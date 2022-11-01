Kết hôn đúng người, Giả Tịnh Văn vẫn được xem là "công chúa" bởi nhan sắc choáng ngợp, quyến rũ tuổi U50

Sao quốc tế 01/11/2022 12:10

Trải qua nhiều đau khổ, nữ diễn viên giờ đây đã có thể mỉm cười với tổ ấm nhỏ viên mãn, hạnh phúc, nhan sắc cũng từ đấy mà ngày càng trẻ trung, xinh đẹp hẳn.

Mới đây, Giả Tịnh Văn vừa tham gia một sự kiện nổi bật. Sự có mặt của cô nhanh chóng thu hút ống kính máy ảnh. Đã lâu mới thấy "Công chúa Triệu Mẫn" lộ diện. Cô thực sự khiến khán giả choáng ngợp vì nhan sắc quyến rũ tuổi U50.

Kết hôn đúng người, Giả Tịnh Văn vẫn được xem là 'công chúa' bởi nhan sắc choáng ngợp, quyến rũ tuổi U50 - Ảnh 1

Khó ai đoán được Tịnh Văn đã chạm ngưỡng 50 tuổi và đã là mẹ của 3 con. 

Trong ảnh, Giả Tịnh Văn diện váy tím khoét cổ sâu. Cô khéo khoe được body chuẩn dù đã ngoài 40 tuổi và qua 3 lần sinh nở. Dường như Giả Tịnh Văn bị thời gian bỏ quên vì cô chẳng thay đổi nhiều so với thời con gái. Dễ hiều vì sao mà bao năm nay, người hâm mộ vẫn ưu ái nói cô là "Công chúa Triệu Mẫn đẹp nhất màn ảnh".

Kết hôn đúng người, Giả Tịnh Văn vẫn được xem là 'công chúa' bởi nhan sắc choáng ngợp, quyến rũ tuổi U50 - Ảnh 2

Kết hôn đúng người, Giả Tịnh Văn vẫn được xem là 'công chúa' bởi nhan sắc choáng ngợp, quyến rũ tuổi U50 - Ảnh 3

Dù đã là U50, nhưng bà mẹ 3 con vẫn sở hữu body nuột nà, khỏe khoắn.

Để giữ vững phong độ hiện tại, cô rất chăm chỉ luyện tập yoga duy trì vóc dáng. Mỗi tuần, bà mẹ 3 con đều đến phòng tập gym 4 lần. Ngoài body chuẩn, Giả Tịnh Văn còn có làn da căng mịn màng. Được biết, cô không ăn kiêng mà sử dụng nhiều sản phẩm cân băng dưỡng chất. Giả Tịnh Văn luôn xây dựng một thực đơn cân bằng đủ các nhóm chất. Nguyên tắc của nữ diễn viên là ăn theo thứ tự các món canh, sau đó đến rau, cá và thịt, cuối cùng là tinh bột. Bởi vậy, dù đã ngoài 40 nhưng làn da của Giả Tịnh Văn là ao ước của rất nhiều người.

Kết hôn đúng người, Giả Tịnh Văn vẫn được xem là 'công chúa' bởi nhan sắc choáng ngợp, quyến rũ tuổi U50 - Ảnh 4

Kết hôn đúng người, Giả Tịnh Văn vẫn được xem là 'công chúa' bởi nhan sắc choáng ngợp, quyến rũ tuổi U50 - Ảnh 5

Cô nàng rất chăm chỉ tập luyện yogab để gìn giữ sức khỏe và vóc dáng. Cô cũng thường chia sẻ những video tập luyện của mình đến độc giả. 

Kết hôn đúng người, Giả Tịnh Văn vẫn được xem là 'công chúa' bởi nhan sắc choáng ngợp, quyến rũ tuổi U50 - Ảnh 6

Cô thường sẽ sử dụng các thực phẩm nóng và nấu chín. 

Giả Tịnh Văn sinh năm 1974 tại Đài Bắc (Đài Loan) trong một gia đình có truyền thống kinh doanh. Cô xuất thân danh giá, học thức dưới sự giáo dục nghiêm khắc của bố mẹ. Từ nhỏ, Giả Tịnh Văn thể hiện niềm yêu thích với nghệ thuật và có chí hướng riêng nên được gia đình hết lòng ủng hộ. 

Với ngoại hình xinh đẹp, nổi bật với đôi mắt sáng, cô được các nhà sản xuất chú ý. Năm 1994, cô tham gia đóng vai chính trong Năm đó chúng ta đều ác. Trong những năm đầu sự nghiệp, người đẹp làm việc chăm chỉ với 16 tác phẩm lớn nhỏ lần lượt lên sóng. 

Kết hôn đúng người, Giả Tịnh Văn vẫn được xem là 'công chúa' bởi nhan sắc choáng ngợp, quyến rũ tuổi U50 - Ảnh 7
Giả Tịnh Văn 

Giải thưởng đầu tiên đánh dấu bước ngoặt trong sự nghiệp của Giả Tịnh Văn là danh hiệu "Nghệ sĩ mới xuất sắc" tại lễ trao giải Kim Chung Đài Loan năm 1997. Không lâu sau, nữ diễn viên chuyển tới Đại lục để tiếp tục theo đuổi đam mê diễn xuất. Điểm sáng trong sự nghiệp của cô là vai Triệu mẫn trong Ỷ thiên đồ long ký năm 2003.

Tên tuổi nữ diễn viên cũng các bạn diễn như Tô Hữu Bằng, Cao Viên Viên, Trần Tử Hàm được khán giả nhớ tới nhờ thành công bộ phim. Tới nay, cô vẫn được coi là nàng Triệu Mẫn xinh đẹp và thông minh nhất màn ảnh Hoa ngữ.

Kết hôn đúng người, Giả Tịnh Văn vẫn được xem là 'công chúa' bởi nhan sắc choáng ngợp, quyến rũ tuổi U50 - Ảnh 8

Kết hôn đúng người, Giả Tịnh Văn vẫn được xem là 'công chúa' bởi nhan sắc choáng ngợp, quyến rũ tuổi U50 - Ảnh 9

Đang trên đỉnh cao sự nghiệp với danh hiệu Nữ thần cổ trang, Giả Tịnh Văn bất ngờ tuyên bố mang thai vào năm 2005. Dẫu vậy cô không công khai danh tính chồng hay bạn trai. Nửa năm sau khi con gái chào đời, cô mới tuyên bố kết hôn cùng Tôn Chí Hạo - một thiếu gia giàu có, cũng kể từ đó mà bi kịch đã xảy ra với cô. 

Được giả cho nhà hào môn nhưng cô phải chịu những ánh mắt định kiến và sự hà khắc của nhà chồng. Mẹ chồng cô từng yêu cầu xét nghiệm ADN của cháu gái để chứng minh huyết thống khiến cho nữ diễn viên uất ức. 

Bên cạnh đó, Tôn Chí Hạo thường xuyên vướng vào loạt scandal qua lại với các người đẹp. Quá khứ ăn chơi trác táng của thiếu gia họ Tôn cũng được người hâm mộ Giả Tịnh Văn đào bới và chỉ trích gay gắt.

Kết hôn đúng người, Giả Tịnh Văn vẫn được xem là 'công chúa' bởi nhan sắc choáng ngợp, quyến rũ tuổi U50 - Ảnh 10
Giả Tịnh Văn và cuộc hôn nhân nhiều nước mắt với chồng cũ Tôn Chí Hạo. 

 

Sau gần ba năm chung sống, mối quan hệ vợ chồng Giả Tịnh Văn - Tôn Chí Hạo bắt đầu có dấu hiệu rạn nứt. Thậm chí một năm trước khi ly hôn, Giả Tịnh Văn thường xuyên bị chồng đánh đập, hành hung. 

Năm 2010, Giả Tịnh Văn và Tôn Chí Hạo ly hôn. Cả hai mất thời gian dài tranh quyền nuôi con. Thậm chí cô còn mở cuộc họp báo cầu cứu mọi người vì không được gặp con gái do chồng cũ đưa cô bé ra nước ngoài trốn. Đó thực sự là những tháng ngày địa ngục của Giả Tịnh Văn.

Sau ly hôn, nữ diễn viên cố gắng quay trở lại với công việc. Cô tái xuất màn ảnh nhỏ với các vai diễn mạnh mẽ và vẫn giữ phong độ ổn định về diễn xuất. Một thời gian sau, cô quen biết nam diễn viên Tu Kiệt Khải - người kém mình 9 tuổi. Cặp đôi đăng ký kết hôn năm 2015 và làm lễ cưới 3 năm sau đó. Sau 6 năm bên nhau, họ xây dựng tổ ấm với hai con gái. 

Kết hôn đúng người, Giả Tịnh Văn vẫn được xem là 'công chúa' bởi nhan sắc choáng ngợp, quyến rũ tuổi U50 - Ảnh 11

Sau khi ly hôn chồng cũ, bẵng đi một thời gian cuối cùng Giả Tịnh Văn cũng có cuộc hôn nhân hạnh phúc bên Tu Kiệt Giai.

Hiện tại cô đang có cuộc hôn nhân hạnh phúc, viên mãn. Ở bên ông xã kém tuổi Tu Kiệt Giai, nàng Triệu Mẫn được sống đúng với bản thân. Cô được chồng yêu chiều và chăm sóc rất chu đáo. Đó cũng là một trong những bí quyết giúp cô nàng ngày càng xinh đẹp và tỏa sáng. 

Kết hôn đúng người, Giả Tịnh Văn vẫn được xem là 'công chúa' bởi nhan sắc choáng ngợp, quyến rũ tuổi U50 - Ảnh 12Kết hôn đúng người, Giả Tịnh Văn vẫn được xem là 'công chúa' bởi nhan sắc choáng ngợp, quyến rũ tuổi U50 - Ảnh 13Kết hôn đúng người, Giả Tịnh Văn vẫn được xem là 'công chúa' bởi nhan sắc choáng ngợp, quyến rũ tuổi U50 - Ảnh 14

NÓNG: Ngô Khảng Nhân 'trần như nhộng' cùng Giả Tịnh Văn 'lăn sàn' trong phim mới

NÓNG: Ngô Khảng Nhân 'trần như nhộng' cùng Giả Tịnh Văn 'lăn sàn' trong phim mới

Trailer phim mới của Ngô Khảng Nhân và Giả Tịnh Văn hiện đang gây sốt với chi tiết nam chính "trần như nhộng" trong một cảnh quay.

Xem thêm
Từ khóa:   Giả Tịnh Văn Tu Kiệt Khải đời sống sao hoa ngữ sao hoa ngữ nhan sắc mỹ nhân Hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

NÓNG: Ngô Khảng Nhân 'trần như nhộng' cùng Giả Tịnh Văn 'lăn sàn' trong phim mới

NÓNG: Ngô Khảng Nhân 'trần như nhộng' cùng Giả Tịnh Văn 'lăn sàn' trong phim mới

Vương An Vũ thành công 'cưa đổ' chị đẹp Kim Thần, khoảnh khắc 'mật ngọt' khiến neizen mê đắm

Vương An Vũ thành công 'cưa đổ' chị đẹp Kim Thần, khoảnh khắc 'mật ngọt' khiến neizen mê đắm

Body chuẩn 3 vòng "căng cực": Hot girl được nhận xét là "phiên bản gợi cảm" của Angela Baby là ai?

Body chuẩn 3 vòng "căng cực": Hot girl được nhận xét là "phiên bản gợi cảm" của Angela Baby là ai?

Bóc trần nhan sắc chưa qua photoshop, tiểu hoa "hiện nguyên hình" khiến dân tình phải "há hốc mồm" vì không thể tin được

Bóc trần nhan sắc chưa qua photoshop, tiểu hoa "hiện nguyên hình" khiến dân tình phải "há hốc mồm" vì không thể tin được

Triệu Lộ Tư 'gây bão' với đôi chân dài thẳng tắp khi sánh đôi cùng Trần Triết Viễn

Triệu Lộ Tư 'gây bão' với đôi chân dài thẳng tắp khi sánh đôi cùng Trần Triết Viễn

"Cuộc chiến nhan sắc' không hồi kết giữa Bạch Lộc - Địch Lệ Nhiệt Ba: mỹ nhân Châu Sinh Như Cố 'thua sát nút' chỉ vì 1 chi tiết

"Cuộc chiến nhan sắc' không hồi kết giữa Bạch Lộc - Địch Lệ Nhiệt Ba: mỹ nhân Châu Sinh Như Cố 'thua sát nút' chỉ vì 1 chi tiết

TIN MỚI NHẤT

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Tâm sự 1 giờ 35 phút trước
Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Ngoại tình 2 giờ 35 phút trước
Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 35 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 5 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 45 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 50 phút trước
Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Video 7 giờ 5 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 50 phút trước
Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Video 8 giờ 5 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI