Dương Tử - Lý Hiện: Tình bạn 'keo sơn' bền chặt hay mối quan hệ yêu đương ngọt ngào của Cbiz?

Dương Tử và Lý Hiện có cơ hội hợp tác với nhau trong bộ phim Cá Mực Hầm Mật nổi tiếng năm 2019. Nhân vật của cả hai trong phim được khán giả yêu thích bởi câu chuyện tình yêu ngọt ngào. Với ngoại hình lẫn tính cách đều quá hợp nhau, cặp đôi luôn được người hâm mộ "đẩy thuyền" không ngừng từ trong phim đến ngoài đời thực.

Cả Dương Tử và Lý Hiện không ít lần khiến fan "nhũn tim" khi liên tục chúc mừng sinh nhật đối phương nhiều năm liền. Mỗi lần gửi lời chúc cho nhau, hành động của cả hai đều nhanh chóng lọt top hot search Weibo.

Lý Hiện cũng chúc mừng sinh nhật Dương Tử 5 năm liên tiếp.

Nhiều fan cho rằng Dương Tử và Lý Hiện không chỉ là cặp bạn thân đơn thuần mà là cặp đôi đang yêu nhau. Trước đó cư dân mạng đã tìm được không ít bằng chứng chứng minh cặp đôi đang ở bên nhau.

Dương Tử và Lý Hiện bị bắt gặp nắm tay nhau đi trong hậu trường sự kiện.

Cả hai bị bắt gặp sử dụng ốp lưng điện thoại giống nhau...

... cho đến áo khoác cũng giống nhau

Trong Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn, Dương Tử từng thắt một chiếc khăn turban trên cổ. Tình cờ thay, Lý Hiện cũng sở hữu một chiếc khăn có kiểu dáng và hình thù tương tự.

Trong quá trình quay Cá mực hầm mật, nhân vật Đồng Niên của Dương Tử từng gọi Gun Thần (Lý Hiện) là Tiểu Hầu Tử. Ngoài đời, Dương Tử đã không ít lần đeo vòng cổ được cho là giống hình mũi lợn, còn Lý Hiện lại tự nhận mình giống... heo.

Không chỉ vậy, người hâm mộ còn vô cùng phấn khích khi trong một bài đăng của Lý Hiện, nam diễn viên để kèm hai biểu tượng "mặt trời" và "chiếc lá". Ý nghĩa đằng sau hai biểu tượng này ghép lại là phiên âm tên của Dương Tử.

Qua loạt chi tiết này không chỉ khiến fan quắn quéo vì loạt khoảnh khắc quá mức ngọt ngào của cặp "Gun Thần - Đồng Niên" mà còn làm netizen tin hơn vào khả năng thành đôi của hai người. Tuy nhiên, Dương Tử đã lên tiếng phủ nhận việc cả hai có quan hệ tình cảm. Không ít lần, nữ diễn viên tiết lộ rằng mình vẫn đang độc thân, cô và Lý Hiện chỉ là anh em tốt của nhau mà thôi.