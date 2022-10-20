Bảng xếp hạng dàn tiểu sinh 95 do netizen bình chọn: Lưu Hạo Nhiên đứng đầu, Ngô Lỗi bứt phá mạnh mẽ nhưng cũng chỉ mức 3

Sao quốc tế 20/10/2022 17:36

Đây là top các tiểu sinh 95 được netizen bình chọn nhờ có sự đột phá và đạt thành tựu trong các tác phẩm của riêng mình trong thời gian qua. Kết quả này cũng còn gây ra không ít tranh cãi trong cộng fan.

Gần đây, một cuộc bầu chọn top tiểu sinh thế hệ 95 thu hút được đông đảo người hâm mộ tham gia. Nhìn kết quả vị trí của loạt tên tuổi hot khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. 

Bảng xếp hạng dàn tiểu sinh 95 do netizen bình chọn: Lưu Hạo Nhiên đứng đầu, Ngô Lỗi bứt phá mạnh mẽ nhưng cũng chỉ mức 3 - Ảnh 1
Bảng xếp hạng dàn tiểu sinh 95 do netizen bình chọn. 

Chiếm vị trí đầu bảng gây bất ngờ cho một số netizen khi chính là Lưu Hạo Nhiên. Thế nhưng từ khi bước chân vào ngành giải trí đến nay, Lưu Hạo Nhiên luôn được đánh giả là “tiểu sinh sau 95 có khả năng diễn xuất nhất”. Bất luận là phim truyền hình hay phim điện ảnh, cậu đều thể hiện một cách xuất sắc. Trong sự nghiệp của mình, Lưu Hạo Nhiên cũng giành được khá nhiều giải thưởng truyền hình lớn nhỏ, khẳng định vị trí dẫn đầu trong lứa tiểu sinh mới.

Bảng xếp hạng dàn tiểu sinh 95 do netizen bình chọn: Lưu Hạo Nhiên đứng đầu, Ngô Lỗi bứt phá mạnh mẽ nhưng cũng chỉ mức 3 - Ảnh 2

Theo sau đó là Vương Tuấn KhảiVương Nhất Bác. Với Vương Nhất Bác, có thể thấy kể từ thành công của Trần Tình Lệnh, Vương Nhất Bác ngày càng được nhiều người biết đến, có sự nghiệp rực rỡ, và nhanh chóng trở thành diễn viên lưu lượng điển hình của màn ảnh Hoa ngữ.

Bảng xếp hạng dàn tiểu sinh 95 do netizen bình chọn: Lưu Hạo Nhiên đứng đầu, Ngô Lỗi bứt phá mạnh mẽ nhưng cũng chỉ mức 3 - Ảnh 3

Còn Vương Tuấn Khải, từ đầu năm đến nay, ngôi sao trẻ đã có màn bứt phá ngoạn mục với các bộ phim như Cánh Cửa Tái Sinh, Đoạn Kiều,... Trong đó, Cánh Cửa Tái Sinh hợp tác với ảnh đế Trương Dịch đã gây chú ý nhờ nội dung hấp dẫn. Sau khi lên sóng, bộ phim đã thu về không ít những phản hồi tích cực và loạt thành tích đáng tự hào, từ đây cũng giúp tên tuổi và sự nghiệp Vương Tuấn Khải tiến xa hơn. 

Bảng xếp hạng dàn tiểu sinh 95 do netizen bình chọn: Lưu Hạo Nhiên đứng đầu, Ngô Lỗi bứt phá mạnh mẽ nhưng cũng chỉ mức 3 - Ảnh 4

Gây tranh cãi nhất có lẽ là vị trí của Ngô Lỗi, Tống Uy Long và Hứa Khải khi cả ba xếp hạng ở vị trí khá thấp. Trong khi trong mùa hè năm nay, Tinh Hán Xán Lạn đã lập hàng loạt các thành tích khủng, thành phim chiếu mạng ăn khách bậc nhất nửa đầu năm 2022. Từ đó giúp Ngô Lỗi thăng hạng danh tiếng của mình. Trong khi đó, Hứa Khải cũng gây chú ý không kém trong dự án phim hiện đại Định Luật 80/20 Của Tình Yêu hợp tác cùng đàn chị Dương Mịch đang chờ lên sóng. 

Bảng xếp hạng dàn tiểu sinh 95 do netizen bình chọn: Lưu Hạo Nhiên đứng đầu, Ngô Lỗi bứt phá mạnh mẽ nhưng cũng chỉ mức 3 - Ảnh 5

Bảng xếp hạng dàn tiểu sinh 95 do netizen bình chọn: Lưu Hạo Nhiên đứng đầu, Ngô Lỗi bứt phá mạnh mẽ nhưng cũng chỉ mức 3 - Ảnh 6

Bảng xếp hạng dàn tiểu sinh 95 do netizen bình chọn: Lưu Hạo Nhiên đứng đầu, Ngô Lỗi bứt phá mạnh mẽ nhưng cũng chỉ mức 3 - Ảnh 7

Những vị trí cuối cùng xuất hiện những cái tên quen thuộc như Vương Hạc Đệ, Vương An Vũ, Trần Triết Viễn, Trương Lăng Hách,...Đây cũng được coi là những tiểu sinh có cơ hội bạo của màn ảnh Hoa ngữ. 

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Từ khóa:   Lưu Hạo Nhiên Vương Tuấn Khải Vương Nhất Bác Ngô Lỗi Hứa Khải sao hoa ngữ tiểu sinh 95

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