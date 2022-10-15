Sướng như Ngô Lỗi, mới chỉ là vào nghề nhưng 'tình trường' trên phim ảnh hội tụ đầy đủ những mỹ nhân nổi tiếng nhất Cbiz

Sao quốc tế 15/10/2022 22:55

Dù mới 23 tuổi nhưng Ngô Lỗi đã có nhiều cơ hội được đóng bên cạnh những ngôi sao nổi tiếng nhất màn ảnh Cbiz.

Năm 2022 có lẽ sẽ là một năm đáng nhớ với cá nhân Ngô Lỗi khi không chỉ thành công trong nghiệp diễn xuất mà anh chàng còn phát triển được tên tuổi của mình ngày càng đi lên hơn nữa. Tuy nhiên, thành tựu nào cũng không phải dễ dàng mà có được bởi nó được đánh đổi bằng mồ hôi lẫn sự nỗ lực của anh chàng. 

Nổi tiếng với những phân cảnh kết hôn trong diễn xuất, Ngô Lỗi thường có cơ may cưới phải những nàng dâu xinh đẹp nhất Cbiz. 

Sướng như Ngô Lỗi, mới chỉ là vào nghề nhưng 'tình trường' trên phim ảnh hội tụ đầy đủ những mỹ nhân nổi tiếng nhất Cbiz - Ảnh 1
Ngô Lỗi đã đóng vai có vợ từ khi còn rất trẻ - Ảnh: Internet

Cụ thể trong hôn lễ đầu tiên, Ngô Lỗi hóa thân vào vai cậu ấm Lưu Diệu Tông trong bộ phim Mẹ Chồng Nàng Dâu (Thê Nương). Năm đó, Ngô Lỗi chỉ mới 10 tuổi. Còn nhỏ tuổi, nhưng Ngô Lỗi thể hiện tốt các sắc thái khó hiểu, bực bội khi phải cưới người vợ đáng tuổi mẹ mình.

Lần thứ hai kết hôn, Ngô Lỗi tiếp tục phải cưới một người vợ hơn mình nhiều tuổi trong bộ phim Trái Tim Người Mẹ (Nương Tâm). Khi tham gia bộ phim này, nam diễn viên đã 14 tuổi.

Mới đây, Ngô Lỗi lại tiếp tục "nên duyên vợ chồng" trong bộ phim Tinh Hán Xán Lạn. Tính cả lần này, nam diễn viên đã kết hôn tổng cộng 4 lần trên màn ảnh nhỏ khi mới chỉ 23 tuổi.

Sướng như Ngô Lỗi, mới chỉ là vào nghề nhưng 'tình trường' trên phim ảnh hội tụ đầy đủ những mỹ nhân nổi tiếng nhất Cbiz - Ảnh 2
Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet

Trong bộ phim này, tuy tuyến tình cảm và phản ứng hóa học giữa Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư được đánh giá tốt nhưng tình tiết lẫn kịch bản của phim vẫn có nhiều điểm chưa tốt. Tuy nhiên, một số người cho rằng Ngô Lỗi đã và đang đi đúng hướng phát triển sự nghiệp của mình, nếu cứ tiếp tục phát huy khả năng anh trở thành nam diễn viên có sức hút bậc nhất Cbiz chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. 

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