Từng khiến đàn em 'e dè' khi chung khung hình, nay Angelababy bị Bạch Lộc vượt mặt 'ngọt xớt', lộ dấu hiệu tuổi tác

Sao quốc tế 07/11/2022 10:17

Hình ảnh mới nhất của Angelababy khiến dân tình chú ý vì nhan sắc xuống cấp, bị Bạch Lộc chiếm hết spotlight.

Từ khi bước chân vào giới giải trí đến nay, dù sở hữu tài nguyên phim tốt, diễn xuất ổn nhưng Bạch Lộc luôn bị đánh giá thấp ngoại hình và gương mặt quá đại trà của mình. 

Nàng tiểu hoa khi đứng một mình trông khá xinh đẹp nhưng lúc đứng cạnh những diễn viên khác, Bạch Lộc thường xuyên bị lép vế hơn hẳn. Nữ diễn viên luôn bị chê "già như bà thím" vì phong cách ăn mặc và lối make up "đậm" tuổi. Thậm chí, khi tham gia ghi hình show thực tế, Angelababy dù không trang điểm vẫn được netizen nhận xét là còn thuận mắt hơn, làm nữ diễn viên Châu Sinh Như Cố hoàn toàn lu mờ.

Từng khiến đàn em 'e dè' khi chung khung hình, nay Angelababy bị Bạch Lộc vượt mặt 'ngọt xớt', lộ dấu hiệu tuổi tác - Ảnh 1
Trong bức hình chưa qua chỉnh sửa, Angela Baby hoàn toàn lu mờ các đàn em Triệu Lộ Tư, Bạch Lộc. Chẳng ai ngờ rằng mỹ nhân này đã vượt ngưỡng 30 tuổi.

Thế nhưng, mới đây, dân tình lại ngỡ ngàng trước visual xinh đẹp, rạng rỡ của Bạch Lộc khi lần nữa "đọ sắc" cùng Angelababy. Chẳng còn cảnh bị vợ cũ Huỳnh Hiểu Minh "đè bẹp", lần này Bạch Lộc xinh đẹp, trẻ trung "hết nước chấm" nhận được vô số lời khen. 

Từng khiến đàn em 'e dè' khi chung khung hình, nay Angelababy bị Bạch Lộc vượt mặt 'ngọt xớt', lộ dấu hiệu tuổi tác - Ảnh 2

Từ những ảnh chưa qua photoshop, Bạch Lộc ghi điểm khi xuất hiện với trạng thái khá tốt, tràn đầy năng lượng. Trong khi đó, Angelababy lại để lộ dấu hiệu tuổi tác khi bước qua tuổi 33.

Từng khiến đàn em 'e dè' khi chung khung hình, nay Angelababy bị Bạch Lộc vượt mặt 'ngọt xớt', lộ dấu hiệu tuổi tác - Ảnh 3

Từng khiến đàn em 'e dè' khi chung khung hình, nay Angelababy bị Bạch Lộc vượt mặt 'ngọt xớt', lộ dấu hiệu tuổi tác - Ảnh 4

Mặc dù vậy, nhiều netizen vẫn đứng về phía Angelababy cho rằng chỉ là do góc chụp nên Bạch Lộc mới có thể tạm "lấn át" như thế. Cư dân mạng cho rằng, không thể phủ nhận Bạch Lộc có nhan sắc ngọt ngào, tuy nhiên chỉ dừng lại ở dạng hot girl, chứ không có khí chất minh tinh, nhất là khi đứng cạnh các nữ đồng nghiệp khác, đặc biệt là khi đứng cạnh nhan sắc tựa búp bê và khí chất "xịn sò" của Angelababy.

Từng khiến đàn em 'e dè' khi chung khung hình, nay Angelababy bị Bạch Lộc vượt mặt 'ngọt xớt', lộ dấu hiệu tuổi tác - Ảnh 5

Angelababy dù có lối diễn xuất gây tranh cãi nhưng cô là một trong số ít dàn người đẹp xứ Trung luôn gây bất ngờ với những tấm hình khoe visual đẳng cấp nhất nhì Cbiz, netizen luôn "u mê không lối thoát" trước nét đẹp thanh tú, ngũ quan sắc sảo của cô nàng.

Từng khiến đàn em 'e dè' khi chung khung hình, nay Angelababy bị Bạch Lộc vượt mặt 'ngọt xớt', lộ dấu hiệu tuổi tác - Ảnh 6

Còn về khoản diễn xuất của Bạch Lộc, cô nàng được xếp vào hàng tiểu hoa có tiềm năng của làng giải trí Hoa ngữ sau thành công của bộ cổ trang Châu Sinh Như Cố. Cho dù dễ bị vượt mặt về khoản nhan sắc khi đứng cạnh những mỹ nhân có nhan sắc đỉnh cao nhưng nữ diễn viên vẫn có điểm sáng riêng và cũng luôn chăm chút khiến bản thân trở nên xinh đẹp hơn, ít nhất là trong mắt fans. 

Từng khiến đàn em 'e dè' khi chung khung hình, nay Angelababy bị Bạch Lộc vượt mặt 'ngọt xớt', lộ dấu hiệu tuổi tác - Ảnh 7

Mỹ nhân 'vạn người mê' như Bạch Lộc, Triệu Lộ Tư cũng có ngày chịu cảnh lọt top xấu nữ của Cbiz

Mỹ nhân 'vạn người mê' như Bạch Lộc, Triệu Lộ Tư cũng có ngày chịu cảnh lọt top xấu nữ của Cbiz

Đều là những mỹ nhân được săn đón nhất nhì Cbiz khi sở hữu nhan sắc lẫn tài năng nhưng có ai ngờ Bạch Lộc, Triệu Lộ Tư... lại nằm trong nhóm xấu nữ của Cbiz.

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Từ khóa:   Angelababy Bạch Lộc Huỳnh Hiểu Minh Châu Sinh Như Cố sao hoa ngữ phim hoa ngữ

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