Lý Băng Băng là 'tiểu tam' chen chân vào cuộc hôn nhân của Angelababy và Huỳnh Hiểu Minh?

Sao quốc tế 28/10/2022 12:03

Những hình ảnh thân mật trong quá khứ của Lý Băng Băng và Huỳnh Hiểu Minh là dấy lên tin đồn người đẹp họ Lý là lý do khiến cho Angelababy ly hôn.

Cuộc hôn nhân của AngelababyHuỳnh Hiểu Minh từng là chủ đề tốn nhiều giấy mực của giới báo chí Trung Hoa. Cũng vì vậy mà dù cho cặp đôi ly hôn đã lâu thì rất nhiều người vẫn tò mò về lý do đằng sau.

huynh hieu minh 1
Lý do cho việc ly hôn của Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy vẫn khiến nhiều người tò mò - Ảnh: Internet

Mới đây, một đoạn video cũ của Huỳnh Hiểu Minh và Lý Băng Băng vô tình bị đào lại. Trong clip, hai ngôi sao có nhiều cử chỉ và lời nói vô cùng thân mật, cũng vì vậy mà nhiều người cho rằng việc ly hôn của Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy có liên quan đến Lý Băng Băng.

huynh hieu minh 2
Huỳnh Hiểu Minh đang nằm nghỉ ngơi trên ghế sô pha thì Lý Bằng Băng mở cửa tiến vào, sau đó hai người ôm nhau rất thân thiết - Ảnh: Internet

Cụ thể, trong video, Huỳnh Hiểu Minh đang nằm nghỉ ngơi trên ghế sô pha thì Lý Bằng Băng mở cửa tiến vào, sau đó hai người ôm nhau rất thân thiết. Cư dân mạng đã tinh ý phát hiện đoạn clip này được quay từ cách đây vài năm, thời điểm "Huỳnh giáo chủ" vẫn chưa ly hôn với Angelababy.

Không những vậy, lời thoại trong video cũng khá mờ ám, Lý Băng Băng ôm chặt Huỳnh Hiểu Minh và nói rằng: “Em là Angelababy, anh có muốn em hôn anh không?”. Khi này, Huỳnh Hiểu Minh mở mắt ra và trả lời: “Có máy ảnh, máy quay kìa".

huynh hieu minh 3
Huỳnh Hiểu Minh và Lý Băng Băng vốn là bạn thân nhiều năm - Ảnh: Internet

Dẫu vậy, người hâm mộ của Huỳnh Hiểu Minh và Lý Băng Băng đã nhanh chóng tìm hiểu được rằng đoạn video trên được trích ra từ chương trình "Hidden Energy" được quay nhiều năm trước. Hai ngôi sao này vốn là bạn thân nhiều năm và từng hợp tác làm ăn nhiều lần.

Hậu hôn nhân tan vỡ, Angelababy lần đầu nói lý do quyết định ly hôn Huỳnh Hiểu Minh

Hậu hôn nhân tan vỡ, Angelababy lần đầu nói lý do quyết định ly hôn Huỳnh Hiểu Minh

Angelababy cho biết bản thân vẫn chưa thể tiến thêm bước nữa kể từ khi hôn nhân tan vỡ.

Xem thêm
Từ khóa:   Huỳnh Hiểu Minh Angelababy Lý Băng Băng sao Hoa ngữ sao châu Á

TIN LIÊN QUAN

Hậu hôn nhân tan vỡ, Angelababy lần đầu nói lý do quyết định ly hôn Huỳnh Hiểu Minh

Hậu hôn nhân tan vỡ, Angelababy lần đầu nói lý do quyết định ly hôn Huỳnh Hiểu Minh

Huỳnh Hiểu Minh liên tiếp gặp nạn, công ty bị điều tra vì có hoạt động 'bất thường'

Huỳnh Hiểu Minh liên tiếp gặp nạn, công ty bị điều tra vì có hoạt động 'bất thường'

Angelababy 'ngại yêu' sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với Huỳnh Hiểu Minh

Angelababy 'ngại yêu' sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với Huỳnh Hiểu Minh

Huỳnh Hiểu Minh vướng nghi vấn trốn thuế

Huỳnh Hiểu Minh vướng nghi vấn trốn thuế

Angela Baby gây tranh cãi khi nêu quan điểm tình yêu sau cuộc hôn nhân 'tan vỡ' với Huỳnh Hiểu Minh

Angela Baby gây tranh cãi khi nêu quan điểm tình yêu sau cuộc hôn nhân 'tan vỡ' với Huỳnh Hiểu Minh

Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby sau ly hôn: chàng ồn ào hẹn hò, nàng 'lạc quan giữa đám đông nhưng một mình thì lại không'

Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby sau ly hôn: chàng ồn ào hẹn hò, nàng 'lạc quan giữa đám đông nhưng một mình thì lại không'

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 34 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Dinh dưỡng 2 giờ 34 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Tâm sự 3 giờ 34 phút trước
Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 49 phút trước
Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Tâm sự gia đình 4 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI