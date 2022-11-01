Trần Hiểu bất ngờ được 'giải oan' khi dính vào tin đồn sao nam 2 chữ ngoại tình

Sao quốc tế 01/11/2022 22:47

Trần Hiểu liên tục bị cư dân mạng "réo tên" trước thông tin một sao nam có tên 2 chữ ngoại tình.

Ít giờ trước (ngày 1/11), một blogger giải trí xứ Trung bất ngờ tung tin một sao nam đỉnh lưu, tên 2 chữ đang ngoại tình, cả hai vợ chồng đang chuẩn bị ly hôn. Theo blogger chia sẻ, trước đó vợ còn có ý định sinh con thứ hai nhưng sao nam này không đồng ý. Ngoài ra còn có thông tin cho biết ngày mai sẽ có minh tinh công bố ly hôn. 

Trần Hiểu bất ngờ được 'giải oan' khi dính vào tin đồn sao nam 2 chữ ngoại tình - Ảnh 1
Vợ chồng Trần Hiểu - Trần Nghiên Hy

Về phía đối tượng được cho là người thứ 3 "chen chân" vào cuộc hôn nhân này là một nữ minh tinh 2 chữ nổi tiếng toàn mạng nhờ vào 1 bộ phim hài, từng qua lại với hai đỉnh lưu của Đài Loan và Hongkong. Theo lời blogger, sao nam này còn giới thiệu tài nguyên, tạo quan hệ trong giới trong suốt thời gian dài, nhiều lần nhờ vả người quen chiếu cố nhiều hơn đến sao nữ này. 

Trần Hiểu bất ngờ được 'giải oan' khi dính vào tin đồn sao nam 2 chữ ngoại tình - Ảnh 2
Lâm Duẫn

Dựa theo thông tin mà blogger chia sẻ, cư dân mạng cũng chỉ ra những cái tên có khả năng cao như Trần Hiểu, Ngô Kinh, Từ Tranh, Thẩm Đằng, Đặng Siêu... Tuy nhiên Ngô Kinh, Đặng Siêu đều đã sinh con thứ 2 nên loại ra hai ngôi sao này.

Ngay lập tức cặp vợ chồng Trần Hiểu - Trần Nghiên Hy và nữ diễn viên Lâm Duẫn (được cho là người thứ 3 chen chân vào cuộc hôn nhân) trở thành những cái tên đứng vị trí top đầu trên bảng xếp hạng tìm kiếm nhiều nhất Weibo. Trước đó, Trần Hiểu và Lâm Duẫn đều từng góp mặt trong bộ phim Mộng Hoa Lục lên sóng trong năm nay. 

Trần Hiểu bất ngờ được 'giải oan' khi dính vào tin đồn sao nam 2 chữ ngoại tình - Ảnh 3

Trần Hiểu bất ngờ được 'giải oan' khi dính vào tin đồn sao nam 2 chữ ngoại tình - Ảnh 4

Thế nhưng, giữa lúc cộng đồng mạng đang hoang mang "đoán già đoán non" kèm tỏ thái độ thất vọng trước thần tượng thì bất ngờ Trần Hiểu được "giải oan" khiến cư dân mạng được phen "toát mồ hồ hôi hột". Cụ thể, một tài khoản đã bình luận vào bài đăng của blogger tung tin: "Không phải là Trần Hiểu đó chứ?", blogger đáp lại: "Không phải anh ấy".

Lời phủ nhận chắc nịch từ blogger khiến fan couple Trần Hiểu - Trần Nghiên Hy vui mừng khôn xiết nhưng không ít khán giả cũng bắt đầu lo lắng vì sợ thần tượng mình sẽ là cái tên tiếp theo bị gọi tên trong vụ việc này. 

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