Nghi vấn Huỳnh Hiểu Minh tiếp tục hẹn hò với 'hotgirl Diệp Kha' ở quê nhà

Sao quốc tế 17/10/2022 18:37

Mới đây, Huỳnh Hiểu Minh chia sẻ loạt hình ảnh đi cắm trại và mời mọi người tới quê hương anh du lịch.

Theo 163 đưa tin, Huỳnh Hiểu Minh vừa mới về quê nhà Thanh Đảo, Trung Quốc để thăm gia đình. Trên trang cá nhân, nam diễn viên chia sẻ hình ảnh đi cắm trại và mời mọi người tới quê hương anh du lịch, hứa hẹn sẽ có nhiều trải nghiệm thú vị.

 

Song, trong số hình ảnh Huỳnh Hiểu Minh chia sẻ, không ít người tinh mắt phát hiện ra có xuất hiện một cô gái đang chuẩn bị đồ đạc trong lều nghi đó là bạn gái mới của anh. Thậm chí, một tài khoản còn tiết lộ bản thân đã gặp nam tài tử họ Huỳnh trong chuyến du lịch trên và khẳng định cô gái đó là hot girl Diệp Kha, người tình tin đồn của nam diễn viên.

 

Nghi vấn Huỳnh Hiểu Minh tiếp tục hẹn hò với 'hotgirl Diệp Kha' ở quê nhà - Ảnh 1

Trước đó, thông tin cặp đôi hẹn hò hiện được lan truyền mạnh mẽ trên các trang mạng xã hội từ cuối tháng 5. Trước ồn ào, Hiệp Kha có động thái đóng trang cá nhân trong một tiếng đồng hồ, sau đó xóa hết các ảnh liên quan. Trong khi đó, phía Huỳnh Hiểu Minh không đưa ra phản hồi chính thức. 

Nghi vấn Huỳnh Hiểu Minh tiếp tục hẹn hò với 'hotgirl Diệp Kha' ở quê nhà - Ảnh 2

Diệp Kha nổi danh là hot girl mạng xã hội Trung Quốc nhờ sở hữu sắc vóc xinh đẹp. Cô đã tốt nghiệp Đại học Thâm Quyến, được ví là hoa khôi của trường. Năm 2020, Diệp Kha vào top 50 người đẹp truyền hình Hồ Nam, từng đạt giải quán quân cuộc thi tuyển MC của một chương trình truyền hình. Ngoài nhan sắc nổi bật, cô còn nổi tiếng với vai trò doanh nhân. Cô có thương hiệu riêng và đạt được nhiều thành tựu đáng nể khi tuổi đời còn rất trẻ. 

Nghi vấn Huỳnh Hiểu Minh tiếp tục hẹn hò với 'hotgirl Diệp Kha' ở quê nhà - Ảnh 3

Sau khi "đường ai nấy đi" với Angela Baby, Huỳnh Hiểu Minh dồn sức cho công việc, hiếm khi trở về nhà. Khi có thời gian rảnh, tài tử cũng không tụ tập cùng bạn bè như trước, từ chối xuất hiện trước công chúng vì muốn dành thời gian nghỉ ngơi và nghiên cứu kịch bản.

Hiện tại, Huỳnh Hiểu Minh thử sức với nhiều vai diễn có chiều sâu trên màn ảnh. Anh đang có phim Cuộc chiến hoa hồng, diễn cặp với Viên Tuyền. Huỳnh Hiểu Minh đóng vai luật sư, có quan hệ tình cảm với bạn cũ Viên Tuyền - người trải qua cuộc hôn nhân không hạnh phúc.

Vừa rộ tin 'gương vỡ lại lành' với AngelaBaby, Huỳnh Hiểu Minh lại bị vướng tin cắm trại cùng hot girl Diệp Kha

Vừa rộ tin 'gương vỡ lại lành' với AngelaBaby, Huỳnh Hiểu Minh lại bị vướng tin cắm trại cùng hot girl Diệp Kha

Huỳnh Hiểu Minh bị fan soi ra hàng loạt tình tiết đang hẹn hò với hot girl Diệp Kha.

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