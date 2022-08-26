Trương Đình và chồng hầu tòa vì cáo buộc kinh doanh đa cấp

Vợ chồng nữ diễn viên Trương Đình sắp tới sẽ phải dự phiên điều trần vì các cáo buộc kinh doanh đa cấp của công ty Dowell.

Trang iFeng đưa tin, hai phiên điều trần sẽ được tổ chức lần lượt vào cuối tháng 9 và đầu tháng 10 sắp tới về vụ án hai vợ chồng Trương Đình - Lâm Thoại Dương điều hành công ty kinh doanh đa cấp. Cặp đôi nổi tiếng đã mời hàng chụp luật sư bào chữa trong vụ việc này. Trương Đình - Lâm Thoại Dương sẽ dự phiên điều trần vào cuối tháng 9 và đầu tháng 10 sắp tới - Ảnh: Internet Theo cơ quan chức năng, số tiền phạm pháp liên quan đến đường dây trục lợi bất chính của Trương Đình và Lâm Thoại Dương lên đến 10 tỷ NDT (1,45 tỷ USD).

Hiện tại, Trương Đình và Lâm Thoại Dương đang ở Malaysia và thành lập một trụ sở công ty mới tại đây. Công chúng cho rằng thái độ bình thản của hai vợ chồng tại nước ngoài là hành động thách thức và xem thường luật pháp. Trước đó, vào cuối tháng 6 vừa qua, tòa án đã ra quyết định sẽ gỡ bỏ phong tỏa một phần tài sản của vợ chồng Trương Đình - Lâm Thoại Dương. Trước đó, khối tài sản trị giá 360 triệu USD đã bị đóng băng, trong đó tài sản riêng của Trương Đình là 298 triệu USD.

Trước đó, vào cuối tháng 6 vừa qua, tòa án đã ra quyết định sẽ gỡ bỏ phong tỏa một phần tài sản của vợ chồng Trương Đình - Lâm Thoại Dương - Ảnh: Internet Động thái này của tòa án là vì Trương Đình đã đệ đơn kiện Cục Quản lý, Giám sát thị trường thành phố Thạch Gia Trang với lý do cơ quan này đã đóng băng vượt mức số tiền áp dụng cho việc phong tỏa của người bị điều tra. Việc bị phong tỏa toàn bộ tài sản đã khiến công ty của hai vợ chồng điêu đứng, đặc biệt là trong thời điểm dịch bệnh như hiện tại. Vì thế nữ diễn viên đã yêu cầu hủy bỏ việc ngăn chặn dịch chuyển tài sản. Cuối năm 2021 vừa qua, công ty Dowell của vợ chồng Trương Đình đã bị bị Cục Quản lý, Giám sát thị trường thành phố Thạch Gia Trang, Bắc Kinh phong tỏa khối tài sản trị giá 94 triệu USD. Vào tháng 4/200, diễn viên Trương Đình tiếp tục bị tịch thu thêm tổng cộng 96 bất động sản ở Thượng Hải với tổng giá trị hơn 266 triệu USD. Được biết, các tài sản bị tịch thu là để phục vụ cho công tác điều tra và đền bù tổn thất cho hàng chục nghìn nạn nhân bị hại vì mô hình kinh doanh đa cấp của cặp đôi nổi tiếng.

Khối tài sản hàng trăm triệu USD của vợ chồng Trương Đình được gỡ bỏ phong tỏa Việc tài sản bị phong tỏa trong nhiều tháng đã khiến công ty của vợ chồng Trương Đình điêu đứng khi không thể chi trả cho các chi phí đảm bảo hoạt động.

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