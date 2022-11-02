Dàn diễn viên Tam Quốc Diễn Nghĩa thương tiếc 'Quan Vũ' Lục Thụ Minh

Tin tức Lục Thụ Minh rời xa nhân thế đã khiến cho đồng nghiệp và bạn bè của ông không khỏi bàng hoàng, đặc biệt là những diễn viên đã từng hợp tác cùng ông trong Tam Quốc Diễn Nghĩa (1994).

Truyền thông Trung Hoa đưa tin, vào ngày 1/11 vừa qua, nam diễn viên gạo cội Lục Thụ Minh đã qua đời ở tuổi 66 do nhồi máu cơ tim. Giám đốc nhà hát Tây An, bà Nhậm Tuyết Nghênh chia sẻ với QQ: "Chúng tôi bị sốc khi hay tin. Anh ấy được đưa đến bệnh viện cấp cứu do sức khỏe đột ngột chuyển biến xấu nhưng không ngờ Lục Thụ Minh lại rời xa trần thế".

Được biết, Lục Thụ Minh và Đường Quốc Cường cùng đến từ tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, cả hai rất hòa hợp khi đóng phim chung. Nam diễn viên họ Đường cho biết, trong thời gian đóng Tam Quốc Diễn Nghĩa, Lục Thụ Minh đã không ngại khổ dù quá trình quay phim có nhiều nguy hiểm. Dù bị dị ứng khi phải dùng râu giả, nam tài tử vẫn nhận nhịn suốt 3 năm để hoàn tất bộ phim.

Đường Quốc Cường - người thủ vai Gia Cát Lượng trong Tam Quốc Diễn Nghĩa - chia sẻ về phản ứng khi nghe tin Lục Thụ Minh qua đời : "Tôi chưa thể tin đó là sự thật. Mong gia đình của anh ấy vượt qua nỗi đau. Mong chiến hữu ngày nào của tôi an nghỉ".

"Lưu Bị" Tô Ngạn Quân gửi lời chia buồn thông qua trang có nhân của mình: "Tin dữ ập đến. Nhị đệ của tôi Lục Thụ Minh qua đời như tiếng sét giữa trời xanh. Lúc này, không ngôn từ nào có thể diễn tả được nỗi mất mát của tôi. Mong nhị đệ được an nghỉ, hẹn gặp nhau trong mơ".

Nam diễn viên thủ vai Lã Bố, coi Lục Thụ Minh như anh trai ruột của mình - Trương Quang Bắc - cũng vô cùng xót xa khi nghe tin dữ: "Hồi đó, đoàn phim có ai đau ốm hoặc gặp khó khăn, anh ấy đều giúp đỡ tận tình, vô tư. Mấy chục năm qua, chúng tôi vẫn thân thiết như ngày nào".

Tài tử Bào Quốc An, diễn viên thủ vai Tào Tháo, nhận xét Lục Thụ Minh là một người hòa nhã và rất dễ gần, cả hai thân thiết vì có nhiều cảnh quay chung. Ông nói: "Thụ Minh nhỏ tuổi hơn tôi, tôi rất thương cậu ấy. Tôi nhớ năm tháng ăn ở cùng nhau, nhìn Lục Thụ Minh cao lớn vạm vỡ thế, mà khi ngủ trông cậu ấy rất an hòa, hiền lành".

Bào Quốc An, diễn viên thủ vai Tào Tháo xem Lục Thụ Minh như em trai - Ảnh: Internet

Trước đây, Lục Thụ Minh từng tâm sự rằng, đóng qua nhiều tác phẩm khác nhau thì Tam Quốc Diễn Nghĩa vẫn giữ một vị trí quan trọng đối với ông. Chỉ có duy nhất tác phẩm này là khiến ông và các đồng nghiệp cảm thấy thân thiết, giữ mối quan hệ gắn bó như anh em ruột thịt trong suốt gần 30 năm qua.

Theo tờ The Paper, Quan Vũ trong Tam Quốc Diễn Nghĩa đồng thời là vai diễn thành công nhất trong sự nghiệp của Lục Thụ Minh. Thậm chí, truyền thông Trung Hoa còn ca ngợi ông đã làm "sống dậy" hình tượng của Quan Công. Vì vậy, dù bộ phim đã lên sóng gần 30 năm thì ông vẫn được mời tái hiện lại nhân vật này tại các sự kiện gần đây.

Quan Vũ trong Tam Quốc Diễn Nghĩa (1994) là vai diễn thành công nhất trong sự nghiệp của Lục Thụ Minh - Ảnh: Internet

"Tôi đến cuộc đời này và lưu lại một chút gì đó trong tinh thần của khán giả, được khán giả nhớ đến, đó là niềm vui lớn nhất của tôi. Với tôi, cuộc đời như thế là đủ." - Lục Thụ Minh tâm sự.