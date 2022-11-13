Cùng đọ sắc ở tạo hình cổ phong, Ngô Cẩn Ngôn - Bạch Lộc 'tranh nhau sát nút' nhưng cuối cùng phải 'nép mình' trước vẻ đẹp 2 nàng tiểu hoa này

Thế nhưng đến hiện tại, sự nghiệp lẫn nhan sắc của cả hai lại có phần ngày càng trái ngược nhau đến khó tin. Tài nguyên như nhau, thậm chí Ngô Cẩn Ngôn còn nhận được hậu thuẫn nhiều hơn, nhưng nàng mỹ nhân họ Ngô lại ngày một lu mờ, ngược lại cô nàng Bạch Lộc càng đi càng xa, danh tiếng vượt xa đàn chị. Chính vì thế, cứ mỗi lần xuất hiện cùng với một tạo hình thì dân tình lại được dịp "đặt lên bàn cân" so sánh nhan sắc 2 người đẹp.

Ngô Cẩn Ngôn và Bạch Lộc là hai nghệ sĩ nữ có địa vị cao nhất nhì dưới trướng Hoan Ngu Ảnh Thị và Vu Chính. Cả hai đều được vị "biên kịch vàng" Vu Chính tích cực nâng đỡ và vụt sáng sau loạt phim đình đám.

Theo đó, mới đây Ngô Cẩn Ngôn vừa khiến cộng đồng mạng "chao đảo" trong bộ ảnh mới tuyệt đẹp. Trong ảnh được phòng làm việc chia sẻ, nữ chính Diên Hi Công Lược đẹp nhẹ nhàng, thướt tha trong bộ trang phục màu tím nhạt. Với lối trang điểm tự nhiên, mái tóc dài thả bay trong gió, nhan sắc Ngô Cẩn Ngôn quả thật khiến bất cứ ai nhìn vào đều phải động lòng.

Cách đây không lâu, Bạch Lộc cũng từng khiến người hâm mộ say đắm trong hai bộ ảnh cổ phong với phong cách trái ngược. Trong loạt ảnh đầu, nàng tiểu hoa đẹp vô cùng thoát tục, trong trẻo đầy nhẹ nhàng. Bộ ảnh thứ hai, Bạch Lộc trong trang phục cổ trang màu đỏ lại thần thái và khí chất vô cùng cuốn hút.

Tuy 2 nàng "gà cưng" Vu Chính được khen ngợi hết lời trong tạo hình cổ phong. Ấy thế mà, dân tình lại cho rằng, nét đẹp đó vẫn chưa nổi bật bằng "người tình" của Dương Dương ở Pháo Hoa Nhân Gian Của Tôi. Theo đó, Vương Sở Nhiên cũng từng khiến dân tình không thể rời mắt khi tung ra loạt ảnh cổ phong đẹp nền nã, dịu dàng.

Ngoài Vương Sở Nhiên, một mỹ nhân khác cũng được ca ngợi hết lời khi tung ra bộ ảnh cổ phong là Lưu Tá Ninh. Vẻ đẹp mong manh của người đẹp này được khen rất hợp với tạo hình cổ trang. Lưu Tá Ninh cũng là người đẹp được khen lấn át Bạch Lộc khi cùng đóng chung trong dự án cổ trang Ninh An Như Mộng.

Tuy cảm nhận của mỗi người về vẻ đẹp là khác nhau nhưng dù với phong cách nào thì các mỹ nhân Cbiz trong tạo hình cổ trang kể trên đều có sức hút riêng của mình, đem đến những bộ ảnh mãn nhãn cho khán giả.