Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby sau ly hôn: chàng ồn ào hẹn hò, nàng 'lạc quan giữa đám đông nhưng một mình thì lại không'

Trở về cuộc sống độc thân, cả Huỳnh Hiểu Minh lẫn AngelaBaby đều tập trung phát triển sự nghiệp. Huỳnh Hiểu Minh dồn sức cho công việc, hiếm khi trở về nhà. Khi có thời gian rảnh, tài tử cũng không tụ tập cùng bạn bè như trước, từ chối xuất hiện trước công chúng vì muốn dành thời gian nghỉ ngơi và nghiên cứu kịch bản.

Cuối tháng 1/2022, người hâm mộ xứ Trung "dậy sóng" khi Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby tuyên bố ly hôn sau 7 năm chung sống. Cả hai kết hôn vào năm 2015 và có với nhau một cậu con trai tên là Tiểu Hải Miên. Song, hai nghệ sĩ vẫn được đánh giá là cách cư xử lịch thiệp, văn minh sau khi ly hôn. Angela Baby và Huỳnh Hiểu Minh thay nhau chăm sóc con trai Tiểu Hải Miên. Họ không đề cập đến đối phương, cũng không để xảy ra các cuộc tranh cãi truyền thông.

Ngoài sự nghiệp ổn định trở lại, Huỳnh Hiểu Minh vướng nhiều tin đồn liên quan đến tình ái. Tài tử bị đồn hẹn hò Châu Tử Nhiên. Cô sinh năm 1995, kém Huỳnh Hiểu Minh đến 18 tuổi. Châu Tử Nhiên khá nổi tiếng trên mạng xã hội. Huỳnh Hiểu Minh còn bị nghi hẹn hò người mẫu Diệp Kha từ tháng 2/2022. Diệp Kha làm người mẫu, blogger thời trang, kinh doanh quần áo. Đối mặt với loạt nghi vấn tình cảm, chồng cũ Angelababy không lên tiếng.

Sau 9 tháng "đường ai nấy đi" với Angela Baby, hiện tại Huỳnh Hiểu Minh bận rộn chạy show trên phim trường để hoàn thành các dự án truyền hình và điện ảnh như A Mạch tòng quân, Anh là mùa xuân của em, Lý tưởng Trung Quốc, Cuộc chiến hoa hồng, Sự thật cuối cùng. Gần đây, Huỳnh Hiểu Minh ghi hình show Nhà hàng Trung Hoa 6.

Huỳnh Hiểu Minh được cho là đi cắm trại với bạn gái hot girl.

Bức ảnh được nam diễn viên đăng tải trên trang cá nhân.

Còn về Angela Baby, một số nguồn tin cho hay sau khi chia tay Huỳnh Hiểu Minh, tài nguyên của Angela Baby kém hơn trước, do cô được chồng cũ giúp đỡ nhiều. Nhưng trên thực tế Angela Baby vẫn là cái tên được giới thời trang cao cấp ưa chuộng, khi có nhiều hợp đồng với các nhãn hàng cao cấp nhất.

Sự nghiệp diễn xuất của vợ cũ Huỳnh Hiểu Minh ngày càng ảm đạm. Cô bị chê diễn xuất đơ như cũ trong các phim lên sóng hậu ly hôn như: "Dáng vẻ nên có của tình yêu", "Phong khởi lũng tây".

Angela Baby vẫn bị chê là "bình hoa di động" trong phim mới.

Nhiều lần, AngelaBaby chia sẻ cô luôn cảm thấy cô đơn dù lịch trình quay phim, tham gia show tạp kỹ, dự sự kiện và chụp ảnh tạp chí dày đặc. Nữ diễn viên luôn cảm thấy thiếu sự kết nối thật sự với những người bạn của mình.

Angela Baby cũng từng dính tin đồn hò hẹn với đại gia. Tuy nhiên, cô nhanh chóng phủ nhận. Angelababy cho biết, cô không muốn nghĩ tới chuyện tình cảm mà chỉ muốn tập trung cho sự nghiệp và con trai. Thời gian gần đây, Angela Baby còn để netizen phát hiện vẫn quan tâm đến chồng cũ Huỳnh Hiểu Minh thông qua việc theo dõi các chủ đề liên quan đến nam diễn viên trên Weibo. Tuy nhiên, người hâm mộ của Angela Baby khẳng định hình ảnh này được chụp cách đây hai năm. Giờ đây, cả hai không còn liên quan đến nhau.

Trước khi hai nghệ sĩ đường ai nấy đi, Angela Baby có mối quan hệ tốt với gia đình nhà chồng. Theo tiết lộ, trong hôn lễ của em họ Huỳnh Hiểu Minh, dù nữ diễn viên không tham dự nhưng vẫn gửi quà chúc phúc.

Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby từng được coi là cặp nghệ sĩ đẹp của giới giải trí Hoa ngữ nên vào thời điểm cả hai tuyên bố ly hôn, không ít người hâm mộ cảm thấy hụt hẫng. Bởi, nam diễn viên thường dành cho vợ những lời nói ngọt ngào, Angela Baby cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ, tình yêu dành cho chồng.

Thế nhưng, dù sao đi chăng nữa, khán giả vẫn rất khâm phục Huỳnh Hiểu Minh và AngelaBaby. Từ thuở còn bên nhau cho đến khi ly hôn, cặp đôi luôn đối xử với nhau rất văn minh và tôn trọng đối phương, đây là điều mà khó có cặp đôi nào trong showbiz sau khi tan vỡ có thể làm được.