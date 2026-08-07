Người đàn ông vác con cá sấu dài khoảng 1,5 mét thu hút sự chú ý lớn của người đi đường

Sau khi dân làng khống chế được con cá sấu bằng cách buộc dây vào mõm nó, người nông dân đã đưa nó đến văn phòng lâm nghiệp địa phương. Không tìm thấy cán bộ nào ở đó, ông ta liền đi bộ cùng con cá sấu đến đồn cảnh sát Bhimnagar, thu hút đám đông người dân hiếu kỳ dọc đường.
Video 16:30 07/08/2026

Thiên Thanh | Theo Phụ nữ sức khỏe

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