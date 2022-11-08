Hai tài tử Trung Quốc bị bắt gặp vào khách sạn cùng 3 cô gái lạ mặt

Sao quốc tế 08/11/2022 17:15

Hai nam nghệ sĩ là Tần Tiêu Hiền và Mạnh Hạc Đường vừa qua đã bị bắt gặp cùng vào khách sạn với 3 cô gái lạ mặt.

Truyền thông Trung Hoa đưa tin, mới đây cánh săn ảnh nước này đã chụp được khoảnh khắc Tần Tiêu HiềnMạnh Hạc Đường vào khách sạn cùng với 3 con gái lạ mặt. Được biết, 2 nam nghệ sĩ cùng có lịch trình tại Thiên Tân và cùng thuê phòng tại một khách sạn.

Hai tài tử Trung Quốc bị bắt gặp vào khách sạn cùng 3 cô gái lạ mặt - Ảnh 1
Tần Tiêu Hiền và Mạnh Hạc Đường bị bắt gặp vào khách sạn cùng với 3 con gái lạ mặt - Ảnh: Internet

 Hai tài tử Trung Quốc bị bắt gặp vào khách sạn cùng 3 cô gái lạ mặt - Ảnh 2

Hai tài tử Trung Quốc bị bắt gặp vào khách sạn cùng 3 cô gái lạ mặt - Ảnh 3

Cụ thể, vào ngày 29/9 vừa qua, Tần Tiêu Hiền và Mạnh Hạc Đường sau khi hoàn thành lịch trình làm việc của mình ở Thiên Tân đã cùng nhau chơi bài vui vẻ với hai cô gái và cả 4 người về tới khách sạn gần 2 giờ sáng. Tại khách sạn, cô gái mặc áo đen luôn ở chung phòng với Tần Tiêu Hiền, thậm chí người này còn gọi đồ ăn và lái siêu xe đến đoàn phim thăm tài tử họ Tần.

Tới ngày 14/10, Tần Tiêu Hiền và Mạnh Hạc Đường tiếp tục bị bắt gặp ra ngoài chơi bài với một cô gái. Lát sau, cả 3 cùng nhau đi ăn rồi chơi bời tới gần sáng mới quay lại khách sạn.

Hai tài tử Trung Quốc bị bắt gặp vào khách sạn cùng 3 cô gái lạ mặt - Ảnh 4

Sau khi tin tức trên được chia sẻ, khán giả không có nhiều phản ứng tiêu cực mà ngược lại là khá bình thản và cho rằng đây là đời tư của hai nam nghệ sĩ. Hầu hết các bình luận đều cho rằng đây chỉ là buổi tụ tập bình thường giữa bạn bè, không cần làm quá.

Cả Tần Tiêu Hiền và Mạnh Hạc Đường đều là nghệ sĩ trực thuộc Đức Vân Xã - xã đoàn (tướng thanh) tấu hài nổi tiếng tại Trung Hoa do Quách Đức Cương thành lập từ năm 1996. Tần Tiêu Hiền sinh năm 1997, là một phú nhị đại đích thực, xuất thân từ gia đình sở hữu hàng loạt khách sạn 5 sao. Còn Mạnh Hạc Đương sinh năm 1988, anh vừa thông báo kết hôn vào năm 2020 vừa qua.

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Từ khóa:   Tần Tiêu Hiền Mạnh Hạc Đường Cbiz sao Hoa ngữ sao châu Á

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