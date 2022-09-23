Trương Đình và chồng liên tiếp bị tòa xử thua kiện, đền bù thiệt hại với số tiền 'khủng'

Sao quốc tế 23/09/2022 15:48

Vợ chồng Trương Đình và Lâm Thoại Dương hiện đang phải đối mặt với nhiều vụ kiện khác nhau trong khi khối tài sản trị giá hàng trăm triệu USD bị đóng băng.

Trang 163 đưa tin, công ty TST của Trương ĐìnhLâm Thoại Dương phải tiến hành bồi thường thiệt hại cho một đối tác cũ sau khi kháng cáo bất thành. Cụ thể, phía TST được cho là mới chỉ thanh toán 456.000 NDT (hơn 1,5 tỷ đồng) trong tổng số 760.000 NDT (hơn 2,5 tỷ đồng) cho công ty văn hóa Thượng Hải Hòa Tùng sau khi hai bên hợp tác để thực hiện video quảng cáo hồi tháng 5/2020.

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Trương Đình và Lâm Thoại Dương bị xử thua kiện liên tiếp - Ảnh: Internet

Khi công ty văn hóa Thượng Hải Hòa Tùng đâm đơn kiện, phía TST bị xử thua nhưng lại kháng cáo. Đến nay, tòa án xác định rằng công ty văn hóa Thượng Hải Hòa Tùng đã thực hiện mọi nghĩa vị nên phía Trương Đình phải thực hiện thanh toán số tiền theo đúng hợp đồng ký kết trước đó và bồi thường thêm với tổng số 396.000 NDT (hơn 1,3 tỷ đồng).

Trước đó, vào đầu tháng 9 vừa qua, một công ty khác do Lâm Thoại Dương đứng tên đã bị công ty TNHH quản lý đầu tư Thượng Hải Minli kiện vì vi phạm hợp đồng, không thanh toán tiền đầu tư đúng hạn. Tuy nhiên, phía Lâm Thoại Dương lại khẳng định rằng số tiền 5 triệu NDT (gần 16,7 tỷ đồng) của nguyên đơn đầu tư là thông qua bên thứ ba nên không thuộc trách nhiệm của bên ông xử lý.

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Vợ chồng Trương Đình sử dụng mô hình kinh doanh đa cấp để làm giàu - Ảnh: Internet

Trước lập luận này của Lâm Thoại Dương, phía công ty TNHH quản lý đầu tư Thượng Hải Minli đã đưa được các chứng cứ bao gồm các hóa đơn thanh toán, chứng minh có số đầu tư ban đầu cùng cam kết nhận 30% tiền lợi nhuận. Vì vậy, tòa án đã đưa ra phán quyết cuối cùng là phía Lâm Thoại Dương phải trả lại 5 triệu NDT (hơn 16,7 tỷ đồng) và trả thêm cả phần lãi suất.

Cuối năm 2021 vừa qua, công ty Dowell của vợ chồng Trương Đình đã bị bị Cục Quản lý, Giám sát thị trường thành phố Thạch Gia Trang, Bắc Kinh phong tỏa khối tài sản trị giá 94 triệu USD (2,2 nghìn tỷ đồng). Vào tháng 4/2022, diễn viên Trương Đình tiếp tục bị tịch thu thêm tổng cộng 96 bất động sản ở Thượng Hải với tổng giá trị hơn 266 triệu USD (5,3 nghìn tỷ đồng). Được biết, các tài sản bị tịch thu là để phục vụ cho công tác điều tra và đền bù tổn thất cho hàng chục nghìn nạn nhân bị hại vì mô hình kinh doanh đa cấp của cặp đôi nổi tiếng.

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