể Giấu chính thức đóng máy vào đúng dịp sinh nhật Triệu Lộ Tư, đoàn phim đã làm một điều bất ngờ dành cho cô nàng?

Vụng Trộm Không Thể Giấu của Triệu Lộ Tư đứng trước nguy cơ bị flob thảm hại: Tất cả là vì nhân vật này

Vụng Trộm Không Thể Giấu của Triệu Lộ Tư đứng trước nguy cơ bị flob thảm hại: Tất cả là vì nhân vật này

'Đại bạo' ở phim cổ trang nhưng 'bê bết' với tác phẩm hiện đại, kết quả nào cho Vụng Trộm Không Thể Giấu của Triệu Lộ Tư?

'Đại bạo' ở phim cổ trang nhưng 'bê bết' với tác phẩm hiện đại, kết quả nào cho Vụng Trộm Không Thể Giấu của Triệu Lộ Tư?

Vụng Trộm Không Thể Giấu: Hé lộ phân đoạn tình cảm cực tình giữa Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn nhưng phản ứng của fan mới là tâm điểm

Vụng Trộm Không Thể Giấu: Hé lộ phân đoạn tình cảm cực tình giữa Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn nhưng phản ứng của fan mới là tâm điểm

Vụng Trộm Không Thể Giấu: Chỉ một hành động nhỏ của Trần Triết Viễn dành cho Triệu Lộ Tư đã khiến mọt phim 'quắn quéo' vì đúng chuẩn ngôn tình?

Vụng Trộm Không Thể Giấu: Chỉ một hành động nhỏ của Trần Triết Viễn dành cho Triệu Lộ Tư đã khiến mọt phim 'quắn quéo' vì đúng chuẩn ngôn tình?

Cảnh cầu hôn của Dương Dương - Vương Sở Nhiên trong Pháo Hoa Nhân Gian Của Tôi có gì mà được khen 'ăn đứt' Triệu Lộ Tư - Trần Triết Viễn trong Vụng Trộm Không Thể Giấu?

Cảnh cầu hôn của Dương Dương - Vương Sở Nhiên trong Pháo Hoa Nhân Gian Của Tôi có gì mà được khen 'ăn đứt' Triệu Lộ Tư - Trần Triết Viễn trong Vụng Trộm Không Thể Giấu?

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Video 58 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Video 1 giờ 58 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước
Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Video 2 giờ 58 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 28 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 33 phút trước
Bắt sống trăn đá khổng lồ dài 3,6 mét, nặng hơn 95kg gần con mương ở làng

Bắt sống trăn đá khổng lồ dài 3,6 mét, nặng hơn 95kg gần con mương ở làng

Video 3 giờ 58 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI