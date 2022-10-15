Lộ khoảnh khắc 'tự luyến' cực đáng yêu của Hứa Khải, leo thẳng bảng xếp hạng tìm kiếm

Sao quốc tế 15/10/2022 22:37

Chỉ vỏn vẹn mấy giây nhưng khoảnh khắc đáng yêu này nhanh chóng được chia sẻ rầm rộ, thậm chí lên top tìm kiếm mạng xã hội xứ Trung.

Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện 6 là dự án phim cổ trang cấp S+ với sự tham gia đóng chính của Hứa KhảiNgu Thư Hân do Đằng Tấn sản xuất. Với dàn cast được đánh giá là đẹp đôi, có diễn xuất và lưu lượng ổn định, bộ phim thu hút được sự chú ý ngay từ khi công bố. Những hình ảnh hậu trường liên tục được tung ra nhằm đáp ứng mong mỏi của khán giả cũng như giữ nhiệt trong thời gian quay phim.

Lộ khoảnh khắc 'tự luyến' cực đáng yêu của Hứa Khải, leo thẳng bảng xếp hạng tìm kiếm - Ảnh 1

Mới đây, một khoảnh khắc hậu trường bộ phim Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện 6 đang gây sốt, thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Cụ thể, đoạn video ghi lại cho thấy trong quá trình quay phim, Ngu Thư Hân luôn mang theo bên mình điện thoại di động để chụp lại những khoảnh khắc đẹp làm kỷ niệm. Trùng hợp thay, Hứa Khải khi thấy Ngu Thư Hân đưa điện thoại lên về phía mình định chụp hình, thì theo thói quen liền tạo dáng e ấp. Tuy nhiên, điều khiến mỹ nam sinh năm 1995 không ngờ tới đó chính là Ngu Thư Hân chỉ đang mải mê chụp ảnh phong cảnh. Cô nàng nhẹ nhàng lướt qua anh chàng, để lại nam diễn viên "đứng hình mất 5s" và biểu cảm xấu hổ.

Lộ khoảnh khắc 'tự luyến' cực đáng yêu của Hứa Khải, leo thẳng bảng xếp hạng tìm kiếm - Ảnh 2

Mặc dù khoảnh khắc chỉ ngắn ngủi vài giây nhưng với sự đáng yêu từ cặp đôi chính mà đoạn video đã nhanh chóng leo lên vị trí No.4 trên bảng xếp hạng tìm kiếm Weibo. Ở phần bình luận, netizen đều phải "bấn loạn" trước màn tương tác đầy hài hước nhưng quá đáng yêu này của cặp đôi Tiên Kiếp Kỳ Hiệp Truyện 6.

Được biết, cả hai không chỉ là bạn đồng niên mà còn có chung sở thích chụp hình nên sớm đã trở nên thân thiết. Những lúc nghỉ ngơi trên phim trường, cặp đôi cũng thường xuyên sử dụng máy ảnh hoặc điện thoại để ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ. 

Lộ khoảnh khắc 'tự luyến' cực đáng yêu của Hứa Khải, leo thẳng bảng xếp hạng tìm kiếm - Ảnh 3

Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện vốn là loạt phim nhiều phần chuyển thể từ game online rất ăn khách tại Trung Quốc. Kịch bản không chỉ xoay quanh những chuyện tình cảm động giữa các nhân vật chính, mà còn gửi gắp thông điệp về lòng nhân ái, chính nghĩa, tình yêu thương và cao thượng của con người.

Ở phần 6 lấy bối cảnh khi thần Nông khai sinh, nơi suối nguồn năng lượng mang sự sống cho mọi sinh linh gọi là cửu tuyền đã hình thành. Thế giới đang yên bình, tất cả cùng sống bình đẳng thì loài người vì sự ích kỷ đã gây nên cuộc chiến giữa thú, tiên và nhân. Lo sợ cuộc chiến tam giới sẽ hủy hoại cửu tuyền, thần Nông đã dùng quyền năng của mình để tạo nên chín chiếc vòng niêm phong lối vào con suối này. 

Lộ khoảnh khắc 'tự luyến' cực đáng yêu của Hứa Khải, leo thẳng bảng xếp hạng tìm kiếm - Ảnh 4

Được biết, Hứa Khải sẽ đảm nhận nhân vật Việt Kim Triều, còn Ngu Thư Hân vào vai Việt Kỳ. Hiện phim đang trong quá trình ghi hình, dự kiến sẽ phát sóng vào năm 2023.

Hậu lập thành tích mới, Ngu Thư Hân tươi cười trên trường quay 'Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 6'

Hậu lập thành tích mới, Ngu Thư Hân tươi cười trên trường quay 'Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 6'

Mới đây, Ngu Thư Hân nhận được sự quan tâm của cư dân mạng khi chia sẻ loạt ảnh hậu trường của bộ phim "Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 6".

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