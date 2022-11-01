Body chuẩn 3 vòng "căng cực": Hot girl được nhận xét là "phiên bản gợi cảm" của Angela Baby là ai?

Ở thời điểm mới nổi tiếng, Huang Lin đang học năm 3 Đại học Shih Hsin Đài Bắc. Cô nàng khi ấy đã được mệnh danh là “Nữ thần của Đại học Shih Hsin”. Cho tới hiện tại, khi đang ở ngưỡng tuổi 26, Huang Lin vẫn là cái tên được rất nhiều người quan tâm, ngưỡng mộ bởi diện mạo ngày một thăng hạng.

Nhiều người ưu ái gọi cô bằng biệt danh "phiên bản gợi cảm của Angelababy"

Huang Lin là hot girl Đài Loan, Trung Quốc có lượng người theo dõi đông đảo trên mạng xã hội. Sở hữu gương mặt hao hao nữ thần đại lục Angela Baby , hot girl Huang Lin nhanh chóng nhận được không ít sự chú ý của cộng đồng mạng Trung Quốc ngay từ khi còn đang là sinh viên đại học.

Được biết, nhờ sở hữu gương mặt ăn hình cùng dáng chữ S gợi cảm, Huang Lin sau khi tốt nghiệp đại học đã trở thành một người mẫu trực tuyến với lượng fans hùng hậu.

Được cho là bản sao của Angela Baby, tuy nhiên Huang Lin lại có phong cách ăn mặc khác hẳn nữ thần đại lục, gợi cảm và táo bạo hơn gấp bội.

Đặc biệt là vòng 1 đầy đặn, quyến rũ của cô nàng khiến nhiều chị em phải ngưỡng mộ. Không phải vô cớ khi đây được xem là điểm hấp dẫn nhất nhì của phái đẹp.

Có thể thấy, không chỉ nhan sắc xinh đẹp, ngây thơ mà vóc dáng của Huang Lin cũng đẹp và quyến rũ đến độ hoàn hảo.

Huang Lin thường xuyên chia sẻ lên trang instagram cá nhân những bức hình khoe dáng đầy tự tin, quyến rũ. Chính nhờ luôn chuộng diện đồ hở bạo mà dân tình mới được ngắm nhìn trọn vẹn thân hình với ba vòng bốc lửa của cô nàng. Bên cạnh đó cũng đem tới sức hút ngày một mạnh mẽ cho tên tuổi của hot girl 9X.

3 vòng "căng cực" của cô nàng khiến nhiều người phải xuýt xoa vì "nuột quá nuột"

Ba vòng nở nang, săn chắc cùng nước da ngăm khoẻ khoắn giúp nàng hot girl có được vẻ ngoài vô cùng trẻ trung, tràn đầy sức sống, nhờ đó cô nàng cũng "cân tất" mọi thiết kế bikini cắt xẻ táo bạo.

Với thân hình đồng hồ cát hoàn hảo, Huang Lin từng không ít lần “đốt mắt” dân tình bằng những màn diện bikini đầy nóng bỏng.

Có thể nói, vóc dáng hiện tại của Huang Lin là mục tiêu phấn đấu của rất nhiều chị em phụ nữ, nhất là những cô nàng đang có thân hình quá mập hay quá gầy.