'Ngọc nữ nhiều thị phi' Trương Đình tiếp tục thua kiện, đối diện với án phạt lên đến 1,3 tỷ USD

Sao quốc tế 01/11/2022 16:05

Trương Đình thêm một lần nữa vướng vào thị phi khiến netizen lắc đầu ngao ngán.

Trương Đình 51 tuổi, nổi tiếng qua nhiều tác phẩm như Chiếc ly thần, Trộm long tráo phụng, Lưu Bá Ôn truyền kỳ, Bao Thanh Thiên,Võ Mỵ Nương truyền kỳ... Thời xuân sắc, cô được mệnh danh "ngọc nữ" nhờ vẻ tươi sáng, nụ cười má lúm. Tuy nhiên, khi đang đứng ở trên đỉnh cao của danh vọng, người đẹp này lại liên tiếp khiến cho hình ảnh của mình xấu dần đi trong mắt khán giả khi vướng phải nhiều lùm xùm như ồn ào cướp chồng, kinh doanh đa cấp bất hợp pháp....

'Ngọc nữ nhiều thị phi' Trương Đình tiếp tục thua kiện, đối diện với án phạt lên đến 1,3 tỷ USD - Ảnh 1
Trương Đình và ông xã Lâm Thoại Dương - Ảnh: Internet 

Mới đây theo nhiều nguồn tin uy tín xứ Trung, vụ án kinh doanh đa cấp của vợ chồng diễn viên Trương Đình - Lâm Thoại Dương tổ chức xét xử vào ngày 4/11, tại thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc).

'Ngọc nữ nhiều thị phi' Trương Đình tiếp tục thua kiện, đối diện với án phạt lên đến 1,3 tỷ USD - Ảnh 2
Cặp đôi đang đứng trước nguy cơ phạt nộp phạt số tiền lên đến 1,3 tỷ USD - Ảnh: Internet 

Cụ thể vụ việc có 19 người liên quan đến án kinh tế này được triệu tập hầu tòa, trong đó gồm Trương Đình, Lâm Thoại Dương và nữ diễn viên Đào Hồng. Đào Hồng bị điều tra vào đầu tháng 4 vì đầu tư vào công ty đa cấp của vợ chồng Trương Đình, nhận lãi hàng chục triệu USD trong ba năm. Dù cho trước đo nữ diễn viên đã rút vốn khỏi công ty nhưng theo quy định của luật pháp Trung Quốc cô vẫn sẽ xử phạt. 

Trở lại với Trương Đình, theo như những nguồn tin đã xác nhận nếu mọi chuyện không diễn ra theo ý muốn của mỹ nhân này khả năng cao cô sẽ bị phạt số tiền lên đến 1,3 tỷ USD - con số đủ khiến cho cặp đôi buộc phải phá sản, đồng thời góp phần biến những nỗ lực trước đây của họ đều trở nên vô nghĩa. 

'Ngọc nữ nhiều thị phi' Trương Đình tiếp tục thua kiện, đối diện với án phạt lên đến 1,3 tỷ USD - Ảnh 3
Trương Đình đã nộp những giấy tờ nhằm chứng minh số tiền của cô là hợp pháp nhưng đều bị tòa bác bỏ - Ảnh: Internet 

Trước đó vào cuối năm 2021, công ty Dowell của Trương Đình - Lâm Thoại Dương bị Cục Quản lý Giám sát thị trường thành phố Thạch Gia Trang phong tỏa khối tài sản 600 triệu NDT (94 triệu USD). Tháng 4, Trương Đình tiếp tục bị tịch thu 96 bất động sản ở Thượng Hải (Trung Quốc), với tổng giá trị hơn 266 triệu USD.

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Vợ chồng Trương Đình và Lâm Thoại Dương hiện đang phải đối mặt với nhiều vụ kiện khác nhau trong khi khối tài sản trị giá hàng trăm triệu USD bị đóng băng.

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