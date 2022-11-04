Điểm lại những bộ phim 'làm mưa làm gió' năm 2022: Dương Tử tích cực phủ sóng nhưng thành tích lại thua xa Triệu Lộ Tư

Mở màn cho dòng phim hiện đại trong năm 2022, từ khi bắt đầu phát sóng, phim "Quãng đời còn lại xin chỉ giáo nhiều hơn" liên tục đứng đầu bảng xếp hạng rating trên truyền hình lẫn lượng người xem trực tuyến. Hiệu ứng truyền miệng của phim cũng được đánh giá cao. Dù nhiều ý kiến đánh giá diễn xuất của Tiêu Chiến thô cứng, gượng gạo khi kết hợp với Dương Tử, nhưng cũng không ít người khen ngợi khả năng diễn xuất của anh đã tiến bộ cùng quá trình phát triển tình cảm của hai nhân vật.

Dù đã kết thúc từ lâu nhưng tính đến thời điểm hiện tại, Ngự Giao Ký vẫn luôn là một trong những bộ phim xuất hiện đều đặn trong những bảng xếp hạng phim Hoa ngữ 2022. Nhiều khán giả cho rằng Ngự Giao Ký chỉ có một chút thực tích so với các phim phát sóng cùng thời điểm chứ không hề có độ nhận diện quốc dân để được công nhận là phim đại bạo, chỉ có thể tạm gọi là phim hot vì có sự góp mặt của lưu lượng cũng như được nhà sản xuất công nhận mà thôi.

Thương Lan Quyết

Không cần sở hữu dàn sao đỉnh lưu, có lưu lượng và nhiệt độ cao, Thương Lan Quyết vẫn đủ sức chinh phục khán giả nhờ kịch bản sáng tạo, mới mẻ cùng diễn xuất ăn ý của couple Đệ Hân Dẫn Lực (Vương Hạc Đệ - Ngu Thư Hân). Chính những điều đó đã giúp Thương Lan Quyết trở thành tác phẩm được công nhận là bạo của năm 2022. Thậm chí thành tích của phim còn vượt nhiều phim hot khác, trong đó có Ngự Giao Ký của Địch Lệ Nhiệt Ba và Nhậm Gia Luân.

Trầm Vụn Hương Phai

Phim được đánh giá là siêu phẩm cổ trang huyền huyễn, tiên hiệp oanh tạc màn ảnh nhỏ trong mùa hè năm nay. Trầm Vụn Hương Phai kể về chuyện tình ngàn năm ghi khắc tâm can giữa Nhan Đàm (do Dương Tử đóng) và Ứng Uyên Đế Quân (do Thành Nghị đóng). Hai người yêu nhau nhưng phải xa cách bởi sự trói buộc của thiên quy giới luật cùng trách nhiệm với chúng sinh thiên hạ.

Sự mạnh dạn thay đổi nội dung tiểu thuyết cho phù hợp với kịch bản, khắc họa chi tiết, rõ nét hơn tình cảm của cặp đôi chính cùng với sự diễn xuất thực lực của Dương Tử và Thành Nghị là chìa khóa tạo ra thành công đột phá cho Trầm Vụn Hương Phai . Bên cạnh đó, sự chỉn chu trong các phân cảnh, kỹ xảo khiến khán giả mãn nhãn, lạc lối vào chốn Cửu Trùng Thiên lung linh, huyền ảo.

Tinh Hán Xán Lạn

Phải công nhận “Tinh Hán Xán Lạn” là bộ phim đột phá mạnh mẽ của hai diễn viên thực lực Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư. Bởi từ khi phát sóng bộ phim chiếm được cảm tình của khán giả trong nước cũng như quốc tế về nội dung, khả năng diễn xuất tuyệt vời của dàn diễn viên chính. Độ ăn ý của cả hai khiến dân tình phát cuồng. Mới đầu, bộ phim còn gây nhiều tranh cãi, nhiều người quay lưng không xem. Tuy nhiên, sau khi phát sóng được vài tập, “Tinh Hán Xán Lạn” bỗng chốc leo lên top 1 lượt tìm kiếm trên Tencent. Có thể nói, bộ phim hot nhất nửa đầu năm 2022.

Mộng Hoa Lục

Mộng Hoa Lục là tác phẩm đánh dấu sự trở lại màn ảnh nhỏ của Lưu Diệc Phi sau hơn 10 năm nên nhận được sự chú ý của khán giả. Trong phim, Lưu Diệc Phi vào vai Triệu Phán Nhi - cô gái mạnh mẽ, dám nghĩ dám làm, vượt lên số phận. Ở tuổi 35, nữ diễn viên dù ít đóng phim vẫn giữ được sức hút lớn trong làng giải trí. Nhan sắc "thần tiên tỷ tỷ" vẫn đỉnh cao như ngày nào dù tạo hình đơn giản, không dùng phục sức cầu kỳ. Làn da trắng trẻo, mềm mịn, không một nếp nhăn, vóc dáng cũng gầy hơn trước rất nhiều khiến Lưu Diệc Phi càng tỏa ra khí chất thiên tiên thoát tục.