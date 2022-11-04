Đôi mắt to tròn, nụ cười rạng rỡ thương hiệu, bức ảnh thời đi học của Triệu Lộ Tư bỗng 'hot rần rần' trở lại vì quá đáng yêu

Triệu Lộ Tư hiện là cái tên được truyền thông Hoa ngữ nhắc đến nhiều trong thời gian qua. Sau thành công của " Tinh hán xán lạn ", diễn xuất của cô được mọi người đánh giá cao hơn. Hiện tại, mỹ nhân sinh năm 1998 còn bước chân vào hàng ngũ tiểu hoa top đầu lứa 95. Đây là một thành tích không phải ngôi sao nào cũng đạt được.

Ngay từ khi bước chân vào làng giải trí , với gương mặt tròn bầu bĩnh đáng yêu cùng chính nét diễn nhí nhảnh đã tạo nên "thương hiệu" riêng cho nàng tiểu hoa sinh năm 1998. Những ngày gần đây, trên các diễn đàn mạng xã hội bỗng nhiên "đào lại" những bức ảnh thời còn đi học của Triệu Lộ Tư. Ngay lập tức, những khoảnh khắc này trở thành chủ đề được tìm kiến và thảo luận nhiều trên mạng xã hội.

Điều đáng chú ý, đây không phải là lần đầu tiên những bức ảnh thuở nhỏ của "thánh nữ xuyên không" được chia sẻ, nhưng cứ mỗi lần xuất hiện thì lại trở thành chủ để hot, có sức “công phá” mạnh mẽ.

Ở tuổi teen, Triệu Lộ Tư đã mang hình tượng nữ thần ngay từ những ngày đi học nhờ dung mạo xuất chúng. Với mái tóc đen dài tự nhiên, gương mặt tròn tròn bầu bĩnh cùng làn da trắng hồng và nụ cười "tỏa nắng", nữ diễn viên tỏa sáng ở mọi góc cạnh, dễ dàng thu hút tất cả mọi ánh nhìn dù chỉ là gặp qua một lần cũng nhớ mãi không quên.

Dù Triệu Lộ Tư khi được nhắc đến thường gắn liền với những thị phi, diễn xuất kém. Tuy nhiên, nhìn những bức ảnh thuở còn cắp sách đến trường này của Triệu Lộ Tư khó ai có thể phủ nhận được vẻ ngọt ngào, ngây thơ, thanh thuần của cô nàng.

Hiện tại, gương mặt của nữ diễn viên đã trở nên thanh thoát hơn, ngũ quan hài hoà. Rõ ràng Triệu Lộ Tư có màn "dậy thì" thành công đáng ngưỡng mộ. Nhiều tấm hình đời thường của người đẹp họ Triệu còn khiến bao cô gái ngưỡng mộ và ghen tị vì visual "lên hương" ngút ngàn.

Nhờ vẻ ngoài xinh xắn, ngọt ngào mà khi mới bước chân vào con đường diễn xuất, mỹ nhân họ Triệu nhanh chóng chiếm được cảm tình và nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả nhờ loạt webdrama, đặc biệt là thể loại xuyên không như Ôi Hoàng Đế Bệ Hạ Của Ta, Thiên Lôi Nhất Bộ Chi Xuân Hoa Thu Nguyệt hay Thanh Nang Truyện. Trong đó, thành công của bộ phim Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn đã đưa tên tuổi nữ chính Triệu Lộ Tư đến gần hơn với khán giả. Thậm chí, nhiều khán giả còn nhận xét, Triệu Lộ Tư cứ xuyên không giống như đi chợ vậy.

Dù có nhan sắc "kẹo ngọt" nhưng đây cũng là điểm bất lợi của Triệu Lộ Tư trên con đường diễn xuất của mình vì rất khó có thể chuyển sang các hình tượng nữ cường, mạnh mẽ. Nhiều ý kiến còn cho rằng, Triệu Lộ Tư đang đóng khung vai diễn của mình mà chưa dám thử sức ở những thể loại khác.

Tuy nhiên, với những gì đã đạt được ở hiện tại, đông đảo người hâm mộ đều tin rằng, Triệu Lộ Tư chỉ cần cố gắng hơn nữa nhất định sẽ thành công chinh phục nhiều dự án với đa dạng các vai diễn trong tương lai.