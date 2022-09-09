Ngô Lỗi xuất hiện với tạo hình mới trong dự án mới, lạ lẫm đến mức đến fan còn nhận không ra: 'Hoắc vô thương nay lạ quá nhận không ra luôn'

Sao quốc tế 09/09/2022 14:36

Tạo hình mới của Ngô Lỗi trong Tình Yêu Mà Thôi không khỏi khiến netizen phì cười vì trông quá lạ lẫm.

Thành công của Tinh Hán Xán Lạn đã giúp nam diễn viên trẻ Ngô Lỗi ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm và yêu mến của khán giả. 

Mới đây, một tấm hình hậu trường của Ngô Lỗi trong bộ phim mới Tình Yêu Mà Thôi sắp lên sóng, bất ngờ được netizen truyền tay nhau trên các trang mạng. Chẳng cần phải nói những bức ảnh của nam diễn viên ngay lập tức leo lên top trở thành từ khóa tìm kiếm nhiều nhất. 

Ngô Lỗi xuất hiện với tạo hình mới trong dự án mới, lạ lẫm đến mức đến fan còn nhận không ra: 'Hoắc vô thương nay lạ quá nhận không ra luôn' - Ảnh 1
Ngô Lỗi - Ảnh: Internet 

Đáng chú ý với những ai đã quá quen với tạo hình của Ngô Lỗi trong Tinh Hán Xán Lạn đã không khỏi phần bất ngờ khi thấy những tấm hình đó. Cụ thể hình ảnh chàng thanh niên Ngô Lỗi với bộ sơ mi đóng thùng nghiêm túc, đeo chiếc cà vạt màu xám đã thu hút rất nhiều sự quan tâm của dân mạng. 

Ngô Lỗi xuất hiện với tạo hình mới trong dự án mới, lạ lẫm đến mức đến fan còn nhận không ra: 'Hoắc vô thương nay lạ quá nhận không ra luôn' - Ảnh 2
Tạo hình mới của Ngô Lỗi trong phim mới - Ảnh: Internet 

Nhiều người đã không khỏi bất ngờ trước tạo hình lạ lẫm nhưng cũng đầy mới mẻ này của nam diễn viên 22 tuổi:

- Ngô Lỗi tự nhiên nghiêm túc quá nhìn không quen, nhưng đẹp trai quá đi.

- Hoắc vô thương nay lạ quá nhận không ra luôn.

Được biết những hình ảnh trên được leak ra từ bộ phim Tình Yêu Mà Thôi do Ngô Lỗi và Châu Vũ Đồng tham gia đóng chính.

Bộ phim xoay quanh vận động viên Tống Tam Xuyên (Ngô Lỗi) và nhân viên văn phòng Lương Hữu An (Châu Vũ Đồng). Cả hai đều đang trải qua giai đoạn bế tắc, đầy thử thách của cuộc đời. Nhờ cơ duyên gặp được nhau ở câu lạc bộ, hai nhân vật cùng vượt qua những thử thách và bứt phá giới hạn của bản thân. Cuối cùng, cả Tống Tam Xuyên và Lương Hữu An cùng gặt hái thành công trong công việc và có được tình yêu viên mãn.

Ngô Lỗi xuất hiện với tạo hình mới trong dự án mới, lạ lẫm đến mức đến fan còn nhận không ra: 'Hoắc vô thương nay lạ quá nhận không ra luôn' - Ảnh 3
Ngô Lỗi xuất hiện với tạo hình mới trong dự án mới, lạ lẫm đến mức đến fan còn nhận không ra: 'Hoắc vô thương nay lạ quá nhận không ra luôn' - Ảnh 4
Netizen đang nóng lòng chờ đợi màn hợp tác đầu tiên của Ngô Lỗi và Châu Vũ Đồng - Ảnh: Internet

Đây là lần hợp tác đầu tiên của Ngô Lỗi và đàn chị Châu Vũ Đồng trong một dự án phim ảnh. Cả 2 đều là những diễn viên trẻ không còn quá xa lạ với các mọt phim Hoa Ngữ.

Hiện tại Tình Yêu Mà Thôi vẫn đang trong quá trình hoàn thiện và dự kiến sẽ lên sóng vào thời gian tới.

Danh tiếng của Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi vừa bứt lên sau Tinh Hán Xán Lạn chưa được bao lâu đã bị fan làm tổn hại ít nhiều vì điều này

Danh tiếng của Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi vừa bứt lên sau Tinh Hán Xán Lạn chưa được bao lâu đã bị fan làm tổn hại ít nhiều vì điều này

Có vẻ như sau khi phải xin lỗi Tiêu Chiến – Vương Nhất Bác, fan couple của Ngô Lỗi – Triệu Lộ Tư vẫn chưa nhận thức được vấn đề đang làm ảnh hưởng ít nhiều đến danh tiếng của thần tượng mình.

Xem thêm
Từ khóa:   Ngô Lỗi Châu Vũ Đồng Tình Yêu Mà Thôi sao Châu Á sao Hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Danh tiếng của Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi vừa bứt lên sau Tinh Hán Xán Lạn chưa được bao lâu đã bị fan làm tổn hại ít nhiều vì điều này

Danh tiếng của Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi vừa bứt lên sau Tinh Hán Xán Lạn chưa được bao lâu đã bị fan làm tổn hại ít nhiều vì điều này

Lộ ảnh Tiêu Chiến 4 năm trước đúng cạnh Ngô Lỗi: Nhan sắc khác một trời một vực so với bây giờ đến fan lâu năm cũng không nhận ra

Lộ ảnh Tiêu Chiến 4 năm trước đúng cạnh Ngô Lỗi: Nhan sắc khác một trời một vực so với bây giờ đến fan lâu năm cũng không nhận ra

TOP những diễn viên 'hot nhờ 1 phim' có số lượng fan đông đảo hiện nay: Ngô Lỗi xuất sắc đấy nhưng vẫn bó tay chịu thua Thành Nghị

TOP những diễn viên 'hot nhờ 1 phim' có số lượng fan đông đảo hiện nay: Ngô Lỗi xuất sắc đấy nhưng vẫn bó tay chịu thua Thành Nghị

Xuất hiện cùng Ngô Lỗi, Triệu Lộ Tư khiến netizen phát rồ trước nhan sắc xứng danh 'tiên nữ giáng trần'

Xuất hiện cùng Ngô Lỗi, Triệu Lộ Tư khiến netizen phát rồ trước nhan sắc xứng danh 'tiên nữ giáng trần'

Dương Dương và Ngô Lỗi sắp chạm mặt tại sự kiện, netizen có cơ hội so sánh ai mới là người xứng đôi với Triệu Lộ Tư đây?

Dương Dương và Ngô Lỗi sắp chạm mặt tại sự kiện, netizen có cơ hội so sánh ai mới là người xứng đôi với Triệu Lộ Tư đây?

Bắt trọn khoảnh khắc Triệu Lộ Tư 'hẹn hò' Ngô Lỗi sau Tinh Hán Xán Lạn: Nhan sắc xinh ra sao mà khiến nhiều người trầm trồ?

Bắt trọn khoảnh khắc Triệu Lộ Tư 'hẹn hò' Ngô Lỗi sau Tinh Hán Xán Lạn: Nhan sắc xinh ra sao mà khiến nhiều người trầm trồ?

TIN MỚI NHẤT

Lời nhắn gởi xót xa của người mẹ ngày con gái gặp sự cố ở đám cưới

Lời nhắn gởi xót xa của người mẹ ngày con gái gặp sự cố ở đám cưới

Tâm sự gia đình 53 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị phản bội ngay đêm tân hôn và cú lội ngược dòng giữ lại tự tôn

Nỗi lòng người vợ bị phản bội ngay đêm tân hôn và cú lội ngược dòng giữ lại tự tôn

Tâm sự 1 giờ 23 phút trước
Nỗi lòng người chị dâu chịu đựng em chồng thích xói móc và kế hoạch đáp trả đầy bất ngờ

Nỗi lòng người chị dâu chịu đựng em chồng thích xói móc và kế hoạch đáp trả đầy bất ngờ

Tâm sự gia đình 1 giờ 53 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Cuộc gặp gỡ bất ngờ với vợ cũ trên đường và bài học đắt giá cho sự bốc đồng

Cuộc gặp gỡ bất ngờ với vợ cũ trên đường và bài học đắt giá cho sự bốc đồng

Tâm sự 2 giờ 23 phút trước
3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ trót mang thai trước cưới bị phản đối và câu nói rùng mình của mẹ chồng ngày sinh nở

Nỗi lòng người phụ nữ trót mang thai trước cưới bị phản đối và câu nói rùng mình của mẹ chồng ngày sinh nở

Tâm sự 2 giờ 53 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước
Tài xế 66 tuổi đột ngột mất ý thức khi đang lái xe, hành khách hoảng loạn la hét

Tài xế 66 tuổi đột ngột mất ý thức khi đang lái xe, hành khách hoảng loạn la hét

Video 3 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI