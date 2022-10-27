Tống Thiến bị chê tạo hình 'cũ rích' trong phim mới, có mãi kiểu tóc 'bê' từ phim này đến phim khác

Ngày 27/10, lễ khai máy bộ phim hiện đại lãng mạn Người Phiên Dịch Của Chúng Tôi đã chính thức diễn ra. Phim có sự tham gia đóng chính của hai diễn viên Tống Thiến và Trần Tinh Húc. Đây cũng là lần đầu tiên hai người làm việc chung trong một dự án phim dài tập. Khán giả đặt nhiều kì vọng vào dự án lần này, hi vọng Tống Thiến và Trần Tinh Húc sẽ cùng nhau làm nên nhiều kì tích trên màn ảnh.

Bộ phim là câu chuyện kể về cuộc sống của các thông dịch viên, câu chuyện tình yêu của cô nàng tài giỏi Lâm Tây (Tống Thiến) và chàng trai thông minh, lăn lộn trong giới công nghệ Tiêu Nhất Thành (Trần Tinh Húc). Cả hai tạo nên câu chuyện tình yêu lãng mạn đậm chất hiện đại.

Qua sự kiện này người hâm mộ có thể thấy Trần Tinh Húc cực điển trai, nam tính khi đứng chung với bạn diễn. Trần Tinh Húc nổi tiếng từ sau tác phẩm Đông Cung. Trong dự án mới, visual của anh lại được khen hết lời bởi toát lên thần thái của "tổng tài bá đạo", lịch lãm, điển trai trong bộ vest.

Tuy nhiên, trong loạt ảnh ở buổi khai máy, Tống Thiến khiến công chúng khá thất vọng. Cựu ngôi sao nhà SM để kiểu tóc ngắn ngang vai không có nhiều sự khác biệt với các tác phẩm khác như Kết Ái, Ánh Trăng Không hiểu Lòng Tôi, Trạm Kế Tiếp Hạnh Phúc, Thật Ra Anh Ấy Không yêu Bạn Đến Thế, Người Tình Xa Lạ, Kế Hoạch Nguồn Nhịp Tim...

Trong những tác phẩm hiện đại gần đây, khác giả dễ dàng nhận ra kiểu tóc quen thuộc từ phim này đến phim khác của Tống Thiến. Thậm chí, đển cách trang điểm cũng không có gì thay đổi.

So sánh với những tạo hình trước đó của Tống Thiến thì quả thật nhận thấy nét trang điểm luôn như thế, diễn xuất không tạo được sự đột phá thì bảo sao Tống Thiến lại trở nên một màu như vậy. Tống Thiến luôn đẹp nhưng đẹp cứ mãi một kiểu thế này thì chắc chắn sẽ khiến khán giả trở nên nhàm chán. Sự nhàm chán này khiến khán giả cũng thất "mệt", không ấn tượng với những vai diễn của cô, dần ảnh hưởng không nhỏ đến sự nghiệp.

Tống Thiến hay Victoria Song là nữ ca sĩ, vũ công và diễn viên người Trung Quốc. Năm 2009, cô debut với vai trò trưởng nhóm f(x) cùng Sulli, Luna, Krystal, Amber. Sau đó, Tống Thiến vấp phải nhiều ý kiến trái chiều khi quyết định trở lại quê hương gây dựng sự nghiệp. Vai diễn ấn tượng nhất của Tống Thiến là trong Trạm Kế Tiếp Hạnh Phúc cùng nam diễn viên trẻ Tống Uy Long nhận được nhiều lời khen từ phía người xem.

Năm 2020, Tống Thiến trở thành Nữ thần Kim Ưng, thế nhưng, nữ diễn viên đã bị bộ trang phục "dìm hàng" không thương tiếc làm cô trông như tăng thêm vài cân và cũng khiến vẻ ngoài của Tống Thiến kém sắc hơn. Không chỉ vậy, Tống Thiến còn nhận về nhiều đánh giá không hay liên quan đến khả năng diễn xuất.