Hậu bê bối kinh doanh đa cấp, Trương Đình lần đầu lộ diện với vẻ ngoài tiều tụy

Nữ diễn viên Trương Đình mới đây đã tái xuất sau ồn ào công ty của cô và chồng bị điều tra và phong tỏa khối tài sản 600 triệu NDT.

Sau ồn ào kinh doanh đa cấp và bị đóng băng khối tài sản khổng lồ, Trương Đình mới đây đã tái xuất thông qua video mừng 8 năm thành lập công ty. Trong clip, nữ diễn viên còn quảng bá những sản phẩm mới ra mắt của công ty cô. Đây cũng là lần xuất hiện đầu tiên của cô kể từ khi công ty của cô và chồng gặp biến cố.

Trương Đình lần đầu xuất hiện sau lùm xùm của công ty - Ảnh: Internet

Trong video, Trương Đình mặc đẹp, trang điểm kỹ càng và đeo trang sức đắt tiền. Có thể thấy, tâm trạng của nữ diễn viên đã vui vẻ hơn đôi chút so với khi công ty của cô mới vướng vào bê bối, tuy nhiên gương mặc cô khá hốc hác, lộ ra vẻ tiều tụy thấy rõ. Nhiều khán giả đã đặt ra câu hỏi, phải chăng cô đã phần nào rửa sạch hàm oan của mình trong vụ bê bối kia.

Nữ diễn viên hốc hác thấy rõ so với thời gian trước - Ảnh: Internet

Vào ngày 25/5 vừa qua, công ty Dowell do vợ chồng Trương Đình và Lâm Thoại Dương làm chủ đã đệ đơn kiện Cụ giám sát thị trường thành phố Thạch Gia Trang, yêu cầu tòa án gỡ phong tỏa với khối tài sản trị giá 600 triệu NDT.

Công ty của Trương Đình và Lâm Thoại Dương gặp khó khăn do tài sản bị phong tỏa - Ảnh: Internet

Theo đó, suốt 6 tháng qua, công ty Dowell đã đối mặt với khó khăn do biện pháp ngăn chặn tài sản. Từ cuối tháng 3/2022, công ty đã buộc phải ngừng hoạt động do tình hình dịch bệnh ở Thượng Hải. Việc không được sử dụng nguồn vốn trong tình hình hoạt động xuất – nhập hàng hóa bị đình trệ khiến công ty của cô điêu đứng.

“Khối lượng lớn tài sản công ty không thể giao dịch khiến chúng tôi lâm vào cảnh kiệt quệ nguồn vốn. Sau thời gian dài đắn đo, vợ chồng tôi lấy hết can đảm đứng lên bảo vệ quyền lợi cho chính mình và hàng trăm nhân viên của Dowell.” - Trương Đình chia sẻ.

Vợ chồng Trương Đình điêu đứng một thời gian dài sau khi bị phong tỏa tài sản 360 triệu USD Trương Đình cho biết biện pháp ngăn chặn tài sản suốt 6 tháng qua đang gây khó khăn cho công ty Dowell. Vì dịch bệnh ở Thượng Hải, Dowell ngừng làm việc từ cuối tháng 3. Việc không được sử dụng nguồn vốn trong bối cảnh hoạt động xuất - nhập hàng hóa bị đình trệ khiến công ty của nữ diễn viên điêu đứng.

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