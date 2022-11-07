Động thái gây chú ý của Angela Baby trước tin đồn Huỳnh Hiểu Minh chuẩn bị tái hôn

Mới đây, truyền thông Hong Kong đưa tin Huỳnh Hiểu Minh đã cầu hôn bạn gái Diệp Kha khi cả hai đi leo núi cùng nhau.

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung phát hiện biệt thự 5 tầng của Huỳnh Hiểu Minh ở Thượng Hải đang được sửa sang, đây chính là tổ ấm tình yêu của anh và Angela Baby trước đây. Do đó, nhiều người đặt nghi vấn Huỳnh Hiểu Minh sắp tái hôn với bạn gái là hotgirl Diệp Kha.

Trước đó, truyền thông Hong Kong đưa tin, Huỳnh Hiểu Minh đã cầu hôn bạn gái Diệp Kha khi cả hai cùng đi leo núi. Tuy nhiên, về phía Huỳnh Hiểu Minh cho đến hiện tại vẫn chưa lên tiếng về vấn đề này.

Trước tin đồn Huỳnh Hiểu Minh sắp tái hôn với bạn gái là hotgirl Diệp Kha, Angela Baby được phát hiện đầy vui vẻ khi đưa con trai về quê chơi. Hiện nữ diễn viên đã thích nghi với cuộc sống độc thân, cô chuyên tâm vào công việc và dành nhiều thời gian cho việc chăm sóc con trai nhỏ.

Trong khi đó, Huỳnh Hiểu Minh cũng bận rộn với lịch trình riêng. Tài tử phim Thần điêu đại hiệp được cho là đã tìm được tình yêu mới, thời gian qua, anh vướng tin đồn hẹn hò với người đẹp Diệp Kha.

Angela Baby và Huỳnh Hiểu Minh từng là một trong những cặp sao đình đám nhất làng giải trí Hoa ngữ. Sau nhiều năm hẹn hò, cả hai về chung một nhà bằng đám cưới ngập tràn ngôn tình vào tháng 10/2015. Kể từ khi kết hôn, họ trở thành cặp vợ chồng kiểu mẫu và được săn đón nồng nhiệt trong showbiz. Bộ đôi đình đám này càng khiến nhiều người ngưỡng mộ khi tổ ấm nhỏ của họ đón một bé trai vào năm 2017. Sau thời gian dài không xuất hiện, tương tác với nhau, đến đầu năm 2022, cặp sao thông báo "đường ai nấy đi".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dong-thai-gay-chu-y-cua-angela-baby-truoc-tin-don-huynh-hieu-minh-chuan-bi-tai-hon-521701.html