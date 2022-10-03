Bỏ mặc ngoài tai danh xưng 'Tiểu Long Nữ xấu nhất màn ảnh’, Trần Nghiên Hy tái xuất với tạo hình ngoạn mục trong phim mới khiến fan khen ngợi tới tấp

Từng là một trong những nữ diễn viên được đánh giá cao cả về nhan sắc lẫn kỹ năng diễn xuất. Ở Trần Nghiên Hy người ta nhìn thấy một ngôi sao lớn của Cbiz, bằng chứng là cô đã đạt được một số thành tựu từ khá sớm ngay sau khi ra mắt Cbiz cả về phim truyền hình lẫn điện ảnh. Tuy nhiên, chỉ trong một lần chọn dự án sai thôi cũng là đủ khiến cô phải mang theo cái mác ''Tiểu Long Nữ xấu nhất màn ảnh'' cho tới thời điểm hiện tại.

Trần Nghiên Hy - Ảnh: Internet

Cụ thể trong năm dự án ''Tân Thần Điêu Đại Hiệp'' ra mắt, nữ diễn viên đã chịu nhiều chỉ trích và bị mắng là không có khí chất hợp nhân vật Cô Cô. Thậm chí tạo hình với mái tóc nhô cao lên 2 bên của cô nàng còn bị dân mạng ghán ghép với hình ảnh của đùi gà, không chỉ bị chê bai tạo hình mà cả khả năng diễn xuất của cô cũng được đánh giá kém hơn hẳn so với những gì mà Lưu Diệc Phi đã làm trước đó vào năm 2006.