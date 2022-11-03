Lâm Nhất và Lưu Hạo Tồn 'tình bể bình' trong 'Ly Tâm Lực', liệu kết phim có viên mãn như nguyên tác?

Loạt ảnh hậu trường phim "Ly Tâm Lực", Lưu Hạo Tồn và Lâm Nhất "bùng nổ" cảm giác của những cặp đôi tình đầu.
- Lâm Nhất một tay nhấc bổng Lưu Hạo Tồn, đậm chất ngôn tình trong 'Ly Tâm Lực'
- Lâm Nhất cùng Lưu Hạo Tồn 'nhá hàng' loạt ảnh hậu trường đậm chất ngôn tình trong 'Ly Tâm Lực'
Mới đây, trong loạt ảnh hậu trường phim "Ly Tâm Lực", Lưu Hạo Tồn và Lâm Nhất "bùng nổ" cảm giác của những cặp đôi tình đầu. Hai nhan sắc mới của Cbiz cùng hợp tác đã mang đến những hình ảnh mãn nhãn và hứa hẹn "bạo" trong thời gian tới.
Ly Tâm Lực là bộ phim thuộc thể loại hiện đại chứa các yếu tố về không gian tưởng tượng và vượt thời không, có kịch bản chuyển thể từ tiểu thuyết đình đám Chệch Quỹ Đạo của tác giả Priest. Nội dung của bộ phim này chủ yếu xoanh quanh câu chuyện trưởng thành, quá trình thích nghi cũng như vượt lên chính mình của nữ chính Giang Hiểu Viện (Lưu Hạo Tồn).
Lâm Nhất là diễn viên, người mẫu người Trung Quốc. Nam diễn viên chính thức ra mắt khán giả với vai trò diễn viên trong các bộ phim truyền hình Đảo Hy Vọng (2017). Tuy nhiên, đến năm 2019 thì tên tuổi của nam diễn viên này mới thực sự bùng nổ được nhiều người quan tâm đến. Đó chính là vai diễn Cố Vị Dịch do Lâm Nhất đảm nhận trong tác "Gửi thời thanh xuân ấm áp của chúng ta" khiến biết người hâm mộ ấn tượng mãi không thể "thoát phim".
Đối với Lưu Hạo Tồn, nữ diễn viên trẻ sinh năm 2000 này đỗ thủ khoa chuyên ngành Múa dân gian của Học viện múa Bắc Kinh. Khi học năm thứ hai, Hạo Tồn được Trương Nghệ Mưu ký hợp đồng làm nghệ sĩ độc quyền cho hãng phim của ông. Từ đây, Lưu Hạo Tồn mang danh "Mưu nữ lang", được vị đạo diễn lớn hết mực nâng đỡ. Do đó, khán giả cũng khen ngợi khả năng tương tác, sự đẹp đôi của hai diễn viên.