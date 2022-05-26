Vợ chồng Trương Đình điêu đứng một thời gian dài sau khi bị phong tỏa tài sản 360 triệu USD

Sao quốc tế 26/05/2022 07:30

Trương Đình cho biết biện pháp ngăn chặn tài sản suốt 6 tháng qua đang gây khó khăn cho công ty Dowell. Vì dịch bệnh ở Thượng Hải, Dowell ngừng làm việc từ cuối tháng 3. Việc không được sử dụng nguồn vốn trong bối cảnh hoạt động xuất - nhập hàng hóa bị đình trệ khiến công ty của nữ diễn viên điêu đứng.

Ngày 25/5, Sina đưa tin công ty Dowell do vợ chồng diễn viên Trương Đình - Lâm Thoại Dương làm chủ đã khởi kiện Cục giám sát thị trường thành phố Thạch Gia Trang. Trong đơn kiện, cặp sao Đài Loan yêu cầu tòa án gỡ phong tỏa khối tài sản 360 triệu USD.

Vợ chồng Trương Đình điêu đứng một thời gian dài sau khi bị phong tỏa tài sản 360 triệu USD - Ảnh 1
Vợ chồng Trương Đình điêu đứng sau khi bị phong tỏa tài sản - Ảnh: Internet

 

Trương Đình cho biết biện pháp ngăn chặn tài sản suốt 6 tháng qua đang gây khó khăn cho công ty Dowell. Vì dịch bệnh ở Thượng Hải, Dowell ngừng làm việc từ cuối tháng 3. Việc không được sử dụng nguồn vốn trong bối cảnh hoạt động xuất - nhập hàng hóa bị đình trệ khiến công ty của nữ diễn viên điêu đứng.

"Khối lượng lớn tài sản công ty không thể giao dịch khiến chúng tôi lâm vào cảnh kiệt quệ nguồn vốn. Sau thời gian dài đắn đo, vợ chồng tôi lấy hết can đảm đứng lên bảo vệ quyền lợi cho chính mình và hàng trăm nhân viên của Dowell", ngôi sao Võ Mị Nương truyền kỳ chia sẻ với ETtoday.

Nữ diễn viên cũng cho rằng vụ việc của cô không được xử lý thỏa đáng. Cáo buộc kinh doanh phi pháp của Dowell đang trong giai đoạn điều tra nhưng thông tin đã xuất hiện tràn lan trên mặt báo. Điều này khiến Trương Đình - Lâm Thoại Dương tổn hại danh tiếng, bị đối tác quay lưng và hứng chỉ trích dữ dội từ dư luận. Còn công ty chịu thiệt hại hàng trăm nghìn NDT mỗi ngày.

Vợ chồng Trương Đình điêu đứng một thời gian dài sau khi bị phong tỏa tài sản 360 triệu USD - Ảnh 2
Gia đình Trương Đình - Ảnh: Internet

 

Được biết, cuối năm 2021, truyền thông Trung Quốc đưa tin, công ty của vợ chồng nữ nghệ sĩ Trương Đình và nam diễn viên Lâm Thoại Dương đã bị niêm phong tài sản. Theo đó, Cục Quản lý Giám sát thị trường thành phố Thạch Gia Trang, Hà Bắc, Trung Quốc đã phong tỏa tài sản 600 triệu nhân dân tệ (hơn 94 triệu USD) của Dowell - công ty do vợ chồng Trương Đình và Lâm Thoại Dương đứng tên vì có dấu hiệu kinh doanh đa cấp trái phép.

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