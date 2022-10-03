Bỏ mặc ngoài tai danh xưng 'Tiểu Long Nữ xấu nhất màn ảnh’, Trần Nghiên Hy tái xuất với tạo hình ngoạn mục trong phim mới khiến fan khen ngợi tới tấp

Sao quốc tế 03/10/2022 12:12

Màn lột xác bất ngờ trong phim mới khiến dân tình không còn nhận ra Trần Nghiên Hy trong ''Tân Thần Điêu Đại Hiệp'' ngày nào.

Từng là một trong những nữ diễn viên được đánh giá cao cả về nhan sắc lẫn kỹ năng diễn xuất. Ở Trần Nghiên Hy người ta nhìn thấy một ngôi sao lớn của Cbiz, bằng chứng là cô đã đạt được một số thành tựu từ khá sớm ngay sau khi ra mắt Cbiz cả về phim truyền hình lẫn điện ảnh. Tuy nhiên, chỉ trong một lần chọn dự án sai thôi cũng là đủ khiến cô phải mang theo cái mác ''Tiểu Long Nữ xấu nhất màn ảnh'' cho tới thời điểm hiện tại. 

Bỏ mặc ngoài tai danh xưng 'Tiểu Long Nữ xấu nhất màn ảnh’, Trần Nghiên Hy tái xuất với tạo hình ngoạn mục trong phim mới khiến fan khen ngợi tới tấp - Ảnh 1
Trần Nghiên Hy - Ảnh: Internet 

Cụ thể trong năm dự án ''Tân Thần Điêu Đại Hiệp'' ra mắt, nữ diễn viên đã chịu nhiều chỉ trích và bị mắng là không có khí chất hợp nhân vật Cô Cô. Thậm chí tạo hình với mái tóc nhô cao lên 2 bên của cô nàng còn bị dân mạng ghán ghép với hình ảnh của đùi gà, không chỉ bị chê bai tạo hình mà cả khả năng diễn xuất của cô cũng được đánh giá kém hơn hẳn so với những gì mà Lưu Diệc Phi đã làm trước đó vào năm 2006.

Bỏ mặc ngoài tai danh xưng 'Tiểu Long Nữ xấu nhất màn ảnh’, Trần Nghiên Hy tái xuất với tạo hình ngoạn mục trong phim mới khiến fan khen ngợi tới tấp - Ảnh 2
Tạo hình gây nhiều tranh cãi của cô nàng trong Tân Thần Điêu Đại Hiệp - Ảnh: Internet 

Tuy nhiên xét một cách công bằng, Trần Nghiên Hy rõ ràng sở hữu một gương mặt trẻ trung và xinh đẹp không kém cạnh mỹ nhân nào chỉ là gương mặt hai má có phần hơi bầu của nữ diễn viên lại không hợp để đóng vài Cô Cô - nhân vật vốn mang vẻ đẹp băng thanh ngọc khiết và mảnh mai. Vẻ đẹp của Trần Nghiên Hy hợp với các vai diễn hiện đại hơn. Bằng chứng là năm 2011, Trần Nghiên Hy nổi đình nổi đám với vai diễn Thẩm Giai Nghi trong bộ phim "Cô Gái Năm Ấy Chúng Ta Cùng Theo Đuổi".

Bỏ mặc ngoài tai danh xưng 'Tiểu Long Nữ xấu nhất màn ảnh’, Trần Nghiên Hy tái xuất với tạo hình ngoạn mục trong phim mới khiến fan khen ngợi tới tấp - Ảnh 3
Trần Nghiên Hy và Trần Hiểu hiện đang có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc khiến nhiều người ghen tị - Ảnh: Internet 

Dù cho bị chê bai khá nhiều về màn diễn xuất trong dự án ''Tân Thần Điêu Đại Hiệp'' năm 2014 nhưng hẳn đối với Trần Nghiên Hy đó chính là một trong những quyết định đúng đắn nhất của cuộc đời cô nàng khi tìm thấy được một nửa còn lại của đời mình là Trần Hiểu. 

Bỏ mặc ngoài tai danh xưng 'Tiểu Long Nữ xấu nhất màn ảnh’, Trần Nghiên Hy tái xuất với tạo hình ngoạn mục trong phim mới khiến fan khen ngợi tới tấp - Ảnh 4
Tạo hình mới nhất của nữ diễn viên khiến fan hết mực khen ngợi - Ảnh: Internet 

Sau khi kết hôn, Trần Nghiên Hy hiếm khi xuất hiện. Thế nhưng bây giờ nữ diễn viên một lần nữa thử thách phong cách cổ trang. Tuy nhiên, trái ngược với tạo hình thảm họa trước đó nhan sắc lần này của bà xã Trần Hiểu đã bước lên một tầm cao mới. Bằng chứng là trong những tấm ảnh được đăng tải lên MXH đều được khán giả tấm tắc khen mang khí chất “thần tiên” và trông chờ vào màn thể hiện của cô nàng trong thời gian tới đây khi phim ra mắt. 

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