Khối tài sản hàng trăm triệu USD của vợ chồng Trương Đình được gỡ bỏ phong tỏa

Việc tài sản bị phong tỏa trong nhiều tháng đã khiến công ty của vợ chồng Trương Đình điêu đứng khi không thể chi trả cho các chi phí đảm bảo hoạt động.

Trang Sina đưa tin vào ngày 25/6, tòa án đã ra quyết định sẽ gỡ bỏ phong tỏa một phần tài sản của vợ chồng Trương Đình - Lâm Thoại Dương. Trước đó, khối tài sản trị giá 360 triệu USD đã bị đóng băng, trong đó tài sản riêng của Trương Đình là 298 triệu USD.

Tòa án đã ra quyết định sẽ gỡ bỏ phong tỏa một phần tài sản của vợ chồng Trương Đình - Lâm Thoại Dương - Ảnh: Internet

Tháng 5 vừa qua, Trương Đình đã đệ đơn kiện Cục Quản lý, Giám sát thị trường thành phố Thạch Gia Trang với lý do cơ quan này đã đóng băng vượt mức số tiền áp dụng cho việc phong tỏa của người bị điều tra.

Việc bị phong tỏa toàn bộ rài sản đã khiến công ty của hai vợ chồng điêu đứng, đặc biệt là trong thời điểm dịch bệnh như hiện tại. Vì thế nữ diễn viên đã yêu cầu hủy bọ việc ngăn chặn dịch chuyển tài sản.

Cách đây không lâu, Trương Đình đã livestream giới thiệu sản phẩm mới của thương hiệu mỹ phẩm TST Court Secret nhân dịp 8 năm thành lập. Nữ diễn viên khá tươi tắn và có thàn sắc ổn hơn nhiều so với khi mới bị điều tra.

Vụ án kinh doanh đa cấp của Trương Đình - Lâm Thoại Dương vẫn đang trong quá trình củng cố hồ sơ - Ảnh: Internet

Cuối năm 2021 vừa qua, công ty Dowell của vợ chồng Trương Đình đã bị bị Cục Quản lý, Giám sát thị trường thành phố Thạch Gia Trang, Bắc Kinh phong tỏa khối tài sản trị giá 94 triệu USD. Vào tháng 4/200, diễn viên Trương Đình tiếp tục bị tịch thu thêm tổng cộng 96 bất động sản ở Thượng Hải với tổng giá trị hơn 266 triệu USD. Được biết, các tài sản bị tịch thu là để phục vụ cho công tác điều tra và đền bù tổn thất cho hàng chục nghìn nạn nhân bị hại vì mô hình kinh doanh đa cấp của cặp đôi nổi tiếng.

Hậu bê bối kinh doanh đa cấp, Trương Đình lần đầu lộ diện với vẻ ngoài tiều tụy Nữ diễn viên Trương Đình mới đây đã tái xuất sau ồn ào công ty của cô và chồng bị điều tra và phong tỏa khối tài sản 600 triệu NDT.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khoi-tai-san-hang-tram-trieu-usd-cua-vo-chong-truong-dinh-duoc-go-bo-phong-toa-479086.html