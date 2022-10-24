Angela Baby gây tranh cãi khi nêu quan điểm tình yêu sau cuộc hôn nhân 'tan vỡ' với Huỳnh Hiểu Minh

Sao quốc tế 24/10/2022 23:10

Mới đây, Angela Baby gây chú ý khi tham gia một chương trình truyền hình tạp kỹ bàn về tình yêu.

Xuất hiện trong một chương trình truyền hình tạp kỹ về tình yêu, Angela Baby chia sẻ quan điểm về cách chung sống với bạn trai nhưng bất ngờ lại gây tranh cãi.

Nữ diễn viên chia sẻ: "Những vấn đề mà người con trai gặp bên ngoài, bạn khó có thể giúp đỡ giải quyết. Vì vậy, nếu bạn thấy hôm đó tâm trạng của người yêu không vui thì hãy cứ để bạn trai nghỉ ngơi. Bạn có thể làm món ngon, hoặc uống với họ một chút. Hãy cùng nhau trò chuyện, chơi trò chơi để giải tỏa cảm xúc. Khi anh ấy muốn tâm sự, tự nhiên sẽ nói với bạn về vấn đề của anh ấy".

Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng, một người thất bại trong hôn nhân như Angela Baby khó có thể đưa ra lời khuyên cho người khác.

Angela Baby gây tranh cãi khi nêu quan điểm tình yêu sau cuộc hôn nhân 'tan vỡ' với Huỳnh Hiểu Minh - Ảnh 1

Kể từ sau khi ly hôn, Angela Baby và Huỳnh Hiểu Minh cư xử lịch sự, tôn trọng đối phương sau ly hôn. Họ tránh đề cập chuyện đời tư liên quan đến nhau trên truyền thông. Tuy nhiên, cách cư xử của cả hai thì lại không mấy thân thiện. Cụ thể, mỗi lần Angela Baby muốn gặp con đều do mẹ của Huỳnh Hiểu Minh đưa đến.

Trước đó, khi vừa chính thức hoàn thành thủ tục ly hôn, cặp nghệ sĩ đã hủy theo dõi lẫn nhau trên mạng xã hội. Họ gỡ bỏ toàn bộ bài viết, hình ảnh liên quan đến đối phương. Động thái này cho thấy Angela Baby và Huỳnh Hiểu Minh đều dứt khoát cắt đứt quan hệ tình cảm, thậm chí không muốn dây dưa làm bạn với đối phương sau khi chia tay.

Angela Baby gây tranh cãi khi nêu quan điểm tình yêu sau cuộc hôn nhân 'tan vỡ' với Huỳnh Hiểu Minh - Ảnh 2

Bên cạnh đó, cả hai cũng thống nhất nguyên tắc không tranh chấp tài sản, không tranh cãi nuôi con và không bôi nhọ đối phương trên truyền thông sau khi “đường ai nấy đi” để đảm bảo sự phát triển bình thường cho con trai Tiểu Hải Miên.

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Kể từ sau khi ly hôn, hai nghệ sĩ vẫn được đánh giá là cách cư xử lịch thiệp, văn minh sau khi ly hôn.

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