Đôi mắt to tròn, nụ cười rạng rỡ thương hiệu, bức ảnh thời đi học của Triệu Lộ Tư bỗng 'hot rần rần' trở lại vì quá đáng yêu

Sao quốc tế 04/11/2022 12:37

Nhan sắc 'kẹo ngọt' thời còn mặc đồng phục đi học của Triệu Lộ Tư bỗng dưng được "đào lại" khiến dân tình u mê không lối thoát.

Triệu Lộ Tư hiện là cái tên được truyền thông Hoa ngữ nhắc đến nhiều trong thời gian qua. Sau thành công của "Tinh hán xán lạn", diễn xuất của cô được mọi người đánh giá cao hơn. Hiện tại, mỹ nhân sinh năm 1998 còn bước chân vào hàng ngũ tiểu hoa top đầu lứa 95. Đây là một thành tích không phải ngôi sao nào cũng đạt được. 

Đôi mắt to tròn, nụ cười rạng rỡ thương hiệu, bức ảnh thời đi học của Triệu Lộ Tư bỗng 'hot rần rần' trở lại vì quá đáng yêu - Ảnh 1

Ngay từ khi bước chân vào làng giải trí, với gương mặt tròn bầu bĩnh đáng yêu cùng chính nét diễn nhí nhảnh đã tạo nên "thương hiệu" riêng cho nàng tiểu hoa sinh năm 1998. Những ngày gần đây, trên các diễn đàn mạng xã hội bỗng nhiên "đào lại" những bức ảnh thời còn đi học của Triệu Lộ Tư. Ngay lập tức, những khoảnh khắc này trở thành chủ đề được tìm kiến và thảo luận nhiều trên mạng xã hội. 

Đôi mắt to tròn, nụ cười rạng rỡ thương hiệu, bức ảnh thời đi học của Triệu Lộ Tư bỗng 'hot rần rần' trở lại vì quá đáng yêu - Ảnh 2

Điều đáng chú ý, đây không phải là lần đầu tiên những bức ảnh thuở nhỏ của "thánh nữ xuyên không" được chia sẻ, nhưng cứ mỗi lần xuất hiện thì lại trở thành chủ để hot, có sức “công phá” mạnh mẽ. 

Ở tuổi teen, Triệu Lộ Tư đã mang hình tượng nữ thần ngay từ những ngày đi học nhờ dung mạo xuất chúng. Với mái tóc đen dài tự nhiên, gương mặt tròn tròn bầu bĩnh cùng làn da trắng hồng và nụ cười "tỏa nắng", nữ diễn viên tỏa sáng ở mọi góc cạnh, dễ dàng thu hút tất cả mọi ánh nhìn dù chỉ là gặp qua một lần cũng nhớ mãi không quên. 

Đôi mắt to tròn, nụ cười rạng rỡ thương hiệu, bức ảnh thời đi học của Triệu Lộ Tư bỗng 'hot rần rần' trở lại vì quá đáng yêu - Ảnh 3

Dù Triệu Lộ Tư khi được nhắc đến thường gắn liền với những thị phi, diễn xuất kém. Tuy nhiên, nhìn những bức ảnh thuở còn cắp sách đến trường này của Triệu Lộ Tư khó ai có thể phủ nhận được vẻ ngọt ngào, ngây thơ, thanh thuần của cô nàng. 

Hiện tại, gương mặt của nữ diễn viên đã trở nên thanh thoát hơn, ngũ quan hài hoà. Rõ ràng Triệu Lộ Tư có màn "dậy thì" thành công đáng ngưỡng mộ. Nhiều tấm hình đời thường của người đẹp họ Triệu còn khiến bao cô gái ngưỡng mộ và ghen tị vì visual "lên hương" ngút ngàn.

Đôi mắt to tròn, nụ cười rạng rỡ thương hiệu, bức ảnh thời đi học của Triệu Lộ Tư bỗng 'hot rần rần' trở lại vì quá đáng yêu - Ảnh 4

Nhờ vẻ ngoài xinh xắn, ngọt ngào mà khi mới bước chân vào con đường diễn xuất, mỹ nhân họ Triệu nhanh chóng chiếm được cảm tình và nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả nhờ loạt webdrama, đặc biệt là thể loại xuyên không như Ôi Hoàng Đế Bệ Hạ Của Ta, Thiên Lôi Nhất Bộ Chi Xuân Hoa Thu Nguyệt hay Thanh Nang Truyện. Trong đó, thành công của bộ phim Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn đã đưa tên tuổi nữ chính Triệu Lộ Tư đến gần hơn với khán giả. Thậm chí, nhiều khán giả còn nhận xét, Triệu Lộ Tư cứ xuyên không giống như đi chợ vậy.

Đôi mắt to tròn, nụ cười rạng rỡ thương hiệu, bức ảnh thời đi học của Triệu Lộ Tư bỗng 'hot rần rần' trở lại vì quá đáng yêu - Ảnh 5

Dù có nhan sắc "kẹo ngọt" nhưng đây cũng là điểm bất lợi của Triệu Lộ Tư trên con đường diễn xuất của mình vì rất khó có thể chuyển sang các hình tượng nữ cường, mạnh mẽ. Nhiều ý kiến còn cho rằng, Triệu Lộ Tư đang đóng khung vai diễn của mình mà chưa dám thử sức ở những thể loại khác. 

Tuy nhiên, với những gì đã đạt được ở hiện tại, đông đảo người hâm mộ đều tin rằng, Triệu Lộ Tư chỉ cần cố gắng hơn nữa nhất định sẽ thành công chinh phục nhiều dự án với đa dạng các vai diễn trong tương lai. 

Đường đua 'nghẹt thở' đến danh hiệu Nữ thần Kim Ưng của Dương Tử, Đàm Tùng Vận và Triệu Lộ Tư, ai là người xứng đáng?

Đường đua 'nghẹt thở' đến danh hiệu Nữ thần Kim Ưng của Dương Tử, Đàm Tùng Vận và Triệu Lộ Tư, ai là người xứng đáng?

Liệu Dương Tử, Đàm Tùng Vận, Cổ Lực Na Trát và Triệu Lộ Tư có phải là những cái tên "sáng giá" cho danh hiệu Nữ thần Kim Ưng năm nay?

Xem thêm
Từ khóa:   Triệu Lộ Tư nhan sắc Triệu Lộ Tư phim hoa ngữ sao hoa ngữ Tinh hán xán lạn

TIN LIÊN QUAN

Đường đua 'nghẹt thở' đến danh hiệu Nữ thần Kim Ưng của Dương Tử, Đàm Tùng Vận và Triệu Lộ Tư, ai là người xứng đáng?

Đường đua 'nghẹt thở' đến danh hiệu Nữ thần Kim Ưng của Dương Tử, Đàm Tùng Vận và Triệu Lộ Tư, ai là người xứng đáng?

Xui cho Dương Tử, Triệu Lộ Tư 'chạy đua' quyết liệt làm Nữ thần nhưng Lễ trao giải Kim Ưng lại bị hủy?

Xui cho Dương Tử, Triệu Lộ Tư 'chạy đua' quyết liệt làm Nữ thần nhưng Lễ trao giải Kim Ưng lại bị hủy?

Triệu Lộ Tư xếp đầu bảng tiểu hoa 95 nhưng lại trên "bờ vực" mất danh hiệu Nữ thần Kim Ưng, mất luôn vai diễn chỉ vì tiểu hoa này

Triệu Lộ Tư xếp đầu bảng tiểu hoa 95 nhưng lại trên "bờ vực" mất danh hiệu Nữ thần Kim Ưng, mất luôn vai diễn chỉ vì tiểu hoa này

Mỹ nhân Cbiz đọ nhan sắc 'một chín một mười' khi xuất hiện trên livestream: Địch Lệ Nhiệt Ba xinh như nữ thần, Triệu Lộ Tư đầy tươi trẻ và ngọt ngào

Mỹ nhân Cbiz đọ nhan sắc 'một chín một mười' khi xuất hiện trên livestream: Địch Lệ Nhiệt Ba xinh như nữ thần, Triệu Lộ Tư đầy tươi trẻ và ngọt ngào

'Đại bạo' ở phim cổ trang nhưng 'bê bết' với tác phẩm hiện đại, kết quả nào cho Vụng Trộm Không Thể Giấu của Triệu Lộ Tư?

'Đại bạo' ở phim cổ trang nhưng 'bê bết' với tác phẩm hiện đại, kết quả nào cho Vụng Trộm Không Thể Giấu của Triệu Lộ Tư?

Lỡ hẹn với Ngô Lỗi, Triệu Lộ Tư bén duyên cùng 'người tình' của Bạch Lộc trong drama mới

Lỡ hẹn với Ngô Lỗi, Triệu Lộ Tư bén duyên cùng 'người tình' của Bạch Lộc trong drama mới

TIN MỚI NHẤT

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Tâm sự 1 giờ 33 phút trước
Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Ngoại tình 2 giờ 33 phút trước
Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 33 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 3 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 43 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 48 phút trước
Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Video 7 giờ 3 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 48 phút trước
Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Video 8 giờ 3 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI