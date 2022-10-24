Dương Tử - Tiêu Chiến hợp sức cũng phải 'đuối thế' trước Lưu Diệc Phi, đẳng cấp 'thần tiên tỷ tỷ' khiến ai nấy 'tâm phục khẩu phục'

Sau gần 16 năm, kể từ Thần Điêu Đại Hiệp bản 2006, Mộng Hoa Lục là bộ phim đánh dấu màn trở lại truyền hình cổ trang của Lưu Diệc Phi . Ngay khi vừa phát sóng, bộ phim đã liên tiếp đạt loạt thành tích đáng gờm, được khen ngợi hết lời dù có không ít "sạn", Mộng Hoa Lục được ví như đòn bẩy đưa tên tuổi Lưu Diệc Phi tiến xa hơn, giữ vững vị thế trước Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh.

Không chỉ vậy, trên Weibo, phim nhận được 9,2 điểm. "Mộng hoa lục" được khán giả khen ngợi là có thành tích xứng tầm với một dự án cấp S+ (dự án được đầu tư cực lớn) của nhà đài.

Kể từ khi phát sóng, tác phẩm đã tạo được dấu ấn đậm nét, độ thảo luận cao. Trên nền tảng Tencent, lượt xem sau 1 tuần công chiếu của phim đã chính thức vượt mốc 1 tỉ - con số không phải phim nào cũng đạt được. Trước đó, khi điểm Douban của phim được mở, lượt đánh giá cho "Mộng hoa lục" tăng chóng mặt, chủ yếu là 5 sao. Số điểm tăng từ 8,3 lên 8,8 với hơn 300.000 đánh giá chỉ trong một buổi sáng.

Dù đã lên sóng được gần 5 tháng, nhưng thành tích của Mộng Hoa Lục luôn khiến người khác phải "dè chừng". Gần đây, một số blogger còn tổng hợp tổng số quảng cáo của một số bộ phim đã phát sóng trong năm 2022. Theo số liệu thống kê ở thời điểm hiện tại, Mộng Hoa Lục ghi nhận 236 quảng cáo trong tổng số 40 tập phim.

Ngược lại, Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn với sự tham gia của dàn đỉnh lưu như Dương Tử - Tiêu Chiến lại có thành tích khá ảm đạm. Trong 32 tập phát sóng, bộ phim chỉ xuất hiện 177 quảng cáo.

Tổng số quảng cáo của một số bộ phim phát sóng năm 2022.

Sở dĩ lại có bảng so sánh tổng số quảng cáo của các bộ phim bởi theo nhiều khán giả số lượng quảng cáo cũng đánh giá được mức độ quan tâm, chú ý của các nhà đầu tư đến một bộ phim, nó sẽ nắm chính xác giá trị của tác phẩm.

Người xem còn cho rằng, nếu xét về thành tích dựa theo các nền tảng thì cũng không thể đảm bảo chính xác tuyệt đối vì có thể làm giả được. Nhưng một bộ phim có nhiệt độ và thành tích tốt sẽ thu hút các nhà đầu tư. Ngược lại, những tác phẩm không xuất hiện nhiều quảng cáo nghĩa là chưa tạo được sự chú ý. Vì thế, số lượng quảng cáo cũng được coi là thước đo của một bộ phim.

Từ đây, một bộ phận đánh giá Mộng Hoa Lục tốt hơn hẳn Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn. Nhìn chung, từ thành tích, độ thu hút, điểm douban đến chemistry của cặp đôi chính, phim của Lưu Diệc Phi đều dễ dàng "đá bay" phim của Dương Tử - Tiêu Chiến.

Ở những tập cuối, Mộng Hoa Lục đã gây ra không ít tranh luận vì có nhiều "sạn" trong phim. Nhưng điều này cho thấy, phim nhận được sự quan tâm và độ thảo luận cao, càng nhiều người bình luận thì phim càng được chú ý. Bỏ qua những ồn ào không đáng có, tác phẩm đang được xem là dự án cổ trang thành công nhất của Hoa ngữ trong năm 2022 này.

Mộng Hoa Lục khi vừa kết thúc đã đạt 4 tỷ lượt xem.

Trong khi đó, Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn từng rất được mong đợi trước ngày phát sóng. Tuy nhiên, kể từ lúc chiếu đến khi kết thúc, phim gần như không để lại nhiều dấu ấn đối với khán giả.