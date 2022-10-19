Xác nhận độc thân trên Weibo, Ngô Lỗi ngầm phủ nhận tin đồn hẹn hò Hướng Hàm Chi?

Sao quốc tế 19/10/2022 11:34

Thông tin Ngô Lỗi và Hướng Hàm Chi hẹn hò từng khiến cho mạng xã hội xứ Trung dậy sóng trong thời gian dài.

Mới đây, trên trang cá nhân Weibo của Ngô Lỗi, netizen phát hiện ra ở phần giới thiệu thông tin, nam diễn viên hiển thị tình trạng hiện tại là độc thân. Nhanh chóng thông tin này đã được lan truyền mạnh mẽ trên khắp mạng xã hội. Thậm chí, từ khóa "Giới thiệu trên Weibo của Ngô Lỗi ghi độc thân" cũng lập tức lọt top tìm kiếm trên Weibo.

Sở dĩ, thông tin này lên hotsearch vì thời gian trước đã xuất hiện tin đồn Ngô Lỗi đang hẹn hò với Hướng Hàm Chi. Cả hai từng hợp tác trong bộ phim Căng buồm ra khơi ngày nổi gió (2021), tin đồn hẹn hò cũng bắt đầu nhen nhóm từ đây.

Xác nhận độc thân trên Weibo, Ngô Lỗi ngầm phủ nhận tin đồn hẹn hò Hướng Hàm Chi? - Ảnh 1
Có tin đồn Ngô Lỗi và Hướng Hàm Chi đang hẹn hò.

Mọi chuyện bắt đầu từ lúc Ngô Lỗi vô tình bị lộ ra Wechat trong một lần livestream, có một ava mờ ảo mà cư dân mạng cho rằng rất giống của Hướng Hàm Chi. Tuy nhiên nhiều fan của Hướng Hàm Chi đã chỉ ra, điều này là vô lý vì nữ diễn viên chưa từng công khai ảnh đại diện Wechat, người hâm mộ của Ngô Lỗi cũng lên tiếng rằng đó là ảnh của Tiểu Bắc - chú chó cưng của nam diễn viên.

Xác nhận độc thân trên Weibo, Ngô Lỗi ngầm phủ nhận tin đồn hẹn hò Hướng Hàm Chi? - Ảnh 2

Xác nhận độc thân trên Weibo, Ngô Lỗi ngầm phủ nhận tin đồn hẹn hò Hướng Hàm Chi? - Ảnh 3

Thời điểm nổ ra tin đồn khiến cả hai diễn viên trẻ nhận về rất nhiều "gạch đá" từ dư luận, đặc biệt là Hướng Hàm Chi, rất nhiều fan cực đoan đã buông lời chửi bới cô nàng trên Weibo. Mặc cho tin đồn hẹn hò lúc đó ngày càng được lan truyền rộng rãi, Ngô Lỗi và Hướng Hàm Chi vẫn im lặng khiến fan vô cùng sốt ruột. Chính vì thế, khi phát hiện Ngô Lỗi hiện thị trạng thái độc thân trên trang cá nhân, netizen cho rằng nam diễn viên đang ngầm phủ nhận tin đồn tình cảm. 

Bên cạnh nghi vấn Ngô Lỗi đang ngầm phủ nhận tin đồn hẹn hò Hướng Hàm Chi, thì một số ý kiến khác lại cho rằng nam diễn viên vốn đã tuyên bố độc thân trên trang cá nhân từ rất sớm, thật kỳ lạ khi phần giới thiệu trên Weibo của anh chàng bỗng nhiên hot trở lại. 

Ngô Lỗi sinh năm 1999, xuất thân là một diễn viên nhí, anh được công chúng ưu ái gọi là "em trai quốc dân". Những bộ phim ấn tượng trong sự nghiệp của tài tử 9X phải kể tới Lang Nha Bảng, Nữ Y Minh Nguyệt Truyện, Đấu Phá Thương Khung... Ngô Lỗi còn nhận được nhiều lời khen ngợi từ các bậc tiền bối trong nghề nhờ sự nỗ lực và kính nghiệp.

Xác nhận độc thân trên Weibo, Ngô Lỗi ngầm phủ nhận tin đồn hẹn hò Hướng Hàm Chi? - Ảnh 4

Hướng Hàm Chi sinh năm 2002, là người Mỹ gốc Hoa. Năm 2020 đã đánh dấu sự thăng hạng về mức độ nổi tiếng của nữ diễn viên khi góp mặt trong dự án phim chất lượng Trăm Năm Hòa Hợp, Ước Định Một Lời. Cô còn tham gia bộ phim Gia Đình Tiểu Mẫn có sự góp mặt của Châu Tấn. Hướng Hàm Chi được khen ngợi sở hữu ngoại hình trong sáng, diễn xuất ổn định, thuộc lứa diễn viên đầy triển vọng.

Xác nhận độc thân trên Weibo, Ngô Lỗi ngầm phủ nhận tin đồn hẹn hò Hướng Hàm Chi? - Ảnh 5

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