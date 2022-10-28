Ngu Thư Hân và Trương Bân Bân tiếp tục chuyện tình 'ngọt sủng' trong 'Khu rừng nhỏ của 2 người' phần 2?

Dù bộ phim Khu Rừng Nhỏ Của Hai Người đã chính thức khép lại hơn nửa tháng qua nhưng dư âm bộ phim vẫn mãi chưa hết khiến khán giả không khỏi tiếc nuối. Qua 35 tập phim, tác phẩm đã đem lại cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, giúp mọi người có một khoảng thời gian thư giãn nhẹ nhàng nhờ những tình tiết hài hước, đáng yêu. Dù có nhiều ý kiến trái chiều nhận xét rằng bộ phim mang motip cũ và có phần nhàm chán nhưng ta không thể bác bỏ độ phủ sóng của bộ phim.

Không để khán giả thất vọng, mới đây, nhà sản xuất Khu Rừng Nhỏ Của Hai Người khi trả lời phỏng vấn đã tiết lộ ê-kíp hiện đang chuẩn bị khởi quay phần 2 của phim. Ở phần này hứa hẹn, cặp đôi sẽ liên tục "phát đường" cho khán giả với nhiều chi tiết ngọt ngào, bù đắp lại những gì còn thiếu ở phần 1.

"Khu rừng nhỏ của hai người" hứa hẹn sẽ có phần 2

Khu Rừng Nhỏ Của Hai Người là bộ phim xoay quanh câu chuyện tình yêu giữa một blogger thời trang và một giáo sư thực vật. Ngu Mỹ Nhân vốn là tiến sĩ chuyên ngành điểu học với thành tích khá xuất sắc những vì không muốn gồng gánh áp lực nghiên cứu khoa học nên cô đã chuyển nghề và trở thành một blogger thời trang và makeup. Còn Trang Vũ là một giáo sư thực vật học xuất sắc, anh sỡ hữu IQ 200 và có một tình yêu mãng liệt dành cho khoa học và thiên nhiên. Trước đây Trang Vũ đã từng khiến cho Ngu Mỹ Nhân tổn thương sâu sắc khi từng phớt lờ tình cảm của cô nàng.

Cả hai vô tình gặp lại nhau khi Trang Vũ đến làng Thanh Thủy để nghiên cứu thực địa và còn tình cờ ở trọ tại homestay của Ngu Mỹ Nhân, nhưng có một điểm đáng nói là Trang Vũ hoàn toàn không nhớ Ngu Mỹ Nhân là ai. Để trả mối thù năm xưa Ngu Mỹ Nhân đã lên kế hoạch dùng mỹ nhân kế để cưa đổ Trang Vũ. Trong quá trình bày mưu tính kế cả hai đã hết lần này đến lần khác đụng độ nhau, cãi nhau, và cả giúp đỡ nhau. Lâu dần Trang Vũ cũng bị Ngu Mỹ Nhân chinh phục, còn về phía Ngu Mỹ Nhân cô nàng cũng đã đổ Trang Vũ từ lâu.

Nhờ “phản ứng hóa học” của hai diễn viên khá dễ thương và tự nhiên. Bên cạnh đó, những tình tiết nhẹ nhàng, màu sắc phim cùng trang phục của diễn viên được đầu tư công phu chính là điểm cộng lớn của bộ phim Khu rừng nhỏ của hai người. Được biết, ở những tập cuối bộ phim đạt mức cao nhất 10.000 điểm trên nền tảng Youku. Đây là con số do ứng dụng xem phim hàng đầu xứ Trung thống kê, dựa trên những con số về lượt xem, lượt tìm kiếm và lượt nhắc đến của bộ phim trên nền tảng này.

Tiếp nối những thành công ở phần 1, khán giả đang rất mong ở phần mới nhất, bộ phim sẽ tiếp tục "đại bạo" mang đến những thước phim bùng nổ, thú vị hơn nữa.