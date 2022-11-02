'Trùm showbiz Trung Hoa' Phùng Tiểu Cương phủ nhận chuyện 'bỏ trốn' sang Mỹ

Sao quốc tế 02/11/2022 10:06

Đạo diễn Phùng Tiểu Cương khẳng định gia đình mình sang Mỹ vì việc riêng chứ không hề liên quan đến việc "bỏ trốn".

Trang 163 đưa tin, đạo diễn Phùng Tiểu Cương mới đây đã lên tiếng phủ nhận chuyện ông cùng gia đình lặng lẽ sang Mỹ định cư sau loạt bê bối vừa qua. Ông "trùm showbiz Trung Hoa" cho hay: "Tháng 8, con gái chúng tôi nhập học tại một trường ở Mỹ. Lần đầu tiên đứa nhỏ đi học xa nhà nên hai vợ chồng muốn ở bên, chờ con thích ứng với hoàn cảnh mới.

Cả tôi và Từ Phàm đều rất yêu Bắc Kinh, gắn bó với quê hương. Nơi đây có bạn bè, người thân trong gia đình, có sự nghiệp của chúng tôi. Tôi cũng không thể ăn đồ Tây, làm sao có thể di dân được".

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Phùng Tiểu Cương phủ nhận chuyện sang Mỹ định cư cùng gia đình - Ảnh: Internet

Trước đó, vào cuối tháng 10 vừa qua, trang Sohu đưa tin rằng cả gia đình Phùng Tiểu Cương đã lên đường sang Mỹ định cư, cụ thể là tại thành phố Los Angeles. Trong quá khứ, vị đạo diễn này từng mua một biệt thự rộng 550m2, với 5 phòng ngủ và 4 phòng tắm với đầy đủ tiện ích có giá thị trường gần 7 triệu USD (174 tỷ đồng). Vợ ông là diễn viên Từ Phàm cũng bị phát hiện vừa mới tậu một dinh thự hạng sang khác tại Mỹ. Vì vậy truyền thông cho rằng Phùng Tiểu Cương đang có dự định rời bỏ quê hương.

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Phùng Tiểu Cương và vợ mua nhiều BĐS tại Mỹ - Ảnh: Internet

Trong 2 năm qua, sự nghiệp và cả tiếng tăm của Phùng Tiểu Cương bị sụt giảm đáng kể. Công ty giải trí Hoa Nghị Huynh Đệ của ông liên tiếp gặp khó khăn khi các đợt đầu tư đều cho ra kết quả lỗ. Khi ông đá sân sang làm phim truyền hình thì lại không đạt được tiếng vang.

Bên cạnh đó, Phùng Tiểu Cương cũng bị vạ lây khi học trò là Ngô Diệc Phàm và Lý Dịch Phong vướng vào loạt ồn ào về đời tư và vi phạm pháp luật. Vì vậy, vị đạo diễn này cũng bị nghi ngại khi hợp tác chung, cũng không có sơ chuyển hướng như các đồng nghiệp khác. Trong suốt 2 năm qua, dù là một trong những nhân vật có ảnh hưởng nhất tại C-biz thì ông cũng phải sống một cuộc đời ẩn dật.

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Phùng Tiểu Cương từng bị vu cáo làm giả giấy tờ giúp Phạm Băng Băng trốn thuế - Ảnh: Internet

Phùng Tiểu Cương vốn là thành viên của hội Kinh Khuyên, có khả năng thao túng cả làng giải trí Trung Hoa. Trước đây, ông từng bị vu cáo làm giả giấy tờ giúp Phạm Băng Băng trốn thuế, tổ chức casting diễn viên khỏa thân, thậm chí vị đạo diễn này còn được cho là có liên quan đến cái chết của diễn viên Nhậm Kiều.

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