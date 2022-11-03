Lâm Nhất và Lưu Hạo Tồn 'tình bể bình' trong 'Ly Tâm Lực', liệu kết phim có viên mãn như nguyên tác?

Mới đây, trong loạt ảnh hậu trường phim "Ly Tâm Lực", Lưu Hạo Tồn và Lâm Nhất "bùng nổ" cảm giác của những cặp đôi tình đầu. Hai nhan sắc mới của Cbiz cùng hợp tác đã mang đến những hình ảnh mãn nhãn và hứa hẹn "bạo" trong thời gian tới.

Ly Tâm Lực là bộ phim thuộc thể loại hiện đại chứa các yếu tố về không gian tưởng tượng và vượt thời không, có kịch bản chuyển thể từ tiểu thuyết đình đám Chệch Quỹ Đạo của tác giả Priest. Nội dung của bộ phim này chủ yếu xoanh quanh câu chuyện trưởng thành, quá trình thích nghi cũng như vượt lên chính mình của nữ chính Giang Hiểu Viện (Lưu Hạo Tồn).