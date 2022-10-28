Lâm Nhất cùng Lưu Hạo Tồn 'nhá hàng' loạt ảnh hậu trường đậm chất ngôn tình trong 'Ly Tâm Lực'

Bộ phim truyền hình "Ly Tâm Lực" do Lâm Nhất và Lưu Hạo Tồn đóng chính vừa tung ra những hình ảnh hậu trường mới nhất

Mới đây, bộ phim truyền hình "Ly Tâm Lực" do Lâm Nhất và Lưu Hạo Tồn đảm nhận vai chính vừa tung ra hậu trường đậm chất ngôn tình khiến dân tình "đứng ngồi không yên". Trong loạt ảnh hậu trường vừa được chia sẻ, Lâm Nhất và Lưu Hạo Tôn được thấy đang ghi hình cho một phân đoạn dưới trời mưa, cả hai còn ôm chặt nhau dưới mưa vô cùng lãng mạn. Với sự chênh lệch chiều cao dễ thương cũng ngoại hình trai xinh gái đẹp vô cùng tương xứng, cả hai diễn viên trẻ này đã nhận về cơn mưa lời khen cho "phản ứng hóa học" ngọt ngào.

Ở một phân đoạn khác, Lâm Nhất được thấy đang khẽ ôm eo Lưu Hạo Tồn, trong lúc quay không quên tinh tế cầm dù nghiêng về phía bạn diễn nữ để cho cô nàng. Sự ngọt ngào của cặp đôi lại cộng thêm khung cảnh lãng mạn giữa trời mưa rơi đã tạo nên những thước ảnh vô cùng mãn nhãn chuẩn nét nam nữ chính trong truyện ngôn tình.

Ly Tâm Lực là bộ phim thuộc thể loại hiện đại chứa các yếu tố về không gian tưởng tượng và vượt thời không, có kịch bản chuyển thể từ tiểu thuyết đình đám Chệch Quỹ Đạo của tác giả Priest. Theo đó nội dung phim chủ yếu xoanh quanh câu chuyện trưởng thành, quá trình thích nghi cũng như vượt lên chính mình của nữ chính Giang Hiểu Viện (Lưu Hạo Tồn). Trong Chệch Quỹ Đạo chứa đựng vô số không gian song song giống y hệt như vũ trụ chúng ta đang sinh sống, Giang Hiểu Viện ở không gian khác là một cô gái nhà giàu kiêu ngạo nhưng ở không gian này lại chỉ là người làm công hai bàn tay trắng. Rõ ràng cùng là một người nhưng ở hai thời không khác nhau lại mang hai thân phận hoàn toàn khác biệt, từ đó Giang Hiểu Viện đã phải tìm ra hướng đi cho bản thân.

Mãn nhãn với tạo hình lái môtô cực ngầu của Lâm Nhất trong Ly Tâm Lực Tỉ lệ cơ thể siêu thực của Lâm Nhất giúp nam diễn viên không khác gì tổng tài bước ra từ truyện ngôn tình,

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