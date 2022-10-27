Một trong những công ty mà Huỳnh Hiểu Minh tham gia đầu tư đã bị cơ quan chức năng cảnh cáo vì có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Trang Sina đưa tin, vừa qua hàng loạt công ty của các nghệ sĩ Trung Hoa như Huỳnh Hiểu Minh, Lý Thần, Trần Hách, Giả Nãi Lượng và Lưu Đào đã liệt vào danh sách có hoạt động kinh doanh bất thường. Nguyên nhân của sự việc này là vì những công ty trên không công bố báo cáo thường niên trong thời hạn quy định.

Công ty mà Huỳnh Hiểu Minh góp vốn bị điều tra vì có hành vi kinh doanh bất thường - Ảnh: Internet

Một công ty công nghệ mà Huỳnh Hiểu Minh nắm giữ 2,47% cổ phần đã bị Ủy ban Quản lý Khu Phát triển Công nghệ và Kinh tế Bắc Kinh cảnh cáo vì có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, vì mức góp vốn không cao nên dù công ty có xảy ra bê bối thì nam diễn viên cũng sẽ không phải chịu trách nhiệm. Dẫu vậy, điều này cũng ảnh hưởng không nhỏ đến danh tiếng của anh.

Trước đó, vào tháng 4 vừa qua, Huỳnh Hiểu Minh cùng với nhiều nghệ sĩ khác đã nộp đơn hủy bỏ studio cá nhân nhân vì lo lắng các rắc rối về thuế. Đồng thời, nam nghệ sĩ cũng liên tục gặp nhiều trục trặc trong việc kinh doanh kể từ khi ly hôn với Angela Baby.

Những năm gần đây, giới chức Trung Hoa đã siết chặt hơn trong việc xử phạt các nghệ sĩ gian lận thuế. Điều này khiến nhiều ngôi sao C-biz "ngồi trên đống lửa" vì lo lắng bản thân sẽ là mục tiêu bị điều tra. Vì vậy, hàng loạt studio cá nhân đã bị đóng cửa chỉ trong thời gian ngắn trong nỗ lực cứu vãn sự nghiệp.

Angelababy 'ngại yêu' sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với Huỳnh Hiểu Minh Nữ diễn viên cho biết, do tuổi tác cao lại trải qua một lần đò khiến cô khó mở lòng để bắt đầu mối quan hệ mới.

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