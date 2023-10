Dàn diễn viên Tam Quốc Diễn Nghĩa thương tiếc 'Quan Vũ' Lục Thụ Minh

Truyền thông Trung Hoa đưa tin, vào ngày 1/11 vừa qua, nam diễn viên gạo cội Lục Thụ Minh đã qua đời ở tuổi 66 do nhồi máu cơ tim. Giám đốc nhà hát Tây An, bà Nhậm Tuyết Nghênh chia sẻ với QQ: "Chúng tôi bị sốc khi hay tin. Anh ấy được đưa đến bệnh viện cấp cứu do sức khỏe đột ngột chuyển biến xấu nhưng không ngờ Lục Thụ Minh lại rời xa trần thế".

Lục Thụ Minh đã qua đời ở tuổi 66 do nhồi máu cơ tim vào ngày 1/11 vừa qua - Ảnh: Internet

Tin tức Lục Thụ Minh rời xa nhân thế đã khiến cho đồng nghiệp và bạn bè của ông không khỏi bàng hoàng, đặc biệt là những diễn viên đã từng hợp tác cùng ông trong Tam Quốc Diễn Nghĩa (1994).