Khối tài sản hàng trăm triệu USD của vợ chồng Trương Đình được gỡ bỏ phong tỏa

Sao quốc tế 26/06/2022 13:46

Việc tài sản bị phong tỏa trong nhiều tháng đã khiến công ty của vợ chồng Trương Đình điêu đứng khi không thể chi trả cho các chi phí đảm bảo hoạt động.

Trang Sina đưa tin vào ngày 25/6, tòa án đã ra quyết định sẽ gỡ bỏ phong tỏa một phần tài sản của vợ chồng Trương Đình - Lâm Thoại Dương. Trước đó, khối tài sản trị giá 360 triệu USD đã bị đóng băng, trong đó tài sản riêng của Trương Đình là 298 triệu USD.

truong dinh 1
Tòa án đã ra quyết định sẽ gỡ bỏ phong tỏa một phần tài sản của vợ chồng Trương Đình - Lâm Thoại Dương - Ảnh: Internet

Tháng 5 vừa qua, Trương Đình đã đệ đơn kiện Cục Quản lý, Giám sát thị trường thành phố Thạch Gia Trang với lý do cơ quan này đã đóng băng vượt mức số tiền áp dụng cho việc phong tỏa của người bị điều tra.

Việc bị phong tỏa toàn bộ rài sản đã khiến công ty của hai vợ chồng điêu đứng, đặc biệt là trong thời điểm dịch bệnh như hiện tại. Vì thế nữ diễn viên đã yêu cầu hủy bọ việc ngăn chặn dịch chuyển tài sản.

Cách đây không lâu, Trương Đình đã livestream giới thiệu sản phẩm mới của thương hiệu mỹ phẩm TST Court Secret nhân dịp 8 năm thành lập. Nữ diễn viên khá tươi tắn và có thàn sắc ổn hơn nhiều so với khi mới bị điều tra.

truong dinh 2
Vụ án kinh doanh đa cấp của Trương Đình - Lâm Thoại Dương vẫn đang trong quá trình củng cố hồ sơ - Ảnh: Internet

Cuối năm 2021 vừa qua, công ty Dowell của vợ chồng Trương Đình đã bị bị Cục Quản lý, Giám sát thị trường thành phố Thạch Gia Trang, Bắc Kinh phong tỏa khối tài sản trị giá 94 triệu USD. Vào tháng 4/200, diễn viên Trương Đình tiếp tục bị tịch thu thêm tổng cộng 96 bất động sản ở Thượng Hải với tổng giá trị hơn 266 triệu USD. Được biết, các tài sản bị tịch thu là để phục vụ cho công tác điều tra và đền bù tổn thất cho hàng chục nghìn nạn nhân bị hại vì mô hình kinh doanh đa cấp của cặp đôi nổi tiếng.

Hậu bê bối kinh doanh đa cấp, Trương Đình lần đầu lộ diện với vẻ ngoài tiều tụy

Hậu bê bối kinh doanh đa cấp, Trương Đình lần đầu lộ diện với vẻ ngoài tiều tụy

Nữ diễn viên Trương Đình mới đây đã tái xuất sau ồn ào công ty của cô và chồng bị điều tra và phong tỏa khối tài sản 600 triệu NDT.

Xem thêm
Từ khóa:   Trương Đình Lâm Thoại Dương diễn viên Trương Đình sao Hoa ngữ sao châu Á

TIN LIÊN QUAN

Hậu bê bối kinh doanh đa cấp, Trương Đình lần đầu lộ diện với vẻ ngoài tiều tụy

Hậu bê bối kinh doanh đa cấp, Trương Đình lần đầu lộ diện với vẻ ngoài tiều tụy

Vợ chồng Trương Đình điêu đứng một thời gian dài sau khi bị phong tỏa tài sản 360 triệu USD

Vợ chồng Trương Đình điêu đứng một thời gian dài sau khi bị phong tỏa tài sản 360 triệu USD

Vợ cũ Lâm Thoại Dương công khai khẳng định Trương Đình là ‘tiểu tam’ sau 22 năm im lặng

Vợ cũ Lâm Thoại Dương công khai khẳng định Trương Đình là ‘tiểu tam’ sau 22 năm im lặng

Cao tay như Trương Đình, tặng ‘em gái mưa’ của chồng đồng hồ hàng hiệu dập tắt tin đồn hôn nhân rạn nứt

Cao tay như Trương Đình, tặng ‘em gái mưa’ của chồng đồng hồ hàng hiệu dập tắt tin đồn hôn nhân rạn nứt

Vợ chồng Trương Đình – Lâm Thoại Dương một năm đóng thuế hơn 7000 tỷ đồng, nhân viên được thưởng Tết 10 tháng lương

Vợ chồng Trương Đình – Lâm Thoại Dương một năm đóng thuế hơn 7000 tỷ đồng, nhân viên được thưởng Tết 10 tháng lương

Trước nghi án Lâm Thoại Dương ngoại tình, Trương Đình vẫn lãng mạn thế này đây

Trước nghi án Lâm Thoại Dương ngoại tình, Trương Đình vẫn lãng mạn thế này đây

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 57 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 47 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 47 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 8 giờ 12 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 47 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 47 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 47 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 2 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 11 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI