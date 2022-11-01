Kết hôn đúng người, Giả Tịnh Văn vẫn được xem là "công chúa" bởi nhan sắc choáng ngợp, quyến rũ tuổi U50

Khó ai đoán được Tịnh Văn đã chạm ngưỡng 50 tuổi và đã là mẹ của 3 con.

Mới đây, Giả Tịnh Văn vừa tham gia một sự kiện nổi bật. Sự có mặt của cô nhanh chóng thu hút ống kính máy ảnh. Đã lâu mới thấy "Công chúa Triệu Mẫn" lộ diện. Cô thực sự khiến khán giả choáng ngợp vì nhan sắc quyến rũ tuổi U50.

Trong ảnh, Giả Tịnh Văn diện váy tím khoét cổ sâu. Cô khéo khoe được body chuẩn dù đã ngoài 40 tuổi và qua 3 lần sinh nở. Dường như Giả Tịnh Văn bị thời gian bỏ quên vì cô chẳng thay đổi nhiều so với thời con gái. Dễ hiều vì sao mà bao năm nay, người hâm mộ vẫn ưu ái nói cô là "Công chúa Triệu Mẫn đẹp nhất màn ảnh".

Dù đã là U50, nhưng bà mẹ 3 con vẫn sở hữu body nuột nà, khỏe khoắn.

Để giữ vững phong độ hiện tại, cô rất chăm chỉ luyện tập yoga duy trì vóc dáng. Mỗi tuần, bà mẹ 3 con đều đến phòng tập gym 4 lần. Ngoài body chuẩn, Giả Tịnh Văn còn có làn da căng mịn màng. Được biết, cô không ăn kiêng mà sử dụng nhiều sản phẩm cân băng dưỡng chất. Giả Tịnh Văn luôn xây dựng một thực đơn cân bằng đủ các nhóm chất. Nguyên tắc của nữ diễn viên là ăn theo thứ tự các món canh, sau đó đến rau, cá và thịt, cuối cùng là tinh bột. Bởi vậy, dù đã ngoài 40 nhưng làn da của Giả Tịnh Văn là ao ước của rất nhiều người.

Cô nàng rất chăm chỉ tập luyện yogab để gìn giữ sức khỏe và vóc dáng. Cô cũng thường chia sẻ những video tập luyện của mình đến độc giả.

Cô thường sẽ sử dụng các thực phẩm nóng và nấu chín.

Giả Tịnh Văn sinh năm 1974 tại Đài Bắc (Đài Loan) trong một gia đình có truyền thống kinh doanh. Cô xuất thân danh giá, học thức dưới sự giáo dục nghiêm khắc của bố mẹ. Từ nhỏ, Giả Tịnh Văn thể hiện niềm yêu thích với nghệ thuật và có chí hướng riêng nên được gia đình hết lòng ủng hộ.

Với ngoại hình xinh đẹp, nổi bật với đôi mắt sáng, cô được các nhà sản xuất chú ý. Năm 1994, cô tham gia đóng vai chính trong Năm đó chúng ta đều ác. Trong những năm đầu sự nghiệp, người đẹp làm việc chăm chỉ với 16 tác phẩm lớn nhỏ lần lượt lên sóng.

Giả Tịnh Văn

Giải thưởng đầu tiên đánh dấu bước ngoặt trong sự nghiệp của Giả Tịnh Văn là danh hiệu "Nghệ sĩ mới xuất sắc" tại lễ trao giải Kim Chung Đài Loan năm 1997. Không lâu sau, nữ diễn viên chuyển tới Đại lục để tiếp tục theo đuổi đam mê diễn xuất. Điểm sáng trong sự nghiệp của cô là vai Triệu mẫn trong Ỷ thiên đồ long ký năm 2003.

Tên tuổi nữ diễn viên cũng các bạn diễn như Tô Hữu Bằng, Cao Viên Viên, Trần Tử Hàm được khán giả nhớ tới nhờ thành công bộ phim. Tới nay, cô vẫn được coi là nàng Triệu Mẫn xinh đẹp và thông minh nhất màn ảnh Hoa ngữ.

Đang trên đỉnh cao sự nghiệp với danh hiệu Nữ thần cổ trang, Giả Tịnh Văn bất ngờ tuyên bố mang thai vào năm 2005. Dẫu vậy cô không công khai danh tính chồng hay bạn trai. Nửa năm sau khi con gái chào đời, cô mới tuyên bố kết hôn cùng Tôn Chí Hạo - một thiếu gia giàu có, cũng kể từ đó mà bi kịch đã xảy ra với cô.

Được giả cho nhà hào môn nhưng cô phải chịu những ánh mắt định kiến và sự hà khắc của nhà chồng. Mẹ chồng cô từng yêu cầu xét nghiệm ADN của cháu gái để chứng minh huyết thống khiến cho nữ diễn viên uất ức.

Bên cạnh đó, Tôn Chí Hạo thường xuyên vướng vào loạt scandal qua lại với các người đẹp. Quá khứ ăn chơi trác táng của thiếu gia họ Tôn cũng được người hâm mộ Giả Tịnh Văn đào bới và chỉ trích gay gắt.

Giả Tịnh Văn và cuộc hôn nhân nhiều nước mắt với chồng cũ Tôn Chí Hạo.

Sau gần ba năm chung sống, mối quan hệ vợ chồng Giả Tịnh Văn - Tôn Chí Hạo bắt đầu có dấu hiệu rạn nứt. Thậm chí một năm trước khi ly hôn, Giả Tịnh Văn thường xuyên bị chồng đánh đập, hành hung.

Năm 2010, Giả Tịnh Văn và Tôn Chí Hạo ly hôn. Cả hai mất thời gian dài tranh quyền nuôi con. Thậm chí cô còn mở cuộc họp báo cầu cứu mọi người vì không được gặp con gái do chồng cũ đưa cô bé ra nước ngoài trốn. Đó thực sự là những tháng ngày địa ngục của Giả Tịnh Văn.

Sau ly hôn, nữ diễn viên cố gắng quay trở lại với công việc. Cô tái xuất màn ảnh nhỏ với các vai diễn mạnh mẽ và vẫn giữ phong độ ổn định về diễn xuất. Một thời gian sau, cô quen biết nam diễn viên Tu Kiệt Khải - người kém mình 9 tuổi. Cặp đôi đăng ký kết hôn năm 2015 và làm lễ cưới 3 năm sau đó. Sau 6 năm bên nhau, họ xây dựng tổ ấm với hai con gái.

Sau khi ly hôn chồng cũ, bẵng đi một thời gian cuối cùng Giả Tịnh Văn cũng có cuộc hôn nhân hạnh phúc bên Tu Kiệt Giai.

Hiện tại cô đang có cuộc hôn nhân hạnh phúc, viên mãn. Ở bên ông xã kém tuổi Tu Kiệt Giai, nàng Triệu Mẫn được sống đúng với bản thân. Cô được chồng yêu chiều và chăm sóc rất chu đáo. Đó cũng là một trong những bí quyết giúp cô nàng ngày càng xinh đẹp và tỏa sáng.