Lý Băng Băng là 'tiểu tam' chen chân vào cuộc hôn nhân của Angelababy và Huỳnh Hiểu Minh?

Những hình ảnh thân mật trong quá khứ của Lý Băng Băng và Huỳnh Hiểu Minh là dấy lên tin đồn người đẹp họ Lý là lý do khiến cho Angelababy ly hôn.

Cuộc hôn nhân của Angelababy và Huỳnh Hiểu Minh từng là chủ đề tốn nhiều giấy mực của giới báo chí Trung Hoa. Cũng vì vậy mà dù cho cặp đôi ly hôn đã lâu thì rất nhiều người vẫn tò mò về lý do đằng sau.

Lý do cho việc ly hôn của Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy vẫn khiến nhiều người tò mò - Ảnh: Internet

Mới đây, một đoạn video cũ của Huỳnh Hiểu Minh và Lý Băng Băng vô tình bị đào lại. Trong clip, hai ngôi sao có nhiều cử chỉ và lời nói vô cùng thân mật, cũng vì vậy mà nhiều người cho rằng việc ly hôn của Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy có liên quan đến Lý Băng Băng.

Huỳnh Hiểu Minh đang nằm nghỉ ngơi trên ghế sô pha thì Lý Bằng Băng mở cửa tiến vào, sau đó hai người ôm nhau rất thân thiết - Ảnh: Internet

Cụ thể, trong video, Huỳnh Hiểu Minh đang nằm nghỉ ngơi trên ghế sô pha thì Lý Bằng Băng mở cửa tiến vào, sau đó hai người ôm nhau rất thân thiết. Cư dân mạng đã tinh ý phát hiện đoạn clip này được quay từ cách đây vài năm, thời điểm "Huỳnh giáo chủ" vẫn chưa ly hôn với Angelababy.

Không những vậy, lời thoại trong video cũng khá mờ ám, Lý Băng Băng ôm chặt Huỳnh Hiểu Minh và nói rằng: “Em là Angelababy, anh có muốn em hôn anh không?”. Khi này, Huỳnh Hiểu Minh mở mắt ra và trả lời: “Có máy ảnh, máy quay kìa".

Huỳnh Hiểu Minh và Lý Băng Băng vốn là bạn thân nhiều năm - Ảnh: Internet

Dẫu vậy, người hâm mộ của Huỳnh Hiểu Minh và Lý Băng Băng đã nhanh chóng tìm hiểu được rằng đoạn video trên được trích ra từ chương trình "Hidden Energy" được quay nhiều năm trước. Hai ngôi sao này vốn là bạn thân nhiều năm và từng hợp tác làm ăn nhiều lần.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ly-bang-bang-la-tieu-tam-chen-chan-vao-cuoc-hon-nhan-cua-angelababy-va-huynh-hieu-minh-518642.html