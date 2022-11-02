Vợ chồng Trương Đình bị triệu tập, đối mặt với mức phạt 1,3 tỷ USD vì kinh doanh đa cấp trái phép

Sao quốc tế 02/11/2022 14:40

Vợ chồng Trương Đình bị phạt 3,2 triệu USD vì kinh doanh đa cấp.

Hôm 9/4, vợ chồng nữ diễn viên Trương Đình bị kết tội kinh doanh đa cấp, lừa đảo nhà đầu tư và thu lợi nhuận bất hợp pháp. Cả hai bị tịch thu 19,2 triệu nhân dân tệ (khoảng 3 triệu USD) và nhận mức phạt 1,7 triệu NDT (khoảng 267.000 USD). Tổng mức phạt của hai vợ chồng lên 21 triệu nhân dân tệ (khoảng 3,2 triệu USD).

Vợ chồng Trương Đình bị triệu tập, đối mặt với mức phạt 1,3 tỷ USD vì kinh doanh đa cấp trái phép - Ảnh 1
Trương Đình - Lâm Thoại Dương bị phong tỏa nhiều tài sản.

Cơ quan chức năng tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, yêu cầu công ty mỹ phẩm TST do cặp sao làm chủ chấm dứt hoạt động kinh doanh đa cấp. TST bị điều tra từ tháng 6/2021. Cuối năm ngoái, công ty bị tòa án phê chuẩn phong tỏa khối tài sản 600 triệu nhân dân tệ (94,1 triệu USD). Đôi vợ chồng đối diện nhiều thông tin như "bán hàng dỏm, kém chất lượng", "dùng danh tiếng để mồi chài khán giả gia nhập đội ngũ bán hàng đa cấp bất hợp pháp"...

Đầu tháng 1, tài khoản Douyin (TikTok bản nội địa Trung Quốc) của Trương Đình bị xử lý do "vi phạm quy định" của mạng xã hội này. Ngoài ra, các tài khoản Weibo của Trương Đình, Lâm Thoại Dương - chồng nữ diễn viên - cùng tài khoản Weibo của công ty do đôi vợ chồng thành lập đều bị cấm đăng bài vì "vi phạm pháp luật".

Trương Đình thuộc nhóm sao nữ gốc Hoa livestream bán hàng thành công nhất, được mệnh danh "Chị đại làng kinh doanh thương mại điện tử". Năm 2020, cô bán được số hàng trị giá 256 triệu nhân dân tệ (39,6 triệu USD) sau năm tiếng livestream.

 Vợ chồng Trương Đình bị triệu tập, đối mặt với mức phạt 1,3 tỷ USD vì kinh doanh đa cấp trái phép - Ảnh 2

Nhờ kinh doanh mỹ phẩm, livestream bán hàng, Trương Đình - Lâm Thoại Dương giàu có, sở hữu các bất động sản đắt đỏ. Năm 2017, vợ chồng chi 1,7 tỷ nhân dân tệ (hơn 263 triệu USD) mua tòa nhà 19 tầng ở Thượng Hải làm trụ sở công ty. Họ còn có căn biệt thự gần sông Hoàng Phố, giá thị trường không dưới 30,9 triệu USD.

Vợ chồng Trương Đình bị triệu tập, đối mặt với mức phạt 1,3 tỷ USD vì kinh doanh đa cấp trái phép - Ảnh 3

Vợ chồng Trương Đình bị triệu tập, đối mặt với mức phạt 1,3 tỷ USD vì kinh doanh đa cấp trái phép - Ảnh 4

Mới đây, ngày 1/11, có thông tin vụ án kinh doanh đa cấp của vợ chồng diễn viên Trương Đình - Lâm Thoại Dương tổ chức xét xử vào ngày 4/11, tại thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc).

Được biết, có 19 người liên quan đến án kinh tế này được triệu tập hầu tòa, trong đó gồm Trương Đình, Lâm Thoại Dương và nữ diễn viên Đào Hồng. Đào Hồng bị điều tra vào đầu tháng 4 vì đầu tư vào công ty đa cấp của vợ chồng Trương Đình, nhận lãi hàng chục triệu USD trong ba năm. Hiện, sao nữ Tây du ký đã rút khỏi công ty nhưng vẫn không tránh khỏi liên quan.

Vợ chồng Trương Đình bị triệu tập, đối mặt với mức phạt 1,3 tỷ USD vì kinh doanh đa cấp trái phép - Ảnh 5
Trương Đình và đối tác làm ăn là nữ diễn viên Đào Hồng  
Vợ chồng Trương Đình bị triệu tập, đối mặt với mức phạt 1,3 tỷ USD vì kinh doanh đa cấp trái phép - Ảnh 6
Cả hai bị điều tra và xử lý nặng vì hành vi kinh doanh đa cấp trái phép 

Với mức độ nghiêm trọng của vụ án, Trương Đình và Lâm Thoại Dương có thể bị phạt tiền hơn 10 tỷ NDT (1,3 tỷ USD). Nhiều nguồn tin cho biết sau khi kết thúc phiên tòa, hình thức xử phạt những người có dính dáng đến án kinh doanh đa cấp nói trên sẽ được công khai trên truyền thông.

Thời gian qua, Trương Đình cho rằng vụ việc của cô không được xử lý thỏa đáng. Cáo buộc kinh doanh phi pháp của Dowell đang trong giai đoạn điều tra nhưng thông tin đã xuất hiện tràn lan trên mặt báo. Điều này khiến vợ chồng cô tổn hại danh tiếng, bị đối tác quay lưng và hứng chỉ trích dữ dội từ dư luận, công ty chịu thiệt hại hàng trăm nghìn NDT mỗi ngày.

Vợ chồng Trương Đình bị triệu tập, đối mặt với mức phạt 1,3 tỷ USD vì kinh doanh đa cấp trái phép - Ảnh 7

Nữ diễn viên Võ Mị Nương truyền kỳ liên tục nộp hồ sơ tài chính chứng minh khối tài sản hơn một tỷ USD của vợ chồng cô được kiếm hợp pháp, nhằm gỡ bỏ hoàn toàn lệnh phong tỏa tài sản. Tuy nhiên, tòa án bác đơn yêu cầu và cho biết cần thêm thời gian xác minh.

Không chỉ bị đóng băng khối tài sản 360 triệu USD, vợ chồng Trương Đình và Lâm Thoại Dương còn đối mặt với nhiều vụ kiện từ phía đối tác nhưng đều bị xử thua.

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