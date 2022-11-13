Năm 2014, Vương Nhất Bác chính thức ra mắt với tư cách là thành viên của nhóm nhạc nam UNIQ. Năm 2016, anh trở thành một trong những MC của chương trình "Thiên Thiên Hướng Thượng", khi ấy Vương Nhất Bác chưa nổi tiếng cũng chẳng có tác phẩm nào nổi trội nên anh không thể hiện được bản thân, gây được sự chú ý trước các đàn anh trong nghề.

Chính vì vậy mà ở mỗi một tập anh chàng đều sẽ xuất hiện với tạo hình khá cổ quái để khán giả chú ý đến mình nhiều hơn. Tuy nhiên, nhờ thành công của bộ phim "Trần Tình Lệnh" đã giúp Vương Nhất Bác trở thành một trong những lưu lượng mới của Cbiz. Hiện tại tạo hình của anh đã ngày càng thời thượng, đẹp trai hơn rất nhiều, không còn quê mùa như ngày trước nữa.

Tiêu Chiến

Nói tới Vương Nhất Bác thì không thể bỏ qua cặp đôi màn ảnh hot rần rần với anh chàng là Tiêu Chiến cũng nhờ thành công của "Trần Tình Lệnh" năm nào. Ngoại hình trước đây của Tiêu Chiến trông khá bình thường, toát lên vẻ cực kỳ ngây thơ, non nớt, chưa thật sự biết chăm chút bản thân, từ kiểu tóc cũng có thể thấy rất giản dị.

Thế nhưng hiện tại sau khi trải qua quá trình chăm chút ngoại hình kĩ lưỡng đã giúp Tiêu Chiến lột xác trông thấy, trông anh chàng chín chắn, trưởng thành hơn nhưng ánh mắt tràn ngập sự ấm áp, dịu dàng dễ làm say đắm các cô gái bởi nụ cười hiền lành.

Lý Hiện

Lý Hiện tốt nghiệp từ Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Năm 2019, anh nhờ vào thành công của bộ phim ngôn tình "Cá Mực Hầm Mật" mà nổi lên như cồn, trở thành lưu lượng nam nổi bật nhất của nam đó, được vô số cô gái nhận làm chồng mình. Thế nhưng, lục lại những hình ảnh của Lý Hiện trước đây, có thể thấy được anh chàng có ngoại hình khá phong trần, không quá để tâm đến tạo hình, có khi còn chụp ảnh tự sướng kiểu đáng yêu ngây ngốc.

Hiện tại bạn sẽ chẳng còn có cơ hội thấy Lý Hiện làm mặt xấu chụp tự sướng hay xuất hiện một cách xuề xòa nữa rồi, làn da của anh chàng cũng trắng hơn trước đến mấy phần, cả người toát lên khí chất nam tính ngời ngời.

Hồ Nhất Thiên

Hồ Nhất Thiên trước khi bước chân vào làng giải trí đúng thật đủ tiêu chuẩn của một hotboy với kiểu tóc mái dài chải chuốt kĩ lưỡng, những đường nét gương mặt đều hài hòa, tuy nhiên chính kiểu tóc mái dày che đi lông mày khiến anh chàng trở nên cực kỳ quê mùa.

Hiện tại Hồ Nhất Thiên đã biết khoe ngũ quan đỉnh cao của mình với kiểu tóc vuốt cao lộ rõ khuôn mặt thanh tú. So với tạo hình trước đây thì trông chàng Giang Thần của chúng ta trưởng thành, sáng láng hơn rất nhiều.