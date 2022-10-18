Top những gương mặt được săn đón nhất màn ảnh Hoa ngữ, lượng 'dưa' phim đếm không xuể

Sao quốc tế 18/10/2022 22:46

Trong dàn nghệ sĩ trẻ làng giải trí Hoa ngữ hiện nay, Tiêu Chiến, Triệu Lộ Tư, Dương Tử, Vương Hạc Đệ là 4 ngôi sao đang có nhiều tin đồn dự án phim nhất.

Gần đây, các netizen xứ Trung bất ngờ tổng hợp số lượng của các tin đồn dự án của các ngôi sao trẻ Hoa ngữ ở thời điểm hiện tại. Ba cái tên chiếm giữ vị trí cao nhất của danh sách đều không khiến khán giả quá bất ngờ là Tiêu Chiến, Triệu Lộ Tư, Dương Tử. Thế nhưng, ở vị trí thứ 4 lại là gương mặt khá mới nhưng đã nhận được nhiều sự chú ý trong thời gian gần đây - mỹ nam Thương Lan Quyết - Vương Hạc Đệ.  

Theo đó, tin đồn các dự án mà các nghệ sĩ trẻ được nhận lần lượt là:

- Tiêu Chiến: 15 bộ phim. Bao gồm: Phế Hậu Tướng Quân (Dương Mịch), Nhất Thế Chí Tôn (Triệu Lệ Dĩnh), Ta Không Thành Tiên (Dương Tử), Đầu Hành Chi Lộ (Địch Lệ Nhiệt Ba), Trường Lăng (Lưu Diệc Phi), Xuân Nhật Yến (Chương Nhược Nam), Đại Đạo Triều Thiên (Tống Tổ Nhi),...

- Triệu Lộ Tư: 12 bộ phim. Bao gồm: Anh Đào Hổ Phách (Ngô Lỗi), Thần Ẩn (Tỉnh Bách Nhiên), Goblin (Huỳnh Tông Trạch), Gấm Rách (Ngô Lỗi),...

- Dương Tử: 10 bộ phim. Bao gồm: Phong Nguyệt Cẩm Nang (Vương Hạc Đệ), Bảy Thanh Hung Giản (Cung Tuấn), Ta Không Thành Tiên (Tiêu Chiến), Chiếu Sáng Cửa Hàng (Đinh Vũ Hề), 199 Tình Yêu (Trần Triết Viễn), Chiếu Minh Thương Điếm (Vương Nhất Bác), Thất Dạ Tuyết,...

- Vương Hạc Đệ: 7 bộ phim. Bao gồm: Phong Nguyệt Cẩm Nang (Dương Tử), Nữ Cảnh Sát Trưởng (Địch Lệ Nhiệt Ba), Dĩ Ái Vi Doanh/Chọc Nhầm (Bạch Lộc), Vân Hồ Bất Hỉ (Ngu Thư Hân), Vết Cắn Ngọt Ngào (Ngu Thư Hân), Trường Lăng (Lưu Diệc Phi), Phượng Lai Tê (Tống Thiến).

Dẫn đầu bảng xếp hạng này là nam diễn viên Tiêu Chiến. Có thể thấy, mặc dù bộ phim đam mỹ Trần Tình Lệnh đã lên sóng cách đây 3 năm nhưng độ hot của phim vẫn dư sức đưa tên tuổi Tiêu Chiến trở thành một trong những nam minh tinh đỉnh cấp lưu lượng trong giới giải trí Hoa ngữ hiện nay. Thời gian gần đây, những tin đồn cho rằng nam diễn viên sẽ nhận dự án mới liên tục xuất hiện và thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả. Số lượng "dưa" liên quan đến anh chàng hiện đã lên tới con số 15. 

Top những gương mặt được săn đón nhất màn ảnh Hoa ngữ, lượng 'dưa' phim đếm không xuể - Ảnh 1

Theo sát phía sau là 2 nữ diễn viên được săn đón nhất hiện nay là Triệu Lộ Tư và Dương Tử với lượng "dưa" phim lần lượt là 12 và 10. Trong năm nay, hai 'bóng hồng' đều gây tiếng vang màn ảnh với 2 tác phẩm là Tinh Hán Xán LạnTrầm Vụn Hương Phai nhận được rất nhiều sự quan tâm, bàn luận từ khán giả. Chính vì thế, việc tin đồn 2 nữ diễn viên được các nhà biên kịch, sản xuất phim gửi gắm kịch bản cũng là điều dễ hiểu.

Top những gương mặt được săn đón nhất màn ảnh Hoa ngữ, lượng 'dưa' phim đếm không xuể - Ảnh 2

Top những gương mặt được săn đón nhất màn ảnh Hoa ngữ, lượng 'dưa' phim đếm không xuể - Ảnh 3

Gây bất ngờ nhất chắc hẳn là Vương Hạc Đệ, nam thần vừa mới trở nên nổi bật sau thành công của tác phẩm Thương Lan Quyết. Với ngoại hình điển trai, diễn xuất ổn định, nam diễn viên hiện đang là ưu tiên của nhiều nhà sản xuất phim. 

Top những gương mặt được săn đón nhất màn ảnh Hoa ngữ, lượng 'dưa' phim đếm không xuể - Ảnh 4

Trên đây là những tin đồn về các dự án mà các nghệ sĩ tham gia, dù chưa được chính chủ lên tiếng xác nhận nhưng từ  số lượng "dưa" phim của mỗi nghệ sĩ cũng được cho là ít nhiều phản ánh độ hot cũng như khả năng diễn xuất của người đó. 

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