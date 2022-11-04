Lộ bằng chứng cho thấy Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy vẫn còn tình cảm, đang nung nấu ý định tái hợp

Truyền thông Trung Hoa đưa tin, mới đây một cư dân mạng đã chia sẻ rằng người này bắt gặp Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy cùng nhau xuất hiện tại một ngôi chùa ở Liêu Ninh, Trung Quốc. Được biết, đây là địa điểm mà các cặp đôi hay lui tới để cầu con cái.

Trước đây, khi Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy đang hẹn hò, cặp đôi đã bị nhiều lần tới đây hẹn hò. Ngoài ra, vào năm 2015, "Huỳnh giáo chủ" còn một mình đến đây để cầu nguyện và một năm sau đó thì bà xã đã mang thai con trai cho anh.

Ngay sau khi thông tin kia được đăng tải, nhiều người đã đặt ra nghi vấn phải chăng cả hai vẫn còn tình cảm và có ý định tái hợp nên mới đến một địa điểm có nhiều kỷ niệm về nhau như vậy. Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến cho rằng lần này Huỳnh Hiểu Minh đến ngôi chùa này là để cầu tình duyên vì anh đã có tình mới.

Huỳnh Hiểu Minh được cho là đang hẹn hò cùng với người đẹp Diệp Kha - Ảnh: Internet

Vào tháng 5 vừa qua, sau 4 tháng công khai chuyện ly hôn với Angelababy, Huỳnh Hiểu Minh được cho là đã hẹn hò cùng với người đẹp Diệp Kha - một hot girl nổi tiếng của MXH Trung Hoa. Theo đó, cặp đôi đã bị soi ra nhiều lần check-in tại cùng một thời điểm và còn đăng tải những bức ảnh tương tự nhau.

Đến tháng 10, khi Huỳnh Hiểu Minh về quê nhà ở Thanh Đảo để thăm gia đình kết hợp nghỉ dưỡng, cư dân mạng đã tinh ý phát hiện ra sự có mặt của Diệp Kha trong bức ảnh mà nam diễn viên đăng tải. Dù đến thời điểm hiện tại cả hai vẫn chưa lên tiếng về chuyện tình cảm này nhưng công chúng đều tin rằng việc cặp đôi hẹn hò là "rõ mười mươi".