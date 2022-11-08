Nghê Ni đọ sắc vóc cùng Kim Thần, Tưởng Cần Cần và Tôn Di, Trương Lăng Hách đọ vẻ soái ca với Trương Vân Long

Nghê Ni, Tôn Di và Trương Lăng Hách cùng dàn sao hội tụ trong một sự kiện. Nhan sắc thật chưa qua chỉnh sửa công phu bởi studio của các nghệ sĩ Cbiz lại gây tranh cãi.

Hôm qua (07/11), các nghệ sĩ xứ Trung đã cùng nhau tham gia một sự kiện lớn tại Thượng Hải. Trong sự kiện này đã quy tụ một dàn nghệ sĩ nữ xinh đẹp của Cbiz như Nghê Ni, Kim Thần, Tôn Di, Triệu Kim Mạch, Tiết Khải Kỳ,...

Nghê Ni vẫn không khiến người hâm mộ thất vọng với sắc vóc xinh đẹp, thần thái chuẩn fashion, tao nhã đến mê người. Chiếc váy dạ hội của cô nàng có lẽ được lấy cảm hứng từ mỹ nhân ngư với sắc hồng chủ đạo đính kim sa lấp lánh thu hút ánh nhìn.

Kim Thần với mái tóc suôn dài và bộ cánh khoe trọn đôi cần thon dài. Tôn Di gần đây gây chú ý sau lễ trao giải Kim Ưng cũng góp mặt trong sự kiện. Triệu Kim Mạch thể hiện nét nữ tính, trong sáng với chiếc váy đuôi cá xinh đẹp. Tiết Khải Kỳ khác lạ với kiểu trang điểm khá đậm. Tưởng Cần Cần chín chắn với áo sơ mi trắng kết hợp quần đen dài. Trần Đô Linh khoe trọn xương quai xanh tuyệt đẹp với chiếc váy cúp ngực quyến rũ. Trương Huệ Văn vẫn luôn dịu dàng, nền nã như một hoa tiên tử. Triệu Tiểu Đường xinh xắn, ngọt ngào. Châu Dã xuất hiện với chiếc váy khoét chữ V khá sâu trông khá già dặn. Úc Khả Duy với thiết kế khá cầu kỳ. Trương Lăng Hách thời thượng với âu phục kết hợp cùng khăn lụa gấp đôi sự đẹp trai. Trương Vân Long mặc tây trang màu đen toát lên vẻ điển trai, lãng tử. Tại sự kiện còn có khán giả khen anh đẹp trai khiến anh chàng vui vẻ cười đáp lại.

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