Mãn nhãn với tạo hình lái môtô cực ngầu của Lâm Nhất trong Ly Tâm Lực

Tỉ lệ cơ thể siêu thực của Lâm Nhất giúp nam diễn viên không khác gì tổng tài bước ra từ truyện ngôn tình,

Lâm Nhất là nam diễn viên trẻ của làng giải trí Hoa ngữ. Với lợi thế chiều cao lý tưởng, gương mặt điển trai đầy cuốn hút cùng với gout ăn mặc đầy nam tính cộng với lối diễn xuất nhẹ nhàng, mỹ nam sinh năm 1999 dễ làm bao con tim xao xuyến. Năm 2019, bộ phim Gửi Thời Thanh Xuân Ấm Áp Của Chúng Ta đã thu hút được đông đảo khán giả và có mức rating cao khiến tên tuổi của Lâm Nhất được biết đến nhiều hơn. Sắp tới đây, khán giả đang mong chờ sự trở lại của Lâm Nhất trong bộ phim Ly Tâm Lực. Cũng với tạo hình cực phẩm, chuẩn nét tổng tài trong các tiểu thuyết ngôn tình, sau khi đoàn phim tung ra những ảnh hậu trường đã khiến cộng động mạng đứng ngồi không yên bởi vẻ đẹp trai mãn nhãn, cùng tỉ lệ cơ thể siêu thực.

Mới đây, đoàn phim Ly Tâm Lực lại một lần nữa khiến fan xốn xao với tạo hình cực ngầu của Lâm Nhất trong loạt ảnh hậu trường mới nhất. Theo ảnh được chia sẻ, Lâm Nhất diện âu phục lịch lãm, lái mô tô khoe trọn đôi chân dài miên man, bờ vai rộng và vòng eo thon " đốn gục" trái tim người hâm mộ.

Được biết, Ly Tâm Lực là phim thuộc thể loại hiện đại chứa các yếu tố về không gian tưởng tượng và vượt thời không; được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết Chệch Quỹ Đạo của tác giả Priest. Trong lần tái xuất này, Lâm Nhất sẽ hợp tác cùng Lưu Hạo Tồn. Nội dung chủ yếu kể về câu chuyện vươn lên, vượt qua khó khăn của cô nàng Giang Hiểu Viện. Từ một vụ âm mưu, cô gái nhà giàu hung hăng vênh váo Giang Hiểu Viện đã biến thành "bản thân mình" ở một thời không khác nhưng lại có hoàn cảnh sống trái ngược, nghèo khổ và khó khăn hơn. Trong quá trình tìm kiếm sự thật, cô luôn nhận được sự giúp đỡ của nam thần Kỳ Liên vừa có nhan sắc, vừa có gia thế. Không riêng gì Lâm Nhất, từ những bức ảnh mà "team qua đường" chụp lại, Lưu Hạo Tồn cũng là nhân tố gây bất ngờ, bởi chẳng ai nghĩ cô nàng lại có viber thanh xuân vườn trường mạnh như vậy. Khi đứng cùng Lâm Nhất, Lưu Hạo Tồn cho thấy khả năng tạo couple cực tốt, mang đến những hình ảnh đẹp như poster phim.

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