Hậu chồng cũ cặp kè bên cạnh tình mới, Angelababy xuất hiện với nhan sắc nữ thần khiến netizen phát sốt: 'Đây đích thị là đệ nhất mỹ nhân Hoa ngữ'

Nhan sắc của Angelababy luôn là đề tài nóng hổi được netizen bàn tán xôn xao.

Được mệnh danh là tiểu Hoa Đán tài năng của màn ảnh xứ Trung, Angelababy hay còn được gọi là Dương Dĩnh là một ngôi sao hạng A vô cùng nổi tiếng, với phong cách thời trang và nhan sắc ấn tượng, Angelababy dần chinh phục người hâm mộ bằng năng lực của bản thân, tuy nhiên trong khoảng thời gian gần đây cõ lẽ không quá may mắn với cô nàng khi tất cả những gì khán giả nhớ về cô thường là nhưng việc như bị chê bai diễn xuất, đáng kể nhất chính là việc ly hôn với ông xã nổi tiếng Huỳnh Hiểu Minh. Angelababy và Huỳnh Hiểu Minh thời còn mặn nồng - Ảnh: Internet Chưa dừng lại ở đó mới đây theo một trang báo uy tín xứ Trung cho biết Huỳnh Hiểu Minh đi thêm bước nữa với hot girl Diệp Kha. Mới đây, một số cư dân mạng chụp được ảnh Huỳnh Hiểu Minh đang cho tu sửa căn biệt thự 5 tầng của anh ở Thượng Hải (Trung Quốc) để đón người mới về dinh.

Giữa tin đồn này, netizen đương nhiên dành sự chú ý cho Angelababy, một phần là lo sợ nữ diễn viên bị ảnh hưởng đôi chút bởi cách đây không lâu cô nàng cho biết bản thân vẫn còn dành tình yêu rất lớn cho chồng cũ. Tuy nhiên, trong một số bức ảnh gần đây tại lễ trao giải Kim Kê Bách Hoa lần thứ 35 có lẽ fan hâm mộ sẽ bớt lo lắng đi một phần nào. Bản thân Angelababy đã trải qua một giai đoạn tương đối khó khăn - Ảnh: Internet Cụ thể trong buổi lễ Angelababy còn chuẩn bị thêm 1 tạo hình thứ 2. Trông bà mẹ 1 con chẳng khác gì những nàng công chúa. Có thể thấy, dù đã làm mẹ 1 con và sắp chạm ngưỡng U40, Angelababy vẫn giữ vững phong độ về nhan sắc. Nhiều dân mạng còn cho rằng bà mẹ 1 con dường như lão hoá ngược về ngoại hình khi ngày càng trẻ đẹp. Vóc dáng của cô cũng luôn được duy trì như thời còn son rỗi.

Nhan sắc đỉnh cao của Angelababy tại lễ trao giải - Ảnh: Internet Dù làm mẹ đơn thân nhưng có thể khẳng định rằng Angelababy không hề bỏ bê việc gìn giữ ngoại hình của mình. Người đẹp màn ảnh Hoa ngữ không ngại xuất hiện với gương mặt mộc, dù không phấn son nhưng làn da của Angelababy vẫn luôn rạng rỡ, hông hào, không bị thiếu sức sống. Nữ diễn viên từng chia sẻ cách chăm chút cho làn da bằng những nguyên liệu thiên nhiên, rửa mặt sạch và chăm chỉ tập luyện thể thao… Hiện tại người đẹp cho biết vẫn sẽ tập trung vào các dự án trong năm nay và đầu năm 2023, đồng thời gửi lời cảm ơn đến tất cả những fan hâm mộ đã và vẫn luôn dành những lời tốt nhất cho cô trong suốt khoảng thời gian khó khăn vừa qua.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hau-chong-cu-cap-ke-ben-canh-tinh-moi-angelababy-xuat-hien-voi-nhan-sac-nu-than-khien-netizen-phat-sot-day-dich-thi-la-de-nhat-my-nhan-hoa-ngu-524655.html