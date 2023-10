Bóc trần nhan sắc chưa qua photoshop, tiểu hoa "hiện nguyên hình" khiến dân tình phải "há hốc mồm" vì không thể tin được

Bên cạnh thước đo về mặt diễn xuất, nhan sắc của các mỹ nhân hàng đầu xứ Trung cũng thường xuyên được netizen đặt lên bàn cân so sánh. Mới đây, cư dân mạng lan truyền loạt ảnh chưa qua chỉnh sửa của các tiểu Hoa hàng đầu Cbiz hiện nay. Trong đó, nhiều người cho rằng nhan sắc của Bạch Lộc và Cúc Tịnh Y khi thiếu công cụ chỉnh sửa phải chào thua trước vẻ đẹp tự nhiên của mỹ nhân Tân Cương - Cổ Lực Na Trát.

Ngoài những bộ ảnh được chỉnh sửa kĩ lưỡng, các mỹ nhân xứ Trung đẹp một cách lung linh, rạng rỡ như bước ra từ truyện. Tuy nhiên, loạt ảnh chưa qua chỉnh sửa của loạt mỹ nhân xứ Trung cũng được nhiều người quan tâm. Vừa qua, blogger đã tổng hợp ảnh trước và sau khi photoshop của một số diễn viên nổi tiếng Trung Quốc.

Trong đó, nhan sắc của Cổ Lực Na Trát được nhận xét là “out trình” so với dàn mỹ nhân được đem ra so sánh. Cô nhận nhiều đánh giá tích cực về dung mạo và khí chất, xứng danh đại mỹ nhân của Cbiz. Thậm chí, có người cho rằng nhan sắc khi chưa photoshop của nàng mỹ nhân Tân Cương còn đẹp hơn so với ảnh đã qua hậu kỳ.