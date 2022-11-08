Khoảnh khắc chàng đèo nàng tình tứ của Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư khiến dân tinh 'dậy sóng', cặp đôi còn diện đồ y đúc?

Sao quốc tế 08/11/2022 16:36

Nhờ " phản ứng hóa học" tuyệt vời trong Tinh Hán Xán Lạn, Ngô Lỗi - Triệu Lộ Tư luôn dính phải tin đồn phim giả tình thật.

Nhờ thành công của Tinh Hán Xán Lạn, Ngô Lỗi – Triệu Lộ Tư trở thành cặp đôi màn ảnh được "đẩy thuyền" nhiệt tình nhất hiện nay. Khi xem phim, ai cũng phải xuýt xoa vì độ đẹp đôi và điều bất ngờ nhất chính là "phản ứng hóa học" hết sức bùng nổ. 

Với sự kết hợp vô cùng ăn ý, Ngô Lỗi - Triệu Lộ Tư khiến fan không thể nào dứt khỏi sự đáng yêu của cặp đôi trên phim. Thế nên, dù Tinh Hán Xán Lạn đã kết thúc khá lâu nhưng netizen cứ mãi "ship" không ngơi nghỉ. 

Khoảnh khắc chàng đèo nàng tình tứ của Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư khiến dân tinh 'dậy sóng', cặp đôi còn diện đồ y đúc? - Ảnh 1

Mới đây, dân tình lại được một phen náo loạn trước hình ảnh của Ngô Lỗi - Triệu Lộ Tư được chia sẻ rần rần trên mạng xã hội. Trong bức ảnh, cả hai có khoảnh khắc ngọt ngào khi chàng đèo nàng trên chiếc xe đạp khiến fan couple "quắn quéo" hết cả lên.

Fan còn tinh ý phát hiện đây cũng chính là chiếc xe đạp thể thao vẫn thường hay đồng hành cùng Ngô Lỗi trong các đoạn clip nam diễn viên chia sẻ trên trang cá nhân. Đâu chỉ vậy, xuất hiện trong bức ảnh cả Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư còn diện trang phục màu đen ton-sur-ton với nhau.

Khoảnh khắc chàng đèo nàng tình tứ của Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư khiến dân tinh 'dậy sóng', cặp đôi còn diện đồ y đúc? - Ảnh 2 

 

Trước bức ảnh đầy ngọt ngào như phim ngôn tình của cặp đôi Tinh Hán Xán Lạn, tin đồn phim giả tình thật của cả hai lại một lần nữa rộ lên, người hâm mộ còn bày tỏ mong muốn 2 diễn viên trẻ sẽ sớm ngày công khai với khán giả.

Thế nhưng, phụ lòng mong mỏi của fan couple, nhiều người đã tinh ý nhận ra rằng đây thực chất chỉ là một bức ảnh ghép. Khi nhìn rõ hơn, có thể thấy dường như hình ảnh Triệu Lộ Tư được cắt ra từ một bức ảnh khác rồi ghép vào phía yên xe sau của Ngô Lỗi. Phần tay chống vào yên xe không thể nào "giả trân" hơn. Thêm nữa, đông đảo fan cho rằng nếu 2 người hẹn hò thật chắc chắn không thể nào công khai lộ mặt rõ ràng như bức ảnh trên được.

  Khoảnh khắc chàng đèo nàng tình tứ của Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư khiến dân tinh 'dậy sóng', cặp đôi còn diện đồ y đúc? - Ảnh 3

Đây không phải là lần đầu tiên Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi được "đẩy thuyền" bằng cách ghép ảnh như trên. Trước đó, hình ảnh cả hai cùng đi uống rượu vô cùng thân thiết cũng làm mạng xã hội xôn xao. Dù hình ảnh trong bức ảnh ghép này có phần chuyên nghiệp hơn nhưng nếu ai là fan lâu năm của Triệu Lộ Tư đều biết cô nàng bị dị ứng rượu. Vì thế, bức ảnh cũng chỉ là do photoshop mà có chứ không hề có cuộc nhậu nhẹt nào.

Dù đây chỉ là những hình ảnh cắt ghép chỉnh sửa nhưng cũng có thể thấy tình cảm yêu mến của người hâm mộ dành cho cặp đôi Tinh Hán Xán Lạn. Qua đây nhiều khán giả cũng dành những lời khen có cánh cho 2 diễn viên chính đã thể hiện tròn vai, xuất sắc nên mới có thể nhận được nhiều tình yêu thương của mọi người đến vậy. 

Khoảnh khắc chàng đèo nàng tình tứ của Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư khiến dân tinh 'dậy sóng', cặp đôi còn diện đồ y đúc? - Ảnh 4

 

Sau khi bộ phim Tinh Hán Xán Lạn kết thúc, hiện tại cả Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư đang tiếp tục sự nghiệp với những dự án riêng của mình. Dù vậy, người hâm mộ vẫn luôn mong muốn được một lần nữa ngắm nhìn cặp đôi ở một dự án khác trong thời gian sớm nhất.    

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