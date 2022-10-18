Top bộ phim phá vỡ kỷ lục lượt xem trên 3 nền tảng năm 2022: Tinh Hán Xán Lạn 'đối đầu' Thương Lan Quyết

Sao quốc tế 18/10/2022 17:36

Ngoài các bảng xếp hạng, những nền tảng phim cũng được xem là một thước đo đánh giá mức độ phổ biến trước công chúng của một bộ phim Hoa ngữ.

Có thể nói, từ đầu năm 2022 đến nay, làng phim Hoa ngữ trở nên sôi động hơn bao giờ hết nhờ sự góp mặt những ngôi sao đình đám và có tầm ảnh hưởng cao trên mạng xã hội. Đây cũng được xem là tiêu chí quan trọng giúp các bộ phim trở nên nổi tiếng và được nhiều người quan tâm.

Theo đó, iQIYI, Tencent và Youku được xem là 3 nền tảng mũi nhọn tại Trung Quốc. Dựa vào bảng giá trị nhiệt độ trên các nền tảng này cũng được xem là thước đo để đánh giá những bộ phim có chỉ số nhiệt độ cao nhất.

Chẳng hạn như nền tảng IQiyi trong năm 2022 đã nắm trong tay bộ phim đình đám "càn quét", làm bùng nổ màn ảnh với Thương Lan Quyết. Với sự góp mặt của bộ đôi Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ, bộ phi, mang nội dung thú vị, hấp dẫn, được đầu tư mạnh về bối cảnh, trang phục và quan trọng nhất là diễn xuất "lên tay" của các diễn viên. Đó là lý do giúp Thương Lan Quyết thu về nhiều lượt xem trên nhiều nền tảng mạng xã hội, lượt tìm kiếm, chỉ số nhiệt độ,....

Top bộ phim phá vỡ kỷ lục lượt xem trên 3 nền tảng năm 2022: Tinh Hán Xán Lạn 'đối đầu' Thương Lan Quyết - Ảnh 1

Không chịu kém cạnh, nền tảng Tencent cũng "bất khả chiến bại" với Mộng Hoa Lục và Tinh Hán Xán Lạn. Trong đó phải nói đến Tinh Hán Xán Lạn, sau gần 10 ngày lên sóng, bộ phim đã thu về nhiều phản ứng tích cực của khán giả khi nhiệt độ trên Tencent của phim đã vượt mốc 32.000. Nội dung phim hấp dẫn, diễn xuất của Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi cũng được đánh giá tốt.

Ngày 22/7, nền tảng chiếu phim Tencent thông báo, bộ phim đã phá 230 triệu view/ngày. Tính từ đầu năm đến nay, đây là bộ phim có số lượng người xem cao nhất trong ngày của Tencent. Vì vậy, thành tích nói trên đã nối dài thành công cho nền tảng này.

Bên cạnh đó, Tinh Hán Xán Lạn cũng có chỉ số tăng cao và ổn định. Các diễn viên như Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư đều dẫn đầu chỉ số truyền thông. Hai người lần lượt chia nhau vị trí số 1 (Ngô Lỗi) và số 2 (Triệu Lộ Tư) trên bảng xếp hạng. 

Top bộ phim phá vỡ kỷ lục lượt xem trên 3 nền tảng năm 2022: Tinh Hán Xán Lạn 'đối đầu' Thương Lan Quyết - Ảnh 2

Không đứng ngoài "cuộc chơi", Youku cũng không chịu kém cạnh với loạt phim sở hữu giá trị nhiệt độ vượt mức 10.000. Đối với những bộ phim chiếu trên nền tảng Youku thì việc phá nhiệt độ 10.000 là một trong những thành công lớn. Không bất ngờ khi loạt phim chất lượng của Triệu Lệ Dĩnh, Địch Lệ Nhiệt Ba,… đều làm được điều này. 

Top 5 phim hot nhất trên Youku năm 2022:

1. Khu rừng nhỏ của 2 người

Top bộ phim phá vỡ kỷ lục lượt xem trên 3 nền tảng năm 2022: Tinh Hán Xán Lạn 'đối đầu' Thương Lan Quyết - Ảnh 3

2. Trầm Vụn Hương Phai

Top bộ phim phá vỡ kỷ lục lượt xem trên 3 nền tảng năm 2022: Tinh Hán Xán Lạn 'đối đầu' Thương Lan Quyết - Ảnh 4

3. Hạnh Phúc đến Vạn Gia

Top bộ phim phá vỡ kỷ lục lượt xem trên 3 nền tảng năm 2022: Tinh Hán Xán Lạn 'đối đầu' Thương Lan Quyết - Ảnh 5

4. Cánh cửa trùng sinh

Top bộ phim phá vỡ kỷ lục lượt xem trên 3 nền tảng năm 2022: Tinh Hán Xán Lạn 'đối đầu' Thương Lan Quyết - Ảnh 6

5. Ngự Giao Ký

Top bộ phim phá vỡ kỷ lục lượt xem trên 3 nền tảng năm 2022: Tinh Hán Xán Lạn 'đối đầu' Thương Lan Quyết - Ảnh 7

Triệu Lộ Tư - Ngô Lỗi từng vướng tin đồn 'cạch mặt' trong tiệc khai máy Tinh Hán Xán Lạn, fan couple đào lại khoảnh khắc 'dập tan' lời đồn?

Triệu Lộ Tư - Ngô Lỗi từng vướng tin đồn 'cạch mặt' trong tiệc khai máy Tinh Hán Xán Lạn, fan couple đào lại khoảnh khắc 'dập tan' lời đồn?

Sau thành công của Tinh Hán Xán Lạn, màn kết hợp của Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi được đánh giá cao vì diễn xuất ăn ý cực ngọt ngào. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết, trước đó, tại buổi tiệc khai máy của bộ phim, cả hai từng vướng tin đồn ‘cạch mặt’ nhau.

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