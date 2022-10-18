Dàn mỹ nhân Hoa ngữ chứng minh vẻ đẹp 'từ trong trứng nước' với loạt ảnh thời bé

Sao quốc tế 18/10/2022 10:00

Loạt ảnh "khi xưa ta bé" của những nàng mỹ nhân xứ Trung khiến người hâm mộ xuyến xao vì quá đáng yêu.

Phạm Băng Băng

Dàn mỹ nhân Hoa ngữ chứng minh vẻ đẹp 'từ trong trứng nước' với loạt ảnh thời bé - Ảnh 1

 Ngay từ nhỏ, mỹ nhân hàng đầu làng giải trí Hoa ngữ Phạm Băng Băng đã sở hữu nhiều nét đáng yêu với làn da trắng, đôi mắt to tròn, nụ cười chúm chím xinh xắn. Vụt sáng với vai “Kim Tỏa” trong bộ phim Hoàn Châu Cách Cách, cô bắt đầu khẳng định dần tên tuổi của mình trong làng giải trí Hoa Ngữ. Cô liên tục tỏa sáng trong các dự ánh phim về Dương Quý Phí, Võ Tắc Thiên...

Lâm Tâm Như

Dàn mỹ nhân Hoa ngữ chứng minh vẻ đẹp 'từ trong trứng nước' với loạt ảnh thời bé - Ảnh 2

Nhắc đến Lâm Tâm Như không ai không biết đến nàng "Hạ Tử Vy" với đôi mắt biết nói, hai má lúm đồng tiền và nụ cười ngọt ngào. Khi loạt ảnh ngày bé hiếm hoi của cô được tiết lộ, bà xã Hoắc Kiến Hoa đã gây sốt với đôi mắt to tròn và biểu cảm đáng yêu, tạo dáng chuyên nghiệp trước ống kính. Những đường nét theo thời gian chỉ thêm sắc sảo và duyên dáng hơn.

Dương Mịch

Dàn mỹ nhân Hoa ngữ chứng minh vẻ đẹp 'từ trong trứng nước' với loạt ảnh thời bé - Ảnh 3

Dương Mịch bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ khi còn rất nhỏ, khi ấy, cô nàng đã chiếm trọn cảm tình của khán giả với vẻ ngoài vô cùng bầu bĩnh, xinh xắn, đáng yêu. Tiểu hoa đán Dương Mịch từ bé đã sở hữu đôi mắt to tròn, long lanh, sống mũi cao với gương mặt thanh tú, xinh xắn thế này, lớn lên trở thành minh tinh hạng A của Cbiz cũng là chuyện không có gì lạ.

Lưu Diệc Phi

Dàn mỹ nhân Hoa ngữ chứng minh vẻ đẹp 'từ trong trứng nước' với loạt ảnh thời bé - Ảnh 4

“Tiểu Long Nữ” Lưu Diệc Phi cũng từng gây sốt với loạt ảnh thời thơ ấu. Dường như những đường nét của cô không thay đổi theo thời gian. Từ ánh mắt cho đến thần thái biểu cảm đã toát ra nét “thần tiên” thoát tục mà khán giả vẫn ưu ái gọi bằng cái tên “Thần tiên tỷ tỷ” của làng giải trí Hoa ngữ.

Triệu Lệ Dĩnh

Dàn mỹ nhân Hoa ngữ chứng minh vẻ đẹp 'từ trong trứng nước' với loạt ảnh thời bé - Ảnh 5

Triệu Lệ Dĩnh cũng là một trong những diễn viên không ngại khoe hình thời thơ ấu để chứng minh nhan sắc "nói không với dao kéo". Sống mũi cao thẳng và khuôn mặt bầu bĩnh từ tấm bé đã báo hiệu một mỹ nhân tương lai. Và cũng không khó để thấy nữ diễn viên sau khi “trổ mã” có phần xinh đẹp hơn rất nhiều.

Địch Lệ Nhiệt Ba

Dàn mỹ nhân Hoa ngữ chứng minh vẻ đẹp 'từ trong trứng nước' với loạt ảnh thời bé - Ảnh 6

Đệ nhất mỹ nhân Tân Cương" Địch Lệ Nhiệt Ba chứng minh nhan sắc hoàn toàn tự nhiên của mình qua loạt ảnh xinh xắn, ngây thơ lúc nhỏ. Ngay từ khi còn bé, nữ diễn viên đã sở hữu sắc vóc hơn người với đôi mắt to và chiếc mũi cao. Mỹ nhân Tân Cương được nhận xét nhan sắc ngày một sắc sảo, mặn mà theo thời gian, nữ diễn viên dần khẳng định tên tuổi qua các tác phẩm phim truyền hình.

Angela Baby

Dàn mỹ nhân Hoa ngữ chứng minh vẻ đẹp 'từ trong trứng nước' với loạt ảnh thời bé - Ảnh 7

 Sở hữu vẻ đẹp lai đầy ngọt ngào, sắc sảo với cha là người Đức, mẹ là người Trung Quốc nên ngay từ nhỏ Angela Baby đã sở hữu nhan sắc vô cùng xinh xắn từ tấm bé với những đường nét rất xuất sắc. Dù khi trưởng thành, nhiều người đồn đoán cô có can thiệp thẩm mỹ nhưng nữ diễn viên đã lên tiếng phủ nhận và cho biết ngoại hình của cô thay đổi là do đã niềng răng và nhờ tới kỹ thuật trang điểm.

Tống Tố Nhi

 Dàn mỹ nhân Hoa ngữ chứng minh vẻ đẹp 'từ trong trứng nước' với loạt ảnh thời bé - Ảnh 8

Tống Tổ Nhi có lẽ là sao nhí hiếm hoi chuyển hình thành công trong Cbiz. Từ Na Tra xinh đẹp nhất đến vai diễn Kiều Tứ Mỹ trong Con Cái Kiều Gia. Tống Tổ Nhi được dân mạng công nhận là top nhan sắc trong lứa sao nữ sau 95. Tống Tổ Nhi có vẻ đẹp rất cổ điển đậm chất mỹ nhân Hongkong xưa. 

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Từ khóa:   Phạm Băng Băng Lâm Tâm Như Lưu Diệc Phi Dương Mịch Triệu Lệ Dĩnh Địch Lệ Nhiệt Ba Angela Baby Tống Tổ Nhi sao hoa ngữ

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