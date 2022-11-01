Bóc trần nhan sắc chưa qua photoshop, tiểu hoa "hiện nguyên hình" khiến dân tình phải "há hốc mồm" vì không thể tin được

Sao quốc tế 01/11/2022 09:40

Nhan sắc thật của dàn mỹ nhân hoa ngữ luôn là đề tài được rất nhiều người quan tâm.

Bên cạnh thước đo về mặt diễn xuất, nhan sắc của các mỹ nhân hàng đầu xứ Trung cũng thường xuyên được netizen đặt lên bàn cân so sánh. Mới đây, cư dân mạng lan truyền loạt ảnh chưa qua chỉnh sửa của các tiểu Hoa hàng đầu Cbiz hiện nay. Trong đó, nhiều người cho rằng nhan sắc của Bạch Lộc và Cúc Tịnh Y khi thiếu công cụ chỉnh sửa phải chào thua trước vẻ đẹp tự nhiên của mỹ nhân Tân Cương - Cổ Lực Na Trát

Bóc trần nhan sắc chưa qua photoshop, tiểu hoa 'hiện nguyên hình' khiến dân tình phải 'há hốc mồm' vì không thể tin được - Ảnh 1

Ngoài những bộ ảnh được chỉnh sửa kĩ lưỡng, các mỹ nhân xứ Trung đẹp một cách lung linh, rạng rỡ như bước ra từ truyện. Tuy nhiên, loạt ảnh chưa qua chỉnh sửa của loạt mỹ nhân xứ Trung cũng được nhiều người quan tâm. Vừa qua, blogger đã tổng hợp ảnh trước và sau khi photoshop của một số diễn viên nổi tiếng Trung Quốc. 

Trong đó, nhan sắc của Cổ Lực Na Trát được nhận xét là “out trình” so với dàn mỹ nhân được đem ra so sánh. Cô nhận nhiều đánh giá tích cực về dung mạo và khí chất, xứng danh đại mỹ nhân của Cbiz. Thậm chí, có người cho rằng nhan sắc khi chưa photoshop của nàng mỹ nhân Tân Cương còn đẹp hơn so với ảnh đã qua hậu kỳ. 

Bóc trần nhan sắc chưa qua photoshop, tiểu hoa 'hiện nguyên hình' khiến dân tình phải 'há hốc mồm' vì không thể tin được - Ảnh 2
Nhan sắc của Cổ Lực Na Trát dù đã chỉnh sửa hay chưa qua chỉnh sửa đều rạng rỡ, xinh đẹp đến ai cũng phải xuýt xoa.

Khi đem so sánh với những bức hình chưa qua chỉnh sửa, dân mạng xứ Trung đều phải trầm trồ khen ngợi trước nhan sắc cực đỉnh của mỹ nữ sinh năm 1992 này. Nếu ai quan tâm đến Cổ Lực Na Trát thì sẽ biết cô là người rất khắt khe đối với việc chăm sóc cho gương mặt của mình khiến cô luôn đẹp không góc chết mỗi lần xuất hiện, trở thành "sát thủ hình chưa qua chỉnh sửa" có tiếng trong làng giải trí.

Bóc trần nhan sắc chưa qua photoshop, tiểu hoa 'hiện nguyên hình' khiến dân tình phải 'há hốc mồm' vì không thể tin được - Ảnh 3
Mỗi lần xuất hiện, cô nàng liền gây chú ý bởi nhan sắc cực phẩm và trở thành "sát thủ hình chưa qua chỉnh sửa"

Bên cạnh Na Trát, nhan sắc chưa qua photoshop của Đàm Tùng Vận cũng rất xinh đẹp. Nữ diễn viên vốn nổi tiếng có gương mặt baby, phù hợp với những vai diễn trong phim thanh xuân vườn trường. Đặc biệt, khi đứng trước ống kính của những tay “hung thần” săn ảnh, trông Đàm Tùng Vận vẫn vô cùng rạng rỡ. Nhiều netizen còn phải xuýt xoa hơn nữa khi nàng "Cảnh Cảnh" sở hữu làn da mịn màng, dường như không có nếp nhăn tuổi tác. Bảo sao, nhìn nét đẹp nhí nhảnh và nhan sắc ngọt ngào này, cô nàng cực kỳ "đắt" hợp đồng đóng phim đề tài thanh xuân vườn trường.

Bóc trần nhan sắc chưa qua photoshop, tiểu hoa 'hiện nguyên hình' khiến dân tình phải 'há hốc mồm' vì không thể tin được - Ảnh 4
Dù đã 30 tuổi, nhưng mỹ nhân "hack tuổi" này lại thường xuyên đóng những phim vườn trường
Bóc trần nhan sắc chưa qua photoshop, tiểu hoa 'hiện nguyên hình' khiến dân tình phải 'há hốc mồm' vì không thể tin được - Ảnh 5
Nhan sắc chưa qua chỉnh sửa và đã chỉnh sửa không hề khác nhau là mấy, cô vẫn giữ được vẻ rạng rỡ, với làn da trắng, mịn màng.

Ngoài ra, 2 mỹ nhân là “kỳ phùng địch thủ” của Cbiz là Bạch Lộc và Cúc Tịnh Y cũng bị netizen “réo tên” và đưa ra nhiều ý kiến trái ngược nhau. Theo đó, nhiều người cảm thấy thất vọng bởi ảnh trước và sau photoshop của 2 mỹ nhân này trông quá khác biệt, không quá nổi bật so với 2 mỹ nhân nói trên. 

Bóc trần nhan sắc chưa qua photoshop, tiểu hoa 'hiện nguyên hình' khiến dân tình phải 'há hốc mồm' vì không thể tin được - Ảnh 6

Với danh xưng "Mỹ nhân 4000 năm", Cúc Tịnh Y trở thành mỹ nhân gây tranh cãi của làng giải trí xứ Trung. Nhiều người cho rằng, visual của nữ diễn viên là sản phẩm của phẫu thuật thẩm mỹ, nhan sắc kém cạnh so với rất nhiều ngôi sao vốn có vẻ đẹp trời ban như Địch Lệ Nhiệt Ba, Phạm Băng Băng,... Tuy nhiên, không thể phủ nhận 1 điều rằng, Cúc Tịnh Y trở thành hình mẫu nhan sắc lý tưởng mà nhiều cô nàng theo đuổi.

Bóc trần nhan sắc chưa qua photoshop, tiểu hoa 'hiện nguyên hình' khiến dân tình phải 'há hốc mồm' vì không thể tin được - Ảnh 7

Bóc trần nhan sắc chưa qua photoshop, tiểu hoa 'hiện nguyên hình' khiến dân tình phải 'há hốc mồm' vì không thể tin được - Ảnh 8
Dù xứng danh "mỹ nhân 4000 năm" nhưng Cúc Tịnh Y nhiều lần khiến khán giả thất vọng vì nhan sắc không quá lung linh

Bên cạnh Cúc Tịnh Y. một số hình ảnh chưa qua chỉnh sửa của nàng tiểu hoa, nhiều người nhanh chóng phát hiện làn da mặt của Bạch Lộc kém hoàn hảo hơn. Cô nàng thường có những biểu cảm khá “xì teen”, nhưng làn da kém sắc đã tố cáo tuổi thật của cô nàng.

Bóc trần nhan sắc chưa qua photoshop, tiểu hoa 'hiện nguyên hình' khiến dân tình phải 'há hốc mồm' vì không thể tin được - Ảnh 9

Bóc trần nhan sắc chưa qua photoshop, tiểu hoa 'hiện nguyên hình' khiến dân tình phải 'há hốc mồm' vì không thể tin được - Ảnh 10
Nếu so với ảnh đã qua app, nhiều người sẽ ngỡ ngàng, bởi chẳng ngờ lại khác xa tới vậy. 

Tuy nhiên, có khán giả phản bác lại rằng việc sử dụng công cụ chỉnh sửa là quyền của mỗi người để hình ảnh của mình trở nên chỉn chu hơn trong mắt công chúng. Theo đó, họ chỉ dành lời khuyên cho các mỹ nhân nói trên rằng đừng quá lạm dụng photoshop để không đánh mất những nét đẹp tự nhiên vốn có của bản thân. Hiện, chủ đề trên vẫn thu hút sự quan tâm, bàn luận lớn của khán giả. 

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