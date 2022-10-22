Ngô Lỗi 'ghi điểm 10' tinh tế, thế này bảo sao ai cũng quý, cũng thương

Ngô Lỗi xuất thân từ diễn viên nhí và lớn lên trong sự dõi theo của khán giả, cho nên mỗi một hành động của nam diễn viên đều được chú ý. Có cơ hội được hợp tác với nhiều đàn chị nổi tiếng, Ngô Lỗi đã chứng minh EQ cao ngất khi có những hành động vô cùng tinh tế. Trước đây, Ngô Lỗi lên hot search rất nhiều vì những hành động săn sóc của mình, cho dù là diễn viên từng hợp tác hay người qua đường, nhân viên đều chia sẻ những hành động ấm áp của cậu.

Khi quay Thiếu Nữ Toàn Phong, đóng cặp cùng Đàm Tùng Vận , năm đó, Ngô Lỗi chỉ mới là cậu bé 15 tuổi, trong thực tế cậu kém nữ diễn viên Đàm Tùng Vận đến 9 tuổi. Có rất nhiều phóng viên thích lấy vấn đề tuổi tác để làm phiền, khiến nữ diễn viên không khỏi ngại ngùng, Ngô Lỗi liền nhanh chóng giải vây với câu trả lời cực kỳ thú vị: "Không sai, đúng là bọn em kém nhau 9 tuổi thật, em 15 tuổi, chị ấy 6 tuổi.”

Địch Lệ Nhiệt Ba và Ngô Lỗi từng hợp tác trong phim cổ trang Trường Ca Hành, bởi vì cả hai cách nhau 7 tuổi cho nên anti-fan cũng nhắm vào sự chênh lệch đó mà cho rằng cả hai không giống một cặp đôi yêu nhau mà giống như chị em hơn. Ngô Lỗi đã trả lời lại rằng: "Không sao, chị nhỏ, em lớn". Lời nói ấm áp này đã khiến Nhiệt Ba - người luôn bị ám ảnh bởi tuổi tác trong quá trình quay phim nay cảm thấy được an ủi hơn rất nhiều.

Với thái độ ứng xử cùng bạn diễn thì khỏi phải bàn, Ngô Lỗi từng được Địch Lệ Nhiệt Ba hết lời khen ngợi khi tỏ ra trưởng thành và biết quan tâm chăm sóc người khác, anh không chỉ vui tính còn có EQ rất cao. Nữ diễn viên còn chia sẻ thêm, anh là người đầu tiên bế cô mà không một lời than vãn.

Khi Tinh Hán Xán Lạn phát sóng, Triệu Lộ Tư nhận về khá nhiều lời chê bai vì chuyện tăng cân. Netizen thậm chí còn mỉa mai có lẽ Ngô Lỗi đã vất vả lắm mới có thể thực hiện cảnh quay bế bổng Triệu Lộ Tư lên không trung.

Không hề im lặng, Ngô Lỗi đã lập tức bênh vực bạn diễn của mình: "Tôi chỉ có sức mạnh bình thường của một người đàn ông trưởng thành. Cô ấy rất nhẹ, rất dễ để giữ". Hành động này của nam diễn viên nhận về "cơn mưa lời khen" của người hâm mộ vì quá tinh tế và khéo léo.