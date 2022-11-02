Nhiệt Y Trát lên ngôi Thị hậu tại Phi Thiên lần thứ 33, Tôn Lệ xúc động rơi nước mắt

Vượt qua các đối thủ đáng gờm, nữ diễn viên Nhiệt Y Trát đã xuất sắc giành được giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất (Thị hậu) tại lễ trao giải Phi Thiên lần thứ 33.

Truyền thông Trung Hoa đưa tin, ngày 1/11 vừa qua, Lễ trao giải Phi Thiên lần thứ 33 đã được tổ chức với sự tham gia của nhiều cái tên đình đám trong làng giải trí Hoa ngữ như Trần Bảo Quốc, Tôn Lệ, Chu Nhất Long, Vương Khải, Đồng Dao, Nhiệt Y Trát, Mai Đình, Trương Gia Dịch, Diêm Ni, Vu Hòa Vỹ, Ân Đào,... Nhiệt Y Trát xuất sắc lên ngôi Thị hậu tại giải thưởng Phi Thiên lần thứ 33 - Ảnh: Internet Tại hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất (Thị hậu), những gương mặt được đề cử bao gồm Tôn Lệ, Diêm Ni, Nhiệt Y Trát, Đồng Dao, Châu Tấn. Vượt qua các cái tên "nặng ký", nữ diễn viên Nhiệt Y Trát đã xuất sắc được xướng tên nhờ sự thể hiện xuất sắc trong tác phẩm Sơn Hải Tình.

Những năm qua, Nhiệt Y Trát là một cái tên được cả giới phê bình và khán giả đánh giá cao với thực lực của mình, vì vậy ngôi vị Thị hậu Phi Thiên năm nay giao cho cô là điều được nhiều người ủng hộ. Thậm chí, có nhiều ý kiến cho rằng cô cũng nên được trao cho Thị hậu Bạch Ngọc Lan, tuy vậy Đồng Dao mới là người được trao cho giải thưởng này với 30 Chưa Phải Là Hết.

Tôn Lệ rơi nước mắt khi đàn em thân thiết đoạt giải Thị hậu - Ảnh: Internet Thời khắc khi Nhiệt Y Trát được xướng tên Thị hậu, ở dưới khán đài, Tôn Lệ đã vừa lắng nghe bài phát biểu của đàn em vừa rơi nước mắt. Nữ diễn viên đã vô cùng hạnh phúc và vui mừng vì thành quả mà người em thân thiết đạt được sau nhiều năm phấn đấu. Cảnh tượng này cũng khiến nhiều người liên tưởng đến thời cả hai cùng đóng Chân Hoàn Truyện, vào vai Chân Hoàn và Ninh Tần. Nhiệt Y Trát và Tôn Lệ cùng góp mặt trong Chân Hoàn Truyện - Ảnh: Internet Bên cạnh Thị hậu thuộc về Nhiệt Y Trát, giải Thị đế năm nay được trao cho nam diễn viên Vương Lôi với vai Lý Duyên Niên trong Công Huân. Giải Phim hay nhất thuộc về Kẻ Phản Nghịch. Các giải Biên kịch xuất sắc và Đạo diễn xuất sắc được trao cho phim Sơn Hải Tình. Thị đế năm nay được trao cho nam diễn viên Vương Lôi với vai Lý Duyên Niên trong Công Huân - Ảnh: Internet Được biết, Phi Thiên là lễ trao giải truyền hình lâu đời nhất tại Trung Quốc và được tổ chức lần đầu vào năm 1981. Lễ trao giải này được diễn ra hai năm một lần để vinh danh những cá nhân, tác phẩm có thành tựu xuất sắc nhất trong mảng phim truyền hình nước này.

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