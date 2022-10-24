Dương Tử - Tiêu Chiến hợp sức cũng phải 'đuối thế' trước Lưu Diệc Phi, đẳng cấp 'thần tiên tỷ tỷ' khiến ai nấy 'tâm phục khẩu phục'

Sao quốc tế 24/10/2022 16:36

Vừa tái xuất, Mộng Hoa Lục của Lưu Diệc Phi đã liên tục lập thành tích "khủng" trên đường đua phim Hoa ngữ.

Sau gần 16 năm, kể từ Thần Điêu Đại Hiệp bản 2006, Mộng Hoa Lục là bộ phim đánh dấu màn trở lại truyền hình cổ trang của Lưu Diệc Phi. Ngay khi vừa phát sóng, bộ phim đã liên tiếp đạt loạt thành tích đáng gờm, được khen ngợi hết lời dù có không ít "sạn", Mộng Hoa Lục được ví như đòn bẩy đưa tên tuổi Lưu Diệc Phi tiến xa hơn, giữ vững vị thế trước Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh.

Dương Tử - Tiêu Chiến hợp sức cũng phải 'đuối thế' trước Lưu Diệc Phi, đẳng cấp 'thần tiên tỷ tỷ' khiến ai nấy 'tâm phục khẩu phục' - Ảnh 1

Kể từ khi phát sóng, tác phẩm đã tạo được dấu ấn đậm nét, độ thảo luận cao. Trên nền tảng Tencent, lượt xem sau 1 tuần công chiếu của phim đã chính thức vượt mốc 1 tỉ - con số không phải phim nào cũng đạt được. Trước đó, khi điểm Douban của phim được mở, lượt đánh giá cho "Mộng hoa lục" tăng chóng mặt, chủ yếu là 5 sao. Số điểm tăng từ 8,3 lên 8,8 với hơn 300.000 đánh giá chỉ trong một buổi sáng.

Không chỉ vậy, trên Weibo, phim nhận được 9,2 điểm. "Mộng hoa lục" được khán giả khen ngợi là có thành tích xứng tầm với một dự án cấp S+ (dự án được đầu tư cực lớn) của nhà đài.

Dương Tử - Tiêu Chiến hợp sức cũng phải 'đuối thế' trước Lưu Diệc Phi, đẳng cấp 'thần tiên tỷ tỷ' khiến ai nấy 'tâm phục khẩu phục' - Ảnh 2

Dù đã lên sóng được gần 5 tháng, nhưng thành tích của Mộng Hoa Lục luôn khiến người khác phải "dè chừng". Gần đây, một số blogger còn tổng hợp tổng số quảng cáo của một số bộ phim đã phát sóng trong năm 2022. Theo số liệu thống kê ở thời điểm hiện tại, Mộng Hoa Lục ghi nhận 236 quảng cáo trong tổng số 40 tập phim.

Ngược lại, Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn với sự tham gia của dàn đỉnh lưu như Dương Tử - Tiêu Chiến lại có thành tích khá ảm đạm. Trong 32 tập phát sóng, bộ phim chỉ xuất hiện 177 quảng cáo. 

Dương Tử - Tiêu Chiến hợp sức cũng phải 'đuối thế' trước Lưu Diệc Phi, đẳng cấp 'thần tiên tỷ tỷ' khiến ai nấy 'tâm phục khẩu phục' - Ảnh 3
Tổng số quảng cáo của một số bộ phim phát sóng năm 2022.

Sở dĩ lại có bảng so sánh tổng số quảng cáo của các bộ phim bởi theo nhiều khán giả số lượng quảng cáo cũng đánh giá được mức độ quan tâm, chú ý của các nhà đầu tư đến một bộ phim, nó sẽ nắm chính xác giá trị của tác phẩm.

Người xem còn cho rằng, nếu xét về thành tích dựa theo các nền tảng thì cũng không thể đảm bảo chính xác tuyệt đối vì có thể làm giả được. Nhưng một bộ phim có nhiệt độ và thành tích tốt sẽ thu hút các nhà đầu tư. Ngược lại, những tác phẩm không xuất hiện nhiều quảng cáo nghĩa là chưa tạo được sự chú ý. Vì thế, số lượng quảng cáo cũng được coi là thước đo của một bộ phim.

Dương Tử - Tiêu Chiến hợp sức cũng phải 'đuối thế' trước Lưu Diệc Phi, đẳng cấp 'thần tiên tỷ tỷ' khiến ai nấy 'tâm phục khẩu phục' - Ảnh 4

Từ đây, một bộ phận đánh giá Mộng Hoa Lục tốt hơn hẳn Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn. Nhìn chung, từ thành tích, độ thu hút, điểm douban đến chemistry của cặp đôi chính, phim của Lưu Diệc Phi đều dễ dàng "đá bay" phim của Dương Tử - Tiêu Chiến.

Ở những tập cuối, Mộng Hoa Lục đã gây ra không ít tranh luận vì có nhiều "sạn" trong phim. Nhưng điều này cho thấy, phim nhận được sự quan tâm và độ thảo luận cao, càng nhiều người bình luận thì phim càng được chú ý. Bỏ qua những ồn ào không đáng có, tác phẩm đang được xem là dự án cổ trang thành công nhất của Hoa ngữ trong năm 2022 này. 

Dương Tử - Tiêu Chiến hợp sức cũng phải 'đuối thế' trước Lưu Diệc Phi, đẳng cấp 'thần tiên tỷ tỷ' khiến ai nấy 'tâm phục khẩu phục' - Ảnh 5
Mộng Hoa Lục khi vừa kết thúc đã đạt 4 tỷ lượt xem.

Trong khi đó, Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn từng rất được mong đợi trước ngày phát sóng. Tuy nhiên, kể từ lúc chiếu đến khi kết thúc, phim gần như không để lại nhiều dấu ấn đối với khán giả.

Tái xuất trở lại với 'Mộng Hoa Lục', Lưu Diệc Phi 'vượt mặt' Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch trở thành nữ diễn viên 8x đắt giá nhất hiện tại?

Tái xuất trở lại với 'Mộng Hoa Lục', Lưu Diệc Phi 'vượt mặt' Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch trở thành nữ diễn viên 8x đắt giá nhất hiện tại?

Mới đây, truyền thông xứ Trung cho biết Lưu Diệc Phi đang được hầu hết các nhà đầu tư tranh nhau mời đóng chính trong các dự án truyền hình.

Xem thêm
Từ khóa:   Lưu Diệc Phi Mộng Hoa Lục Dương Tử Tiêu Chiến Dư sinh xin chỉ giáo nhiều hơn phim hoa ngữ sao hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Tái xuất trở lại với 'Mộng Hoa Lục', Lưu Diệc Phi 'vượt mặt' Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch trở thành nữ diễn viên 8x đắt giá nhất hiện tại?

Tái xuất trở lại với 'Mộng Hoa Lục', Lưu Diệc Phi 'vượt mặt' Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch trở thành nữ diễn viên 8x đắt giá nhất hiện tại?

Màn trở lại quá đổi thành công của Lưu Diệc Phi: Mộng Hoa Lục xuất sắc đánh bại nhiều đối thủ trở thành phim bạo duy nhất trong năm 2022

Màn trở lại quá đổi thành công của Lưu Diệc Phi: Mộng Hoa Lục xuất sắc đánh bại nhiều đối thủ trở thành phim bạo duy nhất trong năm 2022

Dù đã kết thúc từ lâu, “Mộng Hoa Lục” bỗng bị lôi lên so sánh với “Tinh Hán Xán Lạn”

Dù đã kết thúc từ lâu, “Mộng Hoa Lục” bỗng bị lôi lên so sánh với “Tinh Hán Xán Lạn”

Nhờ bộ phim đình đám 'Mộng Hoa Lục', Lưu Diệc Phi gây xao xuyến trên tạp chí danh giá

Nhờ bộ phim đình đám 'Mộng Hoa Lục', Lưu Diệc Phi gây xao xuyến trên tạp chí danh giá

Chưa kịp xa Lý Hiện, Lưu Diệc Phi đã vội 'ngó nghiêng' dự án drama mới của Tân Lệ

Chưa kịp xa Lý Hiện, Lưu Diệc Phi đã vội 'ngó nghiêng' dự án drama mới của Tân Lệ

Dàn mỹ nhân đẳng cấp hội tụ 'Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng' mùa 4: Lưu Diệc Phi, 'chị đẹp' Jessi từ Hàn cùng hội tụ?

Dàn mỹ nhân đẳng cấp hội tụ 'Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng' mùa 4: Lưu Diệc Phi, 'chị đẹp' Jessi từ Hàn cùng hội tụ?

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Đời sống 1 giờ 54 phút trước
3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Đời sống 2 giờ 11 phút trước
Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 14 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI