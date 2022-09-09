Ngô Lỗi xuất hiện với tạo hình mới trong dự án mới, lạ lẫm đến mức đến fan còn nhận không ra: 'Hoắc vô thương nay lạ quá nhận không ra luôn'

Tạo hình mới của Ngô Lỗi trong Tình Yêu Mà Thôi không khỏi khiến netizen phì cười vì trông quá lạ lẫm.
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Thành công của Tinh Hán Xán Lạn đã giúp nam diễn viên trẻ Ngô Lỗi ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm và yêu mến của khán giả.
Mới đây, một tấm hình hậu trường của Ngô Lỗi trong bộ phim mới Tình Yêu Mà Thôi sắp lên sóng, bất ngờ được netizen truyền tay nhau trên các trang mạng. Chẳng cần phải nói những bức ảnh của nam diễn viên ngay lập tức leo lên top trở thành từ khóa tìm kiếm nhiều nhất.
Đáng chú ý với những ai đã quá quen với tạo hình của Ngô Lỗi trong Tinh Hán Xán Lạn đã không khỏi phần bất ngờ khi thấy những tấm hình đó. Cụ thể hình ảnh chàng thanh niên Ngô Lỗi với bộ sơ mi đóng thùng nghiêm túc, đeo chiếc cà vạt màu xám đã thu hút rất nhiều sự quan tâm của dân mạng.
Nhiều người đã không khỏi bất ngờ trước tạo hình lạ lẫm nhưng cũng đầy mới mẻ này của nam diễn viên 22 tuổi:
- Ngô Lỗi tự nhiên nghiêm túc quá nhìn không quen, nhưng đẹp trai quá đi.
- Hoắc vô thương nay lạ quá nhận không ra luôn.
Được biết những hình ảnh trên được leak ra từ bộ phim Tình Yêu Mà Thôi do Ngô Lỗi và Châu Vũ Đồng tham gia đóng chính.
Bộ phim xoay quanh vận động viên Tống Tam Xuyên (Ngô Lỗi) và nhân viên văn phòng Lương Hữu An (Châu Vũ Đồng). Cả hai đều đang trải qua giai đoạn bế tắc, đầy thử thách của cuộc đời. Nhờ cơ duyên gặp được nhau ở câu lạc bộ, hai nhân vật cùng vượt qua những thử thách và bứt phá giới hạn của bản thân. Cuối cùng, cả Tống Tam Xuyên và Lương Hữu An cùng gặt hái thành công trong công việc và có được tình yêu viên mãn.
Đây là lần hợp tác đầu tiên của Ngô Lỗi và đàn chị Châu Vũ Đồng trong một dự án phim ảnh. Cả 2 đều là những diễn viên trẻ không còn quá xa lạ với các mọt phim Hoa Ngữ.
Hiện tại Tình Yêu Mà Thôi vẫn đang trong quá trình hoàn thiện và dự kiến sẽ lên sóng vào thời gian tới.